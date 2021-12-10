Гении времени и тепло человеческое Целую серию культурных мероприятий, связанных со знаковыми для Приморья историческими личностями, представляет Пушкинский театр ДВФУ.

Он начал возвращение отсюда

Выставка «Жизнь Александра Солженицына в фотографиях» (16+) откроется в Пушкинском театре 16 декабря, ее работа продлится до 6 февраля 2022 года.

– Фонд наследия русского зарубежья (Москва), Дом русского зарубежья имени Солженицына представят выставку уникальных фотографических документов, раскрывающих жизнь и творчество лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына, – рассказывает директор Пушкинского театра Александр Вовненко. – Впервые во Владивостоке будут показаны снимки из семейного архива писателя, которые повествуют о наиболее важных вехах его жизненного пути. Жизнь Солженицына вмещает в себя почти весь XX век, вместе со страной он прошел Великую Отечественную войну, лагеря и ссылки, получил мировое признание, а затем изгнание на долгие годы и лишение гражданства. Все эти этапы жизни писателя и страны вы сможете увидеть на выставке.

Особое место в концепции проекта занимают скульптурные портреты Александра Исаевича, созданные в 1991 году приморским художником Валерием Ненаживиным, из собрания Художественного музея ДВФУ. Значимым дополнением экспозиции станут снимки известных фотографов Приморья.

Исторический факт: возвращение Солженицына в Россию в 1994 году стало настоящим событием, символизирующим эпоху перемен в стране. И первыми его свидетелями оказались жители Владивостока. Здесь писатель впервые вступил на российскую землю после 20 лет изгнания. Именно в стенах Дальневосточного политехнического университета состоялась одна из первых встреч писателя с соотечественниками.

После открытия выставки – 16 декабря в 19 часов – ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья Ирина Мелентьева прочтет лекцию «Театр Александра Солженицына». Конечно, он более известен как прозаик, чем как поэт и драматург. Однако в наследии писателя есть семь пьес и киносценариев, а адаптации его произведений успешно идут на многих сценах мира. Что привлекает современных режиссеров в текстах Солженицына? Чем интересны его произведения для актеров? Ответы на эти и многие другие вопросы будут даны на лекции.

А 17 декабря в 19 часов в Пушкинском театре состоится показ документального фильма режиссера и тележурналиста Алексея Денисова «Один день Ивана Денисовича. 50 лет спустя» (16+).

Не надо гранита и бронзы

25 и 26 февраля 2022 года Пушкинский театр ДВФУ представит спектакль «Арсеньев. Воля и покой» (16+), посвященный 150-летию нашего знаменитого земляка. Постановку будет сопровождать большая выставка, также рассказывающая о великом исследователе.

– В основу спектакля легла пьеса Василия Авченко, которого мы специально пригласили ее написать, – говорит Александр Вовненко. – Текст пьесы основан на литературных произведениях, научных работах, письмах, автобиографических заметках Владимира Арсеньева. Использованы воспоминания его первой жены Анны Кадашевич, записки Николая Пржевальского, автобиографическая проза Арсения Несмелова, дневники Михаила Пришвина и иные источники.

Интересно, что спектакль обойдется без профессиональных артистов. По замыслу организаторов проекта, судьба и жизнь Арсеньева будет представлена зрителям в музейной экспозиции и в девяти монологах. Роль Владимира Клавдиевича сыграют одновременно три исполнителя: писатель Василий Авченко, директор Ботанического сада-института ДВО РАН Павел Крестов и директор Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай. Таким образом, будут воплощены три ипостаси Владимира Клавдиевича – литератор, натуралист и историк.

– Арсеньев – и «гений места», и «гений времени». Огромная, интересная, важная фигура, а уж на Дальнем Востоке без всяких преувеличений культовая. Его читают, уважают, его именем называют улицы, города, реки, учреждения. Но для меня в данном случае было важно увидеть и показать Арсеньева прежде всего как человека. Услышать его голос, – объясняет Василий Авченко. – Вот почему это монолог и вот почему в нем минимум слов «от себя», в смысле – от меня. По большому счету, моя работа свелась к выбору, композиции и монтажу. Я не думал за Арсеньева, не «вживался» – в этом не было нужды. Я лишь внимательно изучал его наследие – головой и сердцем. Почти все слова, составившие монолог «Воля и покой», сказаны самим Владимиром Клавдиевичем в разное время, в разной форме, по разным поводам. Мне хотелось, чтобы страницы его книг, писем, дневников заговорили. Чтобы вместо гранита или бронзы мы почувствовали живое человеческое слово и тепло.

– Я не склонен присоединяться к неожиданно возникшему в канун 150-летия Арсеньева общественному стремлению возведения его в культ, – отмечает Павел Крестов. – Для меня это прежде всего русский офицер, знавший, что такое долг, достоинство и честь. Я глубоко уважаю Арсеньева за то, что сделанное им никогда не позволит даже сравнивать наш Дикий Восток и Дикий Запад, и за то, что каждый дальневосточник и каждый россиянин может без оглядки и с абсолютно чистой совестью считать эту землю своей. Низко кланяюсь его памяти.

– Субличность горожанина роднит меня с Владимиром Арсеньевым больше всех других его ипостасей. Мне ближе всего не его роль ученого, преподавателя или кадрового военного. Хотя, безусловно, его заслуги на этих поприщах значительны и неоспоримы. Но мне лично ближе его роль жителя Владивостока, – подчеркивает Виктор Шалай. – Нравится думать, что когда-то по этим улицам ходил человек в обычном городском платье, по своим делам, возможно, не связанным с научной деятельностью, мечтал, размышлял, радовался, горевал… Мне нравится думать об Арсеньеве как об обычном человеке в самом лучшем смысле этого слова. Наблюдая за горожанами сегодня, мне хочется верить, что и среди наших современников есть люди, чьи дела будут уважаемы и воспеваемы спустя какое-то время. Мне по душе, что я живу в городе, где были и есть такие люди, как Арсеньев…

Особое место в проекте занимает музейная экспозиция, составленная из собраний музея истории Дальнего Востока, Научно-учебного музея ДВФУ, а также картин Юлия Рачева, иллюстрирующих маршруты арсеньевских экспедиций.

Отдел новостей «В»

Фото:

предоставлено Пушкинским театром ДВФУ, из архива «В»