Приморские детские хирурги исправляют ошибки природы Именно это и делают детские хирурги, исправляя ее ошибки

На взгляд обывателя, эти врачи делают невозможное – исправляют анатомические ошибки, которые допустила природа, формируя маленького человека. Речь идет о хирургах Краевой детской клинической больницы № 1. Благодаря своему профессионализму и мастерству они дарят ребенку с серьезным пороком развития полноценную жизнь.

Что мы вообще знаем о пороках развития? Крайне мало, и, наверное, слава богу. Увы, иногда природа может жестоко подшутить над ребенком и его родителями, «забыв», например, сформировать у новорожденного полноценный пищевод или перепутать расположение органов и не прикрыть их брюшной стенкой. Вот тогда и берутся за дело детские хирурги…

Анатомия вручную

Вот лишь один случай из врачебной практики Краевой детской клинической больницы № 1 (КДКБ № 1, бывшая городская детская больница на проспекте Острякова).

Малыш к двухлетнему возрасту окончательно перестал усваивать пищу, стал вялым, весил 12 кг. Все эти симптомы заставили отправить ребенка на обследование, в ходе которого выявился врожденный порок развития кишечника – заворот кишечной трубки на 540 градусов, да еще зафиксированный врожденными внутриутробными спайками, что вызвало частичную кишечную непроходимость. Врачи разделили спайки, распрямили кишку и дали ребенку шанс на полноценную жизнь.

– Именно тот факт, что непроходимость была частичной, и позволил ребенку с такой патологией дожить до двух лет, – комментирует заведующая отделением экстренной хирургии КДКБ № 1 Екатерина Шмырева. – Это редкий случай, когда дети с подобными серьезными врожденными проблемами дотягивают до такого возраста. Чаще к нам попадают именно новорожденные – прямо из родильных домов.

Хирургия новорожденных, по словам врачей, это в массе своей именно пороки развития. Чаще всего желудочно-кишечного тракта – атрезии (прерывания) органов. Например, во время формирования кишечной трубки произошел какой-то сбой, и она прервалась. Определяется это, как правило, во время кормления: молоко доходит до места атрезии и идет обратно. Или рождается ребенок, а у него отсутствует анальное отверстие и прямая кишка заканчивается слепо. А может выходить – у мальчиков в уретру в виде свищей, у девочек во влагалище либо в мочевой пузырь…

К тяжелым относится порок развития пищевода, когда он заканчивается слепо или сообщается с дыхательными путями, с трахеей. Может встретиться дефект диафрагмы, при котором все органы, которым место в брюшной полости, перемещаются в плевральную, то есть в грудную полость, мешая правильно работать сердцу, легким. Результат – дыхательная или сердечная недостаточность (тут главное – успеть довезти ребенка до больницы). Встречается дефект брюшной стенки, при котором органы, которые должны располагаться внутри брюшной полости, выходят наружу…

Мы описываем все эти пороки вовсе не для того, чтобы нагнать ужас на читателей, а лишь для того, чтобы пояснить: подобные дефекты под силу исправить нашим врачам. В год хирургам КДКБ № 1 приходится делать до 50 операций, устраняя подобные нарушения.

Вот еще пример – операция на кисте холедоха (порок развития желчевыделительной системы) считается одной из сложнейших, в крупных медцентрах ее выполняют специалисты уровня доцента, профессора. Хирурги КДКБ ее также освоили.

– Последнюю подобную операцию делали ребенку трех дней от роду. Нам пришлось удалить имеющиеся наружные желчные ходы и сформировать новые из стенки тонкой кишки, – рассказывает Екатерина Сергеевна. – Исправленная желчевыделительная система будет расти и развиваться вместе со всем остальным организмом ребенка.

Ювелирная хирургия

– Конечно, исправляя подобные ошибки природы, врачи вовсе не изобретают велосипед, – отмечает доктор Шмырева. – Есть в детской хирургии определенные каноны, разработанные великими врачами. В том числе и нашими, приморскими. В частности, огромный вклад в хирургию печени внесла профессор доктор медицинских наук Алина Петровна Шапкина, которая, в принципе, и основала на Дальнем Востоке детскую хирургию. Именно она посоветовала нам применить тот метод, который мы использовали в случае кисты холедоха… Очень много сделал для детской хирургии ее сын Владимир Владимирович Шапкин. Впрочем, и молодые наши хирурги стараются не уступать старшему поколению – делают все, чтобы дети, попавшие в их руки, покинули стационар здоровыми.

