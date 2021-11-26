Лыжи, палки, QR-код… Каким будет зимний отдых в Приморье в новом сезоне

Сезон зимнего отдыха в Приморском крае практически начался – от полноценной зимы жителей и гостей региона отделяет только временное отсутствие полноценного снежного покрова. А до Нового года осталось чуть больше месяца. Об особенностях зимнего отдыха в Приморье в этом сезоне рассказал руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур в прямом эфире в официальном аккаунте правительства Приморья в Instagram.

«С 1 января будущего года вступает в силу требование об обязательной классификации большинства средств размещения, включая базы отдыха. Наличие классификации для потребителя услуг означает, что средство размещения (база отдыха или гостиница), где он планирует провести отпуск или выходные, официально зарегистрировано»

Начиная разговор о зимнем отдыхе в наступающем сезоне, глава агентства по туризму напомнил, что с 1 января будущего года вступает в силу требование об обязательной классификации большинства средств размещения, включая базы отдыха.

«Наличие классификации для потребителя услуг означает, что средство размещения (база отдыха или гостиница), где он планирует провести отпуск или выходные, официально зарегистрировано и что в случае возникновения спорных ситуаций интересы потребителя будут защищены. Разумеется, для этого еще нужен договор на оказание услуг. Без этих документов потребитель рискует тем, что при ненадлежащем качестве оказания услуг деньги ему не вернут», – подчеркнул Владимир Щур.

Он напомнил, что процедура классификации средств размещения, которую выполняют сертифицированные структуры, небесплатная, и предпринимателям эти расходы компенсируют из краевого бюджета через региональный центр «Мой бизнес».

Еще одной важной темой, которую затронул руководитель агентства по туризму, стало исполнение противоэпидемических требований, введенных краевым постановлением.

«При посещении мест массового скопления людей, в том числе горнолыжных баз, баз отдыха и других объектов туристической инфраструктуры, туристу необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Это обязательное требование, от которого зависит наша общая безопасность», – уточнил Владимир Щур, добавив, что требования о наличии отрицательного ПЦР-теста при посещении таких объектов нет.

«Чем быстрее мы все вместе победим пандемию (а сделать это можно, по словам специалистов, с помощью массовой вакцинации), тем быстрее мы сможем вернуться к доковидному образу жизни, включая зарубежные путешествия», – добавил он.

Отвечая на вопросы приморцев, Владимир Щур рассказал о программе субсидирования мест туристического показа, которая реализуется в крае уже второй год. Напомним, что с привлечением средств краевой субсидии в Приморье уже обустроили такие места, как пляж «Юбилейный» во Владивостоке, побережье бухты Баклан в Славянке, зону отдыха на мысе Ахлестышева на острове Русском, экологическую тропу на острове Попова. В ответ на вопрос о возможности проведения подобного благоустройства территории, прилегающей к Токаревскому маяку во Владивостоке, глава агентства по туризму отметил, что такая возможность есть, уточнив, что это необходимо решать во взаимодействии с администрацией города.

Заканчивая разговор о зимнем отдыхе в Приморье, Владимир Щур рекомендовал воспользоваться возможностями Туристско-информационного центра Приморского края, на интернет-сайте которого аккумулируется информация об актуальных предложениях и возможностях отдыха в регионе.

«На сайте пока нет возможности забронировать или приобрести онлайн тот или иной турпродукт, но мы работаем над этим, и вскоре такая возможность появится», – обозначил глава ведомства.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Primorsky.ru