Приморские единоборцы взяли «Кубок Ермака» Приморцы успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по смешанному боевому единоборству ММА «Кубок Ермака» в Омске 19–20 ноября. За медали престижного турнира, который с 2021 года носит статус мастерского, боролись более 100 спортсменов из 16 регионов страны.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, бойцы определяли сильнейших в десяти весовых категориях. Приморье представили трое спортсменов из Уссурийска – Джавадхан Абдуллаев, Антон Андреев и Леонид Пестун.

Наилучший результат показал Джавадхан Абдуллаев, представляющий спортивный клуб «Александр Невский». Он одержал уверенную победу в весовой категории до 77 кг. Как сообщил тренер спортсмена Владимир Цой, его воспитанник провел четыре боя и во всех одержал победы единогласным решением судей.

«Для Джавадхана турнир «Кубок Ермака» стал дебютным в ММА. Ранее он занимался рукопашным боем и борьбой. Теперь планирует проявить себя в ММА в следующем сезоне», – обозначил он.

Бронзу соревнований завоевал Леонид Пестун из спортивного клуба «Мужество» (тренер Сергей Сумароков) в весовой категории до 120 кг.

С достижениями спортсменов и тренеров поздравил вице-президент федерации смешанного боевого единоборства ММА Приморского края Владислав Ясин.

«Турнир прошел на высоком уровне, и такой же высокий уровень подготовки показали приморцы. Считаю, что этот год, несмотря на ограничения в связи с пандемией, для приморской федерации ММА выдался плодотворным. На чемпионате Европы наш спортсмен Динар Саниев стал бронзовым призером. Такие достижения, конечно же, хорошо мотивируют начинающих и молодых спортсменов. В Приморье сильная тренерская школа, и юные бойцы могут составить сильную конкуренцию на всероссийском и международном уровнях», – подчеркнул вице-президент федерации.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru