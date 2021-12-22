Газета «Владивосток» идет на прорыв к читателю Телефоны в редакции газеты «Владивосток» (а она, напомню, существует с 1989 года) никогда не замолкают. Даже в самые жесткие кризисы и в ту же пандемию. Темы звонков самые разные. Читатели делятся с газетой своими радостями и печалями, просят помощи или написать о хорошем человеке. Так было всегда.

Однако в последние месяцы наши телефоны буквально разрываются от звонков, и читатели задают вопросы, которые можно объединить в один: где газета? Многим читателям сложно, а некоторым и просто невозможно купить в газетных киосках, ее с трудом и большим опозданием приносят почтальоны.

«Почему газета не вышла?», «А сегодня номер будет?», «В киоске сказали, что вы сократили тираж для них?», «На почте сказали, что редакция газету не поставила», «В отделении сказали, что газета не вышла»… Или как сказали подписчику в одном из отделений «Почты России»: «Да откажитесь вы от подписки! Мы сейчас ничего и никому не носим, кроме пенсий». И все в таком роде.

Думаю, что ни для кого не секрет, что издавать газеты сегодня – практически подвиг. На словах много говорится о значимости «классических СМИ», которые в отличие от вала информации в Интернете сохраняют объективность (за ложь газету в отличие от блогеров можно наказать) и охватывают самую широкую аудиторию, до которой Интернет никогда не доберется. Но никто не продаст бумагу по «социальной» цене и не снизит налоги. А некогда шумные редакции превратились в группы единомышленников, которые, понимая всю ответственность перед людьми, продолжают делать свое дело.

Редакции печатных СМИ работают как часы. Мы ответственны перед читателями и рекламодателями, поэтому свежий номер выйдет в любом случае. А еще вы в каждом номере можете увидеть дату выхода. Этого требует закон. И если его нарушить, то приятного будет мало.

Поэтому не может не возмущать тот факт, когда кто-то, пытаясь скрыть собственные проблемы, просто так, легко и непринужденно ляпает (по-другому и не скажешь): газета не вышла! Или: нам стали меньше привозить номеров, поэтому все раскупают быстро. Это все равно что производитель популярного сорта хлеба откажется наращивать производство. Смешно и грустно.

Да, приходится признать, что сегодня есть проблемы и с газетными киосками – одна из сетей задолжала нам 2 миллиона рублей, и с почтовыми отделениями, в которых «почему-то» не могут найти почтальонов на оклад в 10 тысяч рублей. Все эти структуры являются частью большого механизма, который создает и доносит до читателя газеты. Они всегда были нашей опорой и надеждой. Но механизм этот начал сдавать сбой. Увы, вовсе не потому, что там стали работать как-то по-другому. Просто одни эффективные менеджеры во власти приравняли газетные киоски к винно-водочным магазинам, а значит, и земельный налог вырос кратно. А другие эффективные менеджеры заставили лихорадить почту, с которой мы всегда работали в унисон. Очередная реформа! Но почему-то там меняется все, кроме зарплат рядовых сотрудников…

Но мы не сдаемся. Наведем порядок и в отношении поставки газет через киоски, и почту заставим приносить газету в дома наших читателей. Активно развивается распространение газеты через редакцию. Здесь можно не только купить свежий номер, но и оформить льготную подписку. Но смысл делать все это есть, если с нами останетесь вы, дорогие читатели. Газета обязательно придет к вам и в новом, 2022 году!

«Владивосток» выходил, выходит и будет выходить!

Главный редактор Андрей ПУШКАРЁВ