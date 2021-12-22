Елка, которая исполняет желания Приморский край принимает участие во Всероссийской благотворительной акции

Сегодня, 22 декабря, во Владивостоке состоится заключительная часть Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Ключевая цель мероприятия – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства ребятам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Как ранее сообщила во время брифинга заместитель председателя правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, «Елка желаний» – часть большого благотворительного проекта «Мечтай со мной». Механизм акции очень простой: дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, заранее пишут свои сокровенные желания на бумаге.

Можно попросить, например, музыкальный инструмент, спортивный инвентарь или что-нибудь для учебы. Послания прячут в новогодние игрушки, позже их вешают на «Елку желаний», которая ставится где-нибудь в доступном месте. В Приморье хвойная красавица традиционно украшает здание правительства края. Во время акции каждый может снять игрушку и исполнить спрятанное в ней желание ребенка.

«Приморье вновь становится участником Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». В преддверии Нового года представители органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, делового сообщества и общественных организаций исполнят самые заветные желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к акции и сделать предстоящий праздник по-настоящему волшебным для кого-то из ребят», – отметила Елена Бронникова.

Напомним, что акция «Елка желаний» реализуется с 2018 года во всех регионах России и объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела. В мероприятии неоднократно принимал участие президент страны Владимир Путин. В прошлом и позапрошлом годах инициативу поддержал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В 2019-м глава региона исполнил желание 10-летнего Артема Стручаева из Уссурийска, который очень хотел игровой ноутбук, и двух юных жительниц Артема – двухметровая искусственная елка появилась дома у Юли Сморкала, а София Натюшина получила новый синтезатор. Кроме того, Никите Кирееву из Владивостока глава региона подарил желанный микроскоп, Артемию Ефимову – тоже синтезатор.

В 2020 году в шарах, которые достались Олегу Кожемяко, оказались имена двух ребят из Артема и Владивостока. Так, пятилетняя Ира попросила на Новый год кукольный домик с кухней, а 13-летний Виталий – складной самокат с амортизаторами и ручным тормозом. Глава региона вручил подарки ребятам во время праздничного мероприятия на площадке краевого драматического театра имени Максима Горького. В тот день десятки юных жителей региона получили новогодние подарки, о которых давно мечтали.

Елизавета ВАСИЛАКИ

Фото Primorsky.ru