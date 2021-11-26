Домашнее задание по искусственному дыханию В школе № 19 Артемовского городского округа состоялось торжественное открытие медицинского класса. У старшеклассников появилась возможность для углубленного изучения предметов естественно-научного профиля.

Как уточнили в министерстве образования Приморского края, в комплект оборудования для класса входят различные приборы и аппаратура, которые обязательно пригодятся в учебе, – всего более 60 наименований. Это интерактивные манекены, цифровые лаборатории и мощные микроскопы, электрокардиограф и тонометры.

«Сегодня у учеