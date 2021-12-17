Беззубая медицина Ошибку приморских медиков смогут исправить только в Москве

В Союз независимых медиа обратилась семья Игоря Краснопера из Арсеньева. Его проблему сотрудники государственных ведомств в своих официальных ответах описывают как «болезненные неудобства». Однако под мягким словом «неудобства» скрывается несколько лет боли, невозможность полноценно есть, спать, да и в целом жить.

В октябре 2018 года Игорь, которому на тот момент было 54 года, обратился в городскую поликлинику, чтобы поменять металлические зубные протезы. Врач долго что-то подправлял, подпиливал конструкцию и в итоге отпустил мужчину домой. Всю ночь Игорь промучился от боли, челюсть плохо закрывалась, жевать не получалось. Но на повторном приеме стоматолог сказал, что нужно перетерпеть, потому что на привыкание к протезам может уйти до полугода.

С той первой операции прошло больше трех лет. Сейчас Игорь крайне редко выходит на улицу, ест только протертую пищу, страдает от воспалений ротовой полости и практически не контролирует нижнюю челюсть, которая, грубо говоря, висит, как на ниточках. Десятки походов к хирургам, стоматологам, неврологам и ортодонтам не принесли никакого результата.

Мой кабинет с краю

Всю эту историю журналистам рассказала 80-летняя мать Игоря Нина Акимовна. Сам он по понятным причинам вести беседу не может. С 2018 года у женщины скопилось четыре папки с различными выписками, направлениями, снимками и заключениями.

– Повторно стоматолог в арсеньевской поликлинике принимать нас не хотел. Мы обратились к неврологу, тот сделал снимок, обнаружил вывих нижней челюсти. С этим заключением Игорь самостоятельно съездил во Владивостокскую поликлинику № 2, где дежурный челюстно-лицевой хирург сказал, что надо немедленно снимать протез. Это было уже через месяц после первой операции, – рассказывает Нина Краснопер.

После этого в Арсеньеве протезы все-таки сняли. Главный врач поликлиники собрала консилиум, на котором стоматолог, проводивший операцию, признал, что ошибся. Руководство организации обещало всеми возможными способами помочь Игорю исправить ситуацию и даже постаралось сдержать свое слово.

– Только в феврале 2019 года Игорь попал к челюстно-лицевому хирургу в Медицинский центр ДВФУ. Там ему поставили дисфункцию нижней челюсти слева и направили к доктору медицинских наук. Он посмотрел, сказал, что нужно делать временные протезы, – вспоминает Нина Акимовна. – Их изготовили в Арсеньеве, а капы доктор сделал во Владивостоке самостоятельно. Все установили, и так Игорь проходил еще 5 месяцев. На о. Русский и к профессору мы ездили бесплатно, с помощью поликлиники. За это им, конечно, большое спасибо.

По рекомендациям профессора Игорь посещал мануальную терапию и иглоукалывание сначала во Владивостоке, потом в Уссурийске. Но спустя некоторое время здоровье вновь начало подводить мужчину: нижняя челюсть западала и болела, временные протезы пришлось снять.

По рекомендациям врачей семья обратилась к неврологу. Мужчину положили в стационар, поставили диагноз – поражение дельтовидной круговой мышцы рта. После лечения Игорь стал чувствовать себя немного лучше, но продлилось это недолго.

– Ему еще в 2019 году заведующий неврологическим отделением в краевой больнице сказал, что он не там лечится, что ему в стоматологию нужно. Но все-таки принимал его каждый раз, старался помочь. А больше и не брали нигде, – вспоминает Нина Акимовна. – В тот год Игорь четыре раза в неврологии лежал. Ему рекомендовали через 9 месяцев снова обратиться в стационар, но началась пандемия, и теперь не дают направление.

«Нулевой» пациент

По сей день Игоря передают из рук в руки – от специалиста к специалисту. Каждый новый врач ставит свой диагноз, а медицинская карта мужчины практически полностью состоит из рецептов на лекарства. При этом, по словам Нины Краснопер, лечащего врача в арсеньевской поликлинике Игорю так и не назначили.

