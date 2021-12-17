Сбылась мечта, и стало страшно Непраздничную сказку подарит зрителям театр молодежи

«Бойтесь своих желаний, потому что они могут сбыться», – так, вероятно, можно выразить главную мысль спектакля «Королева Гвендолин» (6+), премьера которого состоится в Приморском краевом театре молодежи 17, 18 и 19 декабря.

«Королева Гвендолин» – это стихотворное переложение знаменитой сказки братьев Гримм «Румпельштильцхен», написала его драматург из Санкт-Петербурга Ханна Дарзи. Пьеса оказалась невероятно популярной – она была поставлена во множестве театров России. В ней есть юмор и назидательность (в меру), есть вера в лучшее и в то же время ясно читаемые сарказм и ирония. Словом, «Королева Гвендолин», что называется, зайдет и детям, и взрослым.

– Именно поэтому мы говорим, что наш спектакль – для семейного просмотра. Причем это не классическая новогодняя сказка, я бы назвал ее непраздничной историей, – рассказывает режиссер Виталий Дьяченко. –

Мы хотим, чтобы взрослые не оставляли ребенка с этим материалом наедине, чтобы спектакль смотрели вместе люди разного возраста и потом, выйдя из театра, обсуждали увиденное. Да, спектакль не очень праздничный, он заставляет, я надеюсь, размышлять и думать…

«Исполнение мечты в 2-х действиях» (так обозначили в театре жанр постановки) рассказывает простую, казалось бы, историю дочери мельника, которая мечтала стать королевой. И стала ею. Но какую цену пришлось заплатить?

В спектакле всего четыре персонажа, и каждый из них по-своему добивается исполнения своей мечты и платит сполна… Актриса Валерия Самарина (Гвендолин) говорит: «Вот так в жизни и бывает, когда вроде бы все случилось, как хотела, а думаешь только об одном: как бы отыграть назад…»

Особенность «Королевы Гвендолин» в том, что это пьеса в стихах. Стихотворный текст – редкий гость на наших сценах. Режиссеры обращаются к пьесам в стихах с опаской: подчас происходит так, что актер сосредотачивается на необходимости соблюдать ритм и помнить о рифме, и уже не остается у него ни сил, ни времени на работу над персонажем.

– Легко ли было работать со стихотворным текстом? Нет, нелегко, – говорит Виталий Дьяченко. – Мы столкнулись с необходимостью сокращений, и это было очень непросто. Когда сокращаешь текст поэтический, сталкиваешься с проблемой рифмы. И иногда приходилось в таких случаях придумывать рифмы самим. Но, уверен, Ханна Дарзи нас простит, поскольку она человек абсолютно театральный и понимающий.

Музыку к спектаклю написал актер театра Денис Лашко, а над сценическим обликом постановки и гримом актеров (особенно Павла Пятырова, который играет тролля Румпельштильцхена) работала Наталья Стороженко. Вместе с режиссером они решили, что перед зрителями предстанет кусок площади на ярмарке в каком-нибудь XVII веке, где бродячие артисты разыгрывают сказку. Причем все декорации максимально приближены к залу, вынесены на авансцену.

– Нам хотелось создать на сцене такой свой мирок, чтобы зритель понимал: вот тут идет спектакль, а вот тут сидит он и смотрит, – объясняет Виталий Дьяченко. – И мы создали такое пространство, чтобы маленький зритель доверял происходящему и в то же время понимал, что ему просто рассказывают сказку…

Кстати

Игорь Селезнев, директор театра молодежи:

– С 24 декабря по 9 января мы покажем 30 спектаклей, в том числе две премьеры-сказки: «Королева Гвендолин» и «Летучий корабль» (6+). А в вечернем репертуаре будут идти наши хиты – «Собачье сердце» (16+), например. Мы ждем зрителей в новогодние дни – окунитесь в мир театра на каникулах.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА