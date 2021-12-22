Как сделать главный напиток зимы не только вкусным, но и полезным Чтобы главный напиток зимы радовал не только вкусом, но и пользой, собирайте его по уму

Что бы там ни говорили любители горячего шоколада, но самый зимний напиток – чай. Он же и самый любимый, и самый праздничный, потому что все торжества, даже если они и начинаются с шампанского, заканчиваются посиделками за чаем.

Любимый чай у каждого свой – отличаются и сорта, и способы заварки, и крепость. Кому-то достаточно опустить в чашку разовый пакетик, а кто-то признает только крупнолистовой, заваренный в предварительно прогретом заварном чайнике. Одни обязательно процеживают чай через ситечко, а другим нужно видеть, как чаинки кружатся в янтаре… Как выбрать чай, чтобы он был по-настоящему ароматным, душистым и вкусным?

Импровизация на чайную тему

Наталья Бытка из села Владимиро-Александровского точно знает, как приготовить вкусный чай. Сборы из целебных и ароматных трав и ягод она заготавливает сама.

– Лист малины, смородины, ромашку сушат многие, это тоже прекрасная добавка к чаю. Но более вкусный чай получается не из сушеного, а из ферментированного сырья, – говорит Наталья. – Тогда у него более насыщенный, богатый аромат и цвет.

Как приготовить ферментированный лист? Можно сложить его в герметичную емкость и на 2-3 дня положить на солнышко – таким способом запускается процесс ферментации. Но я пользуюсь другим способом: кладу собранные листья на силиконовый коврик и катаю скалкой до выделения сока, потом складываю все в таз, накрываю влажным полотенцем и убираю на 2-3 дня. Там лист стоит, пока не появится характерный запах.

Появился запах – берем листики и еще раз хорошо переминаем их руками. Они становятся мягкими и даже немножко скручиваются. Теперь отправляем их в сушилку. Если вы используете духовку, ее нужно обязательно приоткрыть, чтобы уходила влага, а температуру для сушки выставить на 40-50 градусов.

Лист липы, рябины, ивы и многие другие обычно имеют грубую структуру и горький вкус. Эта горечь уходит при ферментации. Обязательно ферментирую иван-чай, хотя его можно и просто заваривать, но тогда он не такой ароматный и менее насыщенный.

Вообще, иван-чай у меня – основа всех чаев, он заменяет обычный черный листовой чай, а остальные травы и ягоды добавляются по настроению или по необходимости, ведь многие из них являются целебными. Я давно не покупаю чай в магазине, все, что нужно, растет в огороде или в лесу. Можно насушить лист липы, рябины, ивы, смородины, яблони, груши, черешни, сливы, вишни войлочной, малины, душицы, таволги. Кстати, многие заготавливают клубничный лист, но не все знают, что наибольшее количество полезных веществ содержится в усах клубники – длинных побегах, которые соединяют материнское растение и новый кустик. Вот эти «палочки» и нужно собирать для чая.

Чаепитие для меня – это всегда импровизация: сегодня хочется больше мяты, а завтра – аромата смородинового листа. Дети обожают ягодные добавки – малину, вишню, клубнику, отлично идут сушеное яблоко и груша.

Я противница сборов: все растения готовлю и раскладываю на хранение в отдельные емкости, а когда завариваю, могу соединить душицу и ромашку, мяту и апельсин, грушу и малину… Каждый раз это новый вкус и импровизация на чайную тему.

Чай – это еще и целебный напиток. Мужу, если нужно сбить давление, завариваю лист калины и добавляю саму ягоду. Простуда тоже лечится чайными сборами. В основе, конечно же, лист малины, но его можно заменить ивовым, потому что ива – рекордсмен по содержанию ацетилсалициловой кислоты, убирающей жар. Если вы не заготовили ивовый лист, нарежьте и заварите кипятком мелкие ивовые веточки.

Еще от простуды прекрасно помогает чай с имбирем и лимоном, цвет боярышника. У боярышника многие стараются заготовить ягоду. Она тоже хороша, но, если вы соберете цвет, в нем будет гораздо больше полезных веществ, которые помогут вашему иммунитету справиться с простудой.

Мудрость трав

Марина Солоп не просто любительница чая, она чайный профессионал – окончила международную школу травников, где увлеклась составлением чайных композиций. С тех пор сушит и заготавливает травы, хотя сетует, что в Приморье для этого не самый подходящий климат.

– Даже этим аномально жарким летом влажность воздуха сохранялась 80 %. Без сушилки никуда! Почему сушилка, а не духовка? Потому что оптимальная температура, при которой растительное сырье сохраняет максимальное количество биологически активных веществ, 30 градусов, – объясняет Марина. – Если вы сушите корни, кору или чагу, температура должна быть 40 градусов.

Собирать надземную часть растений нужно на растущей Луне, а вот корни – на убывающей. Еще нельзя смешивать растения, обладающие тонизирующим и успокаивающим эффектом, ведь тогда они не работают. Самый простой пример: смесь шиповника и боярки. Один тонизирует, другая успокаивает. Чай может получиться вкусным, но бесполезным, а мы же хотим получить не только удовольствие, но и целебный эффект.

Марина Солоп несколько уточняет правила ферментации:

– Для заготовки листа сначала мы его подвяливаем один день. Потом переминаем руками. Некоторые измельчают подвяленный лист на мясорубке, но соприкосновение с металлом нежелательно, поэтому работаем руками или прокатываем скалкой до выделения сока.

Далее укладываем лист в емкость и закрываем влажной тканью. Емкость должна быть из керамики или стекла. Можно взять эмалированный таз, но он должен быть без сколов.

Ферментация должна проходить в тепле, а ваша главная задача – не пропустить момент: вы должны почувствовать, что лист издает приятный, чуть сладковатый аромат. Если вы этот момент пропустите и запах изменится, станет кисловатым, чай уже не будет вкусным. Поэтому включайте обоняние и ориентируйтесь по времени – это примерно два дня. После этого ферментированный чай готов к сушке.

Отложите плюшки

– Один из моих любимых чаев – Кедровая румба, – делится Марина. – В его состав входит молотая кедровая шишка, ее берут вместе с чешуйками, орешками, хвоинками, смолой. Второй компонент – сушеная клубника, а еще в этот чай добавляют розмарин, лист леспедецы, розовый перец (он имеет елово-цитрусовый аромат), шиповник – ягоды и цвет. Чай заливают горячей водой и настаивают не менее 25 минут. Чем дольше он настаивается, тем вкуснее становится. Можно довести шишку до кипения, остудить воду до 70 градусов и залить ею все остальные компоненты.

Еще один любимый состав – чабрец, лист малины, ягоды и цвет шиповника. Аромат незабываемый! При простуде отлично подойдет чай из базилика, чабреца, листа и ягоды малины.

Не зря говорят, что чай – самый калорийный напиток, потому что к нему всегда найдутся булочки, прянички, плюшки…

– Если вы хотите насладиться ароматом чая, его изысканным букетом, плюшки нужно отложить. Пара ложечек меда – это все излишества, которые дозволены, иначе вы не поймете истинного вкуса напитка, – советует Марина. – Травяные чаи хороши со сладостями такого же растительного происхождения – сухофруктами, пастилой, зефиром, халвой. У этих чаев главное назначение – оздоровление и очищение организма, укрепление иммунитета. Но нужно понимать, что моментального эффекта ждать не стоит. Он может быть только накопительным.

Так что пейте чай на здоровье, пусть он согревает вас и защищает от зимних простуд. Приятного вам чаепития!

Виктория БУРКОВА

Фото с сайта pixabay.ru