– Рецепты выписывает зам. главного врача. Лекарства тяжелые, сын их с трудом переносит. Но, когда я прошу немного поменять тактику, мне врач отвечает, что она не лечит, а только назначает те таблетки, которые ей скажут, – говорит Нина Акимовна.

Все это время семья ведет постоянную переписку сразу с несколькими инстанциями. Главная из них – министерство здравоохранения Приморского края. Особых претензий к работе медицинского персонала Красноперы не имеют. Единственное, о чем просит в своих письмах Нина Акимовна, – помочь сыну.

В 2020 году показалось, что шанс на выздоровление все-таки появился. В официальном ответе заместителя министра здравоохранения Приморского края появилась строчка: «По вашей настоятельной просьбе вашему сыну выдано направление на консультацию в Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в г. Москве». Но попасть в столицу оказалось не так просто. Для начала Красноперам нужно было получить направление от лечащего врача.

– Мы несколько раз ходили просить, но в итоге главный врач поликлиники мне сказала: «Что вы с ним носитесь, он у вас таким на всю жизнь останется. Только деньги тратите». А направление не дали, потому что Игорь «не подходит», – рассказывает Нина Акимовна.

В министерстве здравоохранения о проблеме семьи знают. По их словам, лечение Игоря Краснопера находится на личном контроле главного врача. Специалисты регулярно рекомендуют госпитализацию в хирургическое и неврологическое отделение, но мужчина почему-то от помощи отказывается. При этом направление в Москву – лишь рекомендация, необязательная к исполнению.

– Пациент проходил лечение в Медцентре ДВФУ, где ему было рекомендовано обратиться за получением высокотехнологичной помощи. Это предложение может быть реализовано только при обосновании необходимости такой процедуры. Сейчас, по мнению врачей, у пациента нет медицинских оснований для получения высокотехнологичной помощи, – говорится в ответе минздрава. – На данный момент у пациента наблюдается развитие иных заболеваний, не связанных со стоматологической патологией, прогрессирование которых может негативно сказаться на общем состоянии здоровья.

Сами Красноперы говорят, что предложения о госпитализации в их адрес не поступали. Нина Акимовна уверяет, что Игорь и рад бы лечь в больницу, но не берут. Более того, в последнее время мужчина неоднократно сталкивался с грубостью в свой адрес от некоторых врачей поликлиники. Почему специалисты сменили милость на гнев – неизвестно.

Сломанная жизнь

С 2018 года Игорь похудел почти на 20 килограммов: пюре и бульоном из трубочки сыт не будешь. На пике заболевания вес мужчины составлял 54 килограмма при росте 180 см. Он с трудом мог сидеть, не то что передвигаться.

Вдобавок к недостатку веса врачи диагностировали у Игоря пародонтит. Рот и губы мужчины были опухшими и красными, сильно болели. Специалисты предполагали, что причиной заболевания могла стать пыль от протезов, которые еще в 2018 году подпиливали, не вынимая из ротовой полости.

На мануальную терапию, временные коронки, протезы и зубы, посещение клиники лечения боли и нескольких хирургов в Уссурийске и Владивостоке семья потратила все свои сбережения. Но Нина Акимовна говорит, что готова найти и отдать еще, лишь бы сыну наконец-то помогли.

– Мы теперь обобранные, вымотанные, а положение лучше не становится, – говорит женщина. – У нас обычная семья, мы не привыкли с кем-то бороться. Да и не хочется кого-то обвинять, но, если бы тогда моему сыну не навредили, не пришлось бы никуда ездить, лечиться. Страшно, ведь мы с дедом старые, можем в любой момент уйти.

За весь период болезни жизнь Игоря стала похожа на непрекращающийся аттракцион боли и беспомощности. Каково взрослому мужчине зависеть от пожилой матери, которая каждый день приносит ему перетертые обеды, представить сложно и страшно. По словам Нины Акимовны, стоматолог, проводивший ее сыну первую операцию, работает в поликлинике до сих пор.

Марина ЗУБКО

Фото с сайта Pixabay