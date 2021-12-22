Новогодняя игра с икрой Цены на популярный деликатес в Приморье сегодня в несколько раз выше, чем в США

Жители Приморья начинают потихоньку покупать продукты, которые вскоре станут основой блюд новогоднего стола. И кому не хочется украсить его красной икрой? Но, увы, многим приходится проходить мимо дальневосточного деликатеса, который сегодня впору продавать в ювелирных магазинах.

Цены на красную икру всегда были высокими, но просто безумными они стали в этом году. Отметки в 4-5 тысяч рублей за килограмм они достигли уже летом. Росрыболовство тогда успокаивало: дескать, это временная игра на рынке. Вот подождите осенней путины, и ситуация нормализуется.

Путина и вправду получилось знатной. В этом году вылов лососей составил около 538 тыс. тонн, превысив показатели 2020 года на 20 %. Это третий результат в истории российского промысла.

По прогнозу Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, производство красной икры семейства лососевых в текущем году в стране составит около 27–30 тыс. тонн, что превысит емкость внутрироссийского рынка в 1,7–1,9 раза.

Казалось бы, вот сейчас на рынок пойдет поток свежей и относительно доступной рыбы и пусть дорогой, но икры, которую можно будет себе позволить хотя бы на праздники.

Но произошло ровно обратное. Цены на икру даже не шелохнулись и, хуже того, продолжили динамичный рост. Стало понятно, что никакой «чистой» экономики здесь нет. Просто рыбаки вслед за производителями практически всех сегментов рынка подключились к увлекательной игре под названием «спекуляция».

Российским производителям икры выгоднее продать 1 кг икры за 5 тысяч рублей и накормить одного человека, чем продать 5 кг по 1 тысяче рублей и накормить пятерых. Вообще, складывается впечатление, что многие российские производители уже давно не ставят себе цель кого-то накормить. Главная, да и, пожалуй, единственная цель многих из них – залезть в карман потребителя.

Что до наших рыбодобытчиков, правда, как практически весь бизнес, руководимых из Москвы, то им вовсе не обидно, что при таком подходе на свалку может отправиться нераспроданная рыба и икра «урожая» прошлого года. Не беда. Россияне будут вынуждены покупать ту же икру и по мегацене, никуда не денутся.

Итак, красная икра продолжает дорожать по мере приближения Нового года. Сегодня в оптовой торговле икра горбуши – самый дешевый вид икры - предлагается по 3,7 тысячи рублей за килограмм. В рознице она появится по цене не меньше 5 тысяч рублей за килограмм. А более деликатесные виды лососевой икры - нерки, кижуча, кеты - стоят уже более 9 тыс. рублей за килограмм. Но время до праздника еще есть. Вполне возможно, что цены на некоторые виды пробьют очередной потолок в 10 тысяч рублей за килограмм.

А теперь внимание! Ссылки российских рыбопромышленников на то, что они вынуждены повышать цены из-за ситуации на мировых рынках, в данном случае точно неактуальны.

Так, оптовая цена соленой икры лосося из США (Аляска), по данным Национальной службы морского рыболовства США (NMFS), составляет сейчас $12 (880 рублей) за килограмм против $11 (800 рублей) за килограмм годом ранее.

То есть российские рыбные магнаты совершенно не стесняются набивать свои карманы за счет откровенного обмана далеко не самых богатых в этом мире своих соотечественников. И всем плевать.

Вы скажете: ну ее, эту красную икру. Но какая же хозяйка не захочет украсить новогодний стол и побаловать своих родных и близких деликатесом? Хотя бы по ложке на каждого. Но на эти чаяния россиян, повторимся, глубоко наплевать магнатам от рыбной отрасли, которые получают исправно квоты от государства, в Конституции которого написано, что оно социальное.

Евгений СИДОРОВ

Фото c сайта Pixabay