И то, что такие специалисты у нас есть, уже хорошо, потому как детские хирурги – это особая категория специалистов. Сами врачи признаются: взрослый хирург в самом крайнем случае решится на то, чтобы оперировать маленького пациента, детскому же хирургу без разницы, кого оперировать – у них есть опыт практически ювелирной работы. Брюшная полость новорожденного размером с ладонь, и именно в этом масштабе нужно работать, перекраивая органы маленького человека. Тут без вариантов, так как у ребенка с пороком развития нет времени на то, чтобы стать больше. Да, в помощь врачам изобретена масса девайсов – специальная увеличительная оптика, специальные инструменты для работы с маленькими пациентами, но факт остается фактом: взрослые хирурги работают руками, детские – пальцами…

Помимо хирургии пороков развития врачи КДКБ № 1 занимаются гнойной хирургией, хирургией опухолей, экстренной хирургией. К примеру, опять же благодаря разработкам местных специалистов в больнице стараются уйти от удаления селезенки при ее травме (падение с высоты или просто сильный удар в живот может обернуться в том числе повреждением селезенки и брюшным кровотечением). Во взрослой хирургии, останавливая кровотечение, селезенку удаляют. В стационаре на Острякова, если есть возможность сохранить орган, его сохраняют – даже в случае разрыва.

Последний пример: хулиган ударил ребенка в школе с такой силой, что разорвалась селезенка. Мальчику провели лапароскопическую операцию и сохранили орган. Кстати, маленького пациента уже выписали.

Батарейки в комплект не входят

А еще случаются недоразумения, которые могут привести к очень тяжелым последствиям. Речь идет о ситуациях, когда маленькие дети проглатывают инородные предметы, изъять которые без хирургического вмешательства невозможно. Поэтому хирурги КДКБ № 1 настоятельно предупреждают родителей: будьте внимательны, смотрите, что ваши дети тянут в рот.

Подумаешь, скажет кто-нибудь, проглотил ребенок монетку, в детстве кто чего только не глотает – дать слабительного, и нет проблемы… Как бы не так. Если предмет маленький, без острых углов (та же копеечка), он, не задерживаясь в пищеводе, сразу падает в желудок и после эвакуируется естественным путем. Но такие предметы, как булавки, ключи, иголки, ножницы и даже крупные монеты, могут просто встать в пищеводе – и без помощи врачей здесь не обойтись.

Например, одна из опасностей проглатывания инородных предметов заключается в том, что после их извлечения из пищевода на его стенках могут оставаться пролежни. Буквально недавно на лечении в стационаре находился годовалый малыш, который поступил туда с монетой в верхней трети пищевода. Мама, и не подозревая, что ребенок проглотил монетку, обратились к врачу из-за того, что у малыша поднялась температура, начался кашель. Педиатр назначил лечение, обычное при ОРВИ. Когда по истечении пяти дней лечение не дало результата, более того, температура стала еще выше, врач заподозрил пневмонию. Сделали обзорный снимок органов грудной клетки с захватом шеи, благодаря чему и выявили в пищеводе монетку. Ребенка срочно госпитализировали в КДКБ, хирурги монету достали, но на пищеводе остались пролежни. Чем это чревато? Еще одним длительным и сложным лечением.

Одно из наиболее тяжелых осложнений, о котором напоминают врачи, – постожоговый стеноз (сужение из-за зарубцевавшейся ткани до микроскопических просветов) пищевода в месте стояния инородного тела. Он может привести к инвалидизации и длительному лечению, иногда на протяжении многих лет.

– Особую опасность представляют батарейки – маленькие, круглые, – рассказывает и.о. заведующей отделением экстренной хирургии № 2 Марина Юркина. – Если у родителей есть подозрение, что малыш проглотил батарейку, и рентген эти подозрения подтвердил, время на ее изъятие из детского организма рассчитывается по минутам. Дело в том, что батарейки эти щелочные, а щелочь очень быстро разъедает нежную стенку пищевода, вплоть до некроза и даже перфорации.

