На свет раньше срока По статистике минздрава Приморья, в крае почти в 100 % случаев рожденным раньше времени детям удается сохранить жизнь

Рождение недоношенных малышей всегда сопровождается большим количеством вопросов, мифов и волнений. В Международный день недоношенных детей интервью дала заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, главный внештатный акушер-гинеколог Приморья, главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.

«Не надо считать, что недоношенные дети рождаются с патологией. В мире очень много гениальных ученых, художников, талантливых людей, которые родились раньше времени. Совместный семейный уход, помощь медиков принесут хороший и нужный результат»

Она рассказала о том, почему ребенок может родиться раньше срока, как выхаживают таких детей и благодаря каким современным технологическим методам достигается высокий результат.

– Какие показатели в Приморье сегодня по выхаживанию недоношенных детей?

– Современная медицина сделала большой шаг вперед, и сегодня значительно выросла выживаемость недоношенных детей, которые весят меньше килограмма.

Процент детей, которые по каким-то причинам появились на свет раньше срока, в перинатальном центре держится практически на одном уровне последние три года. В среднем он составляет почти 18 % от всех родов в перинатальном центре.

Но, что очень важно, сегодня основной поток этих пациентов концентрируется в структуре перинатального центра, где оказывается именно та квалифицированная помощь, которая требуется в данной ситуации.

Конечно, мы научились сегодня пролонгировать такие беременности, когда возникают преждевременные состояния, когда мама вступает в период родоразрешения. И мы стараемся, бесспорно, продлить как можно дольше нахождение ребенка во внутриутробном состоянии.

Телесная связь, цепочка мамы и плода дает свои положительные результаты. Во многом с этим связано то, что сегодня в 98 % случаев детям, рожденным раньше времени, удается сохранить жизнь. Конечно, столь высокому показателю способствуют работа высококвалифицированного персонала, применение современных методов выхаживания. Все это приносит свои положительные результаты.

– Почему ребенок может родиться раньше срока?

– Есть множество причин, во многом это зависит от соматики родителей. Чаще всего это мамы, которые не могут доносить плод по каким-то причинам. Это могут быть экстрагенитальные заболевания, несоблюдение режима в сексуальной активности, заболевания женщины, которые плохо поддаются лечению или вовсе не лечатся. Может быть, и родоразрешение по медицинским показаниям, что чаще всего после экстракорпорального оплодотворения или из-за заболеваний, которые выявились в процессе беременности. Конечно, значительный фактор риска – стрессы, неправильное питание, вредные привычки мамы. В этих случаях консилиум принимает решение и мама дает информированное согласие на необходимость проведения досрочного родоразрешения.

– Как происходит дальнейшее развитие?

– Семейно-ориентированный подход – это основа здорового развития. С момента поступления мамы с угрозой преждевременных родов мы начинаем работать в отделении патологии. Если маму привезли уже с началом родовой деятельности и уже родился такой ребенок, то мы, безусловно, делаем все оперативные ранние вмешательства, направленные на сохранение жизни женщины и малыша.

Родившись, эти дети попадают в отделение детской реанимации. Уже в реанимации мы даем маме те знания, которые ей будут необходимы для дальнейшего этапа выхаживания. Ведь после реанимации ребенка переводят на второй этап – этап выхаживания, когда мама вместе с малюткой будут проходить первые ступени жизни.

У нас тройной подход в оказании такой помощи: детская реанимация с обучающими методами, далее второй этап выхаживания – мама остается с ребенком под наблюдением высококвалифицированного медицинского персонала, который помогает ей освоить знания начинающего ухода. Третий этап – ранняя абилитация малыша, которая проходит в отделении динамического наблюдения за детьми раннего возраста, куда наши маленькие пациенты от 0 до 3 лет приходят уже с семьями.

Сегодня мы имеем возможность по полису ОМС помогать таким детям справиться с РС-вирусом, которому очень подвержены рожденные раньше срока. Эта дорогостоящая иммунизация позволяет ребенку избежать инфекции и укрепить иммунитет.

