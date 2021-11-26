В Приморье самозанятых насчитали больше, чем предполагалось Более 29 тысяч человек к настоящему времени зарегистрировалось в Приморском крае в качестве самозанятых. Это более чем в два раза превышает плановые показатели на конец текущего года.

Как рассказали в министерстве экономического развития Приморского края, новый налоговый режим, действующий с 2020 года, сразу привлек повышенное внимание жителей края, которые активно регистрировались в качестве самозанятых.

«Это очевидно, что налог в 4–6 % для граждан выгоднее, чем стандартный в 13 %.

В то же время, легализовав свой бизнес, граждане могут больше не волноваться насчет возможных санкций со стороны контрольно-надзорных органов, и, самое главное, при необходимости они могут получить государственные меры поддержки, предусмотренные для субъектов МСП», – рассказали в ведомстве.

Отметим, что финансовую поддержку самозанятых граждан в Приморье осуществляют микрокредитная компания «Фонд развития Приморского края» и администрации муниципалитетов, гарантийную – Гарантийный фонд Приморского края, имущественную – министерство имущественных и земельных отношений Приморского края и администрации муниципалитетов, информационно-консультативную – центр «Мой бизнес».

В частности, «Мой бизнес» организует обучающие программы для самозанятых. Так, в конце октября стартовала образовательная программа «Наставничество для самозанятых» во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. В течение восьми недель 10 наставников из разных сфер бизнеса будут обучать участников продвижению в соцсетях, юридическим и экономическим основам ведения дела. Кроме того, запланированы визиты на рабочее место к наставникам для обмена опытом.

Всего на середину ноября в Приморском крае зарегистрировано 29083 самозанятых. В десятку наиболее популярных видов деятельности входят такие направления, как «перевозка пассажиров», «водитель», «перевозка грузов», «маникюр, педикюр», «парикмахер», «репетитор» и «фотограф». Региональным проектом «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан», который входит в нацпроект «МСП и поддержка частной предпринимательской инициативы», предусмотрено, что к концу 2021 года в крае будут работать не меньше 12 тысяч самозанятых граждан, к 2024 году – 18827.

Министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко отметила, что регистрация самозанятых будет продолжена, никаких ограничений на применение этого налогового режима нет.

Евгений СИДОРОВ