А какие органы еще пострадают, зависит от того, в какой трети пищевода застрянет батарейка. Если щелочь разъест верхнюю треть пищевода, то при кормлении вся вода и пища будут поступать в мягкие ткани шеи. В результате чего возможен разлитой гнойно-некротический процесс клетчаточных пространств шеи со свищами на коже.

Конечно, и с такими проблемами врачи справляются, но лечение очень длительное и тяжелое. Судите сами: ребенок находится в отделении реанимации, перестает нормально принимать пищу, только через назогастральный зонд или даже гастростому. В этом случае проводится дополнительная операция, в ходе которой в желудке прорезается искусственное отверстие, которое соединяют с передней брюшной стенкой. Через это отверстие с помощью специальной трубки в желудок теперь и должна поступать пища – до тех пор, пока пищевод полностью не придет в норму…

Повреждения средней или нижней трети пищевода могут вызвать пневмонии и гнойный медиастенит. Если пребывание батарейки в организме заканчивается перфорацией, то все, что ест и пьет ребенок, попадает в легочную ткань или в средостение, где может начаться гнойный процесс, сопровождаемый сильной интоксикацией. Очень часто в этих случаях лечение сопровождает массированная антибактериальная терапия. В случае наличия в плевральной полости, в средостении гнойного содержимого их дренируют.

Все это время ребенок, повторимся, вне зависимости от того, какая часть пищевода пострадала, находится в реанимации, его отключают от питания, ему накладывают гастростому, и, по существу, на этот период он становится инвалидом.

Вот так, казалось бы, простое недоразумение, однако к борьбе с его последствиями привлекаются многочисленные службы: хирурги, отделение реанимации, врачи КТ и УЗИ-диагностики, рентгенологи. Иногда приходится обращаться за консультациями к ведущим таракальным хирургам страны…

Увы, подобные неприятности, по словам врачей, явление достаточно распространенное. Операции по извлечению инородных предметов проводятся в больнице регулярно. Сложные случаи, когда из маленьких пациентов извлекают такие опасные для них батарейки с последующим сложным и длительным лечением, которое порой может длиться месяцами, также явление ежегодное.

Как понять, что ребенок проглотил инородный предмет? Врачи перечисляют ряд симптомов, которые должны насторожить родителей: слюнотечение, жалобы на чувство комка в горле, сложности при глотании, возможные позывы к рвоте.

– Недавно к нам везли ребенка из края, проглотившего пятирублевую монету, которая, конечно же, встала у него в пищеводе. Пока его везли в больницу, у него были постоянные позывы к рвоте, в итоге осложнение – гематома в области желудка, – приводит Марина Владимировна пример еще одного осложнения, которое может повлечь недостаточное внимание родителей к своему ребенку.

Дайте медикам машину!

КДКБ № 1 – единственный в Приморье стационар, где способны выполнять подобные манипуляции, есть соответствующая техника, а самое главное, врачи с достаточным уровнем профессионализма и необходимым опытом. Вспомним самый первый описанный нами пример: разобраться в том, что у ребенка врожденный дефект кишечника, выявить именно такую патологию хирурги смогли из анамнеза, расспросив родителей. А рентгенологическое обследование лишь подтвердило их подозрение.

Естественно, успех любых операций кроется не только в работе хирургов. По словам самих хирургов, 70 процентов успеха зависит от анестезиолога и реаниматолога. Реанимация в этой больнице на очень высоком уровне.

В ближайшем будущем на базе КДКБ № 1 начнет работать реанимационно-консультативный центр для детей, которых опасно или просто невозможно перевезти во Владивосток, в стационар на Острякова.

Да, врачи КДКБ № 1 и сейчас знают обо всех детях, которых оперируют в районах края, так как коллеги звонят, консультируются. С появлением реанимационно-консультативного центра будет официально вестись мониторинг состояния прооперированных в крае детей. В идеале же у этого центра должна появиться специализированная машина, на которой реаниматолог мог бы выехать в любую точку Приморья и доставить в краевую клинику ребенка в любом состоянии.

Анжелина ШИЛАН

Фото с сайта vladmedicina.ru