Почему семейно-ориентированный подход? Потому что мы создаем условия для посещения родными мам и детей, особенно при многоплодной беременности, и совместного ухода за этими новорожденными начиная со второго этапа выхаживания.

Конечно, COVID-19 внес значительные изменения в наш привычный уклад жизни, но сегодня сертификат о вакцинации и свежий ПЦР-тест супружеских пар позволяет вернуть очную работу с семьями.

Вообще, мы всегда открыты к диалогу с супружескими парами, родственниками. Готовы ответить на любые вопросы и оказать помощь.

– Существует мнение, что у недоношенных детей проблемы со здоровьем. Так ли это?

– Не надо считать, что все такие дети рождаются с патологией. В мире очень много гениальных ученых, художников, талантливых людей, которые родились раньше времени. Совместный семейный уход, помощь медиков принесут хороший и нужный результат. Безусловно, это дети, которые нуждаются в дополнительном уходе, развитии, но ведь они зачастую опережают даже своих сверстников в развитии.

Специализированная и высококвалифицированная помощь, оказанная в так называемые золотые часы (то есть сразу после рождения), дает высокий шанс на здоровую жизнь младенцам, родившимся на ранних сроках с экстремально низкой массой тела (до 1 килограмма).

– Какая помощь обычно требуется маме?

– Психологическая поддержка крайне важна в данном направлении оказания медицинской помощи. В перинатальном центре психологическая поддержка идет с момента начала сопровождения женщины. И, безусловно, она оказывается семьям, если есть такая необходимость. Ведь рождение маловесного малыша – это нагрузка, которая ложится на всю семью. Зачастую семья не готовится заранее и не может предположить, что процесс рождения нового члена семьи пойдет по такому сценарию.

Психолог начинает общение с женщиной с первого этапа, как только она поступила в отделение патологии. Когда рождается маленькое чудо, конечно, тоже работает психолог, он объясняет семье особенности ухода за таким малышом. Далее, когда мама и малыш выписываются и приходят в отделение динамического наблюдения, предусмотрена другая программа, рассчитанная именно на поддержку семьи в данной ситуации.

Безусловно, медики делают все, что касается лечебных процессов. Но именно семья является основополагающим звеном и помощником для дальнейшего полноценного и здорового развития ребенка.

Также мы обеспечиваем консультации всех смежных специалистов, которые помогают в ранней диагностике здоровья – для выявления отклонений на раннем этапе развития малыша.

– Технологических возможностей здравоохранения региона достаточно?

– Сегодня краевой перинатальный центр имеет самое современное оборудование для выхаживания недоношенных детей. Высококвалифицированные кадры – врачи и медицинские сестры проходят постоянные стажировки и зачастую выступают на всероссийских и международных форумах с докладами, демонстрируя передовые методы в работе. Наши специалисты делятся с коллегами опытом по выхаживанию новорожденных детей, уходу за ними, тактиками ведения преждевременных родов.

Безусловно, одно оборудование никогда не будет эффективным без квалифицированных кадров. У нас нет сотрудников, которые не проходят квалификационные стажировки, не готовы учиться или имеют черствое сердце. Сегодня здравоохранение создает все условия для того, чтобы дистанционно многие специалисты могли пройти обучение как на своем рабочем месте, так и в очном формате. До пандемии многие специалисты центра прошли стажировки за рубежом, надеемся, что мы возобновим эту практику, когда нормализуется эпидобстановка.

В этом году мы открыли симуляционные центры благодаря финансовой поддержке из бюджета Приморского края. Это позволяет проводить обучение не только персонала тем методам ухода, которые применяются во всем мире, но и, что очень важно, родителей. Сегодня мы дистанционно учим их правилам ухода за новорожденным, а для тех, кто находится в стенах перинатального центра, проводим обучение в очном формате по уходу за маленькими пациентами.

В Приморье передовые технологии активно внедряются и расширяются. И самый главный показатель результативности нашей работы – когда из медучреждения выписываются здоровыми мама и малыш.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта primorsky.ru