Третий звонок, дышите глубже! Даже самый маленький город жив, когда в нем живет театр

Из-за чего гудел и волновался город Артем, ближайший сосед Владивостока, в мае нынешнего года? Из-за того, что впервые за много лет здесь появился свой народный театр, мало того – он давал премьеру!

«Когда-то у нас был народный театр, и жители города им очень гордились. Потом пришли лихие времена, город стал умирать, люди уезжали, театр исчез сам по себе. Казалось, что навсегда. А теперь Дальнегорск возрождается! И возрождение театра – шаг на этом пути»

Билеты на спектакль «Старым казачьим способом» (16+) были раскуплены сразу. Посмотреть на то, как на сцене играют свои же, земляки – врачи и учителя, менеджеры и чиновники, пришло чуть не полгорода, аншлаг!

Сегодня народный театр Артема дает спектакль раз в два месяца на сцене Дома культуры угольщиков, который стал базой для коллектива. И каждый раз собирается полный зал. Мало того, уже состоялись гастроли, пусть совсем рядом, в ДК АртемГРЭС, но сам факт!

Заразили, но это здорово

О том, что народный театр Артема стал для города глотком свежего воздуха, а для самодеятельных артистов – любимым делом на всю жизнь, на недавней пресс-конференции, посвященной развитию народных театров в Приморье, говорила директор ДК угольщиков Анна Везовская. Она выразила огромную благодарность актрисам театра имени Горького Яне Мялк и Марине Волковой, которые взялись за столь непростое дело и выступили в роли режиссеров.

Сейчас в театре идут активные репетиции сказки «Спящая красавица» (6+), премьера состоится в феврале. Второй режиссер Александр Лаврищев рассказал, что в коллектив по-прежнему звонят, интересуются, как можно записаться в артисты…

Пример Артема стал по-настоящему заразительным. Уже летом переговоры о создании народных театров прошли в Арсеньеве и Дальнегорске.

Инициатором идеи возрождения народных театров в крае, как рассказал Ефим Звеняцкий, главный режиссер Приморского академического театра имени Горького, стал губернатор Приморья Олег Кожемяко. А театр имени Горького – при поддержке глав городов и районов – стал воплощать ее в жизнь.

– Возрождение народных театров легло на плодотворную почву, – заметил Ефим Семенович. – В том же Дальнегорске в свое время наш театр каждое лето гастролировал, там любят искусство. Нас там на двух сценах принимали! И сегодня Дома культуры в Арсеньеве, в Дальнегорске распахнули свои двери народным театрам. И знаете, что важно? Что в этих ДК есть хороший свет, уютные сцены, там сделан ремонт, есть современные системы звука, они действительно могут обеспечить хорошее качество спектаклей…

Покажем всем!

Как рассказала замглавы администрации Арсеньева Наталья Пуха, известие о кастинге в народный театр вызвало в городе взрыв энтузиазма. Первыми пробоваться в артисты пришли сотрудники Дома культуры, но не только они. В итоге в труппу попали и работники авиазавода «Прогресс», и врачи, и менеджеры…

Сейчас народный театр Арсеньева активно репетирует. Под руководством режиссера и драматурга, программного директора кинофестиваля «Меридианы Тихого» Юрия Гончарова здесь работают над постановкой пьесы Якова Зискинда «Цирк зажигает огни» (12+). Когда-то фильм по этой пьесе с Владимиром Этушем и Людмилой Гурченко в главных ролях собирал полные залы кинотеатров. Между прочим, выбор пьесы более чем логичен, ведь в таком спектакле найдется место замечательным цирковым трюкам и номерам, а в Арсеньеве, как известно, прекрасно работает детская цирковая школа «Веселая арена». В постановке будут задействованы ее ученики. Премьера ожидается в марте.

В мэрии Дальнегорска, как рассказала Татьяна Лузанова, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города, даже не сомневались, поддерживать ли появление народного театра.

– Когда-то у нас был такой театр, и жители города им очень гордились, – вспоминала Татьяна Леонидовна. – Потом пришли лихие времена, город стал умирать в буквальном смысле, люди уезжали, театр исчез сам по себе. Казалось, что навсегда. А теперь Дальнегорск возрождается! Знаете, сколько уже у нас сделано! И возрождение театра – шаг на этом пути.

На кастинг здесь пришли в основном женщины, что объяснимо, конечно. Причем некоторые приехали из соседних, подчас совсем неблизко расположенных от Дальнегорска сел. Например, отбор прошла жительница Каменки и теперь ездит на репетиции издалека. Но она счастлива! По словам Татьяны Лузановой, самодеятельные артисты (в большинстве своем артистки, поскольку мужчин в труппе пока всего четверо) готовы репетировать каждый день, в будни и выходные.

Какой же спектакль увидят дальнегорцы? В театре имени Горького логично рассудили, что женский состав труппы надо использовать, и потому под руководством Вадима Паршукова здесь ставят пьесу Робера Тома «Восемь любящих женщин». Помните, как в фильме Франсуа Озона по этой пьесе блистали Катрин Денев, Изабель Юппер, Фанни Ардан? И, кстати, все они в свое время были гостями кинофестиваля «Меридианы Тихого»… Первый спектакль – в марте.

– Народные театры в Приморье – это уникальная история, которая выполняет задачи нацпроекта «Культура», – рассказала министр культуры и архивного дела краевого правительства Елена Бронникова. – Это серьезная работа муниципалитетов и театра имени Горького, и самое главное – это не разовый проект, а долговременная работа по привлечению жителей края к творческой деятельности. Думаю, через год мы проведем фестиваль народных театров региона, пригласим коллективы из других субъектов ДФО, если они там есть. Уверена, что труппы Артема, Арсеньева, Дальнегорска просто обязаны обменяться гастролями, и мы в этом им поможем. Культурные связи должны крепнуть в нашем крае.

– Тот огромный интерес и энтузиазм, который мы увидели у жителей Артема, Арсеньева, Дальнегорска, убеждает нас, что мы на правильном пути, – добавил Ефим Звеняцкий. – Уже идут переговоры о создании народных театров в Спасске-Дальнем и Лучегорске, а к 2025 году в крае их будет уже десять. И я обещаю, что в будущем году мы покажем спектакли народных театров на сцене нашего театра!

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото:

с сайта culture.ru, с сайта zspk.gov.ru, Алексея ВОРОНИНА