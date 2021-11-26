Охотнадзор: большинство конфликтных ситуаций с тигром возникают по вине людей Осенью этого года в ряде муниципалитетов Приморья зафиксированы случаи выхода амурских тигров к населенным пунктам, отмечены нападения на домашний скот и собак. О причинах сложившейся ситуации и путях минимизации конфликтов человека с тигром рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

По его словам, несколько случаев нападения тигров на домашних животных за последние недели отмечены в Спасском районе. По каждому случаю проводились проверки, оперативные группы госохотинспекции работают в районе и сейчас.

«По предварительным данным, в этих случаях конфликтное поведение хищников вызвано безответственным поведением местных жителей, которые выпускают скот на свободный выпас. Домашние животные, в частности лошади, находятся на удалении в несколько километров от населенных пунктов несколько суток без присмотра со стороны хозяев. В этих условиях скот становится легкой добычей тигров», – пояснил Алексей Суровый.

Он уточнил, что в регионе из-за африканской чумы свиней сократилось поголовье кабана и тигры вынуждены искать другую кормовую базу – косуль, оленей. Хищники перемещаются в поисках пищи, и домашние животные, те же лошади, – для них легкая добыча по сравнению с дикими копытными, у которых навыки выживания в дикой природе развиты гораздо лучше.

«Другая распространенная причина, по которой выходят к людям амурские тигры и другие хищники, например медведи, – это стихийные свалки, которые нередко устраивают местные жители на окраинах населенных пунктов. Такие свалки привлекают безнадзорных собак, которые, в свою очередь, могут заинтересовать тигров. В любом случае абсолютное большинство конфликтных ситуаций с тиграми возникают из-за безответственного поведения людей», – рассказал Алексей Суровый.

В настоящее время группы госохотнадзора отслеживают ситуацию с потенциально опасными тиграми на территории Спасского района. В случае если нападения на домашних животных будут повторяться, инспекторы имеют право отлавливать таких тигров.

Напомним, что местным жителям, которые потеряли имущество в результате таких происшествий, АНО «Центр «Амурский тигр» компенсирует утраченное имущество (домашних животных) в натуральном виде или в виде кормов.

Как сообщалось ранее, зимой 2021–2022 годов на Дальнем Востоке, прежде всего в Приморском крае, где обитают две трети популяции амурского тигра, пройдет сплошной учет этих хищников.

Евгений СИДОРОВ