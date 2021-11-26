Поэт Борис Лапузин отмечает 85-летний юбилей 25 ноября приморский поэт и почетный гражданин Владивостока Борис Лапузин отметил свое 85-летие. Родился Борис Лапузин в 1936 году в Уссурийске. Трудовую деятельность начинал на паровозоремонтном заводе, на стройках. Освоил многие рабочие специальности – слесаря, каменщика, плотника, столяра. Руководил художественной самодеятельностью в клубе Уссурийского сахарного комбината.

В 1962 году в Дальиздате вышла первая книга его стихотворений «День сегодня солнцеликий». Работал в районной газете «Ленинское знамя», уссурийской городской газете «Коммунар» литературным сотрудником, завотделом. В 1969 году его пригласили в Приморский государственный комитет по телевидению и радиовещанию редактором литературных программ. С 1981 года – специальный корреспондент газеты «Боевая вахта». Руководил уссурийским литературным объединением «Лотос», владивостокским литобъединением «Полустанок», краевым литературным объединением «Творчество» имени Александра Фадеева. Из его литобъединений вышли в профессиональные писатели более 30 человек.

Борис Васильевич Лапузин – член Союза писателей СССР с 1980 года, сейчас член Союза писателей России.

Лауреат четырех литературных премий, в том числе премии В. К. Арсеньева (2007 г.). Автор десяти стихотворных книг. Новая, десятая по счету книга – «Владивостокские стихи» (760 страниц в твердой обложке) – вышла в ноябре 2021 года к 85-летнему юбилею поэта.

На стихи Бориса Лапузина написано разными композиторами более 50 песен и романсов. Их исполняли народный артист России Александр Столяров, заслуженные артисты РФ Алла Сенькова, Лариса Шалина, Виктор Шалин, артистка филармонии Людмила Якунина и другие.

Борис Лапузин – член общественного Совета почетных граждан Владивостока. Звание почетного гражданина города Владивостока присвоено 30 октября 1998 года.

Совет почетных граждан Владивостока и его председатель Светлана Морозова поздравляют Бориса Лапузина с юбилеем – с пожеланиями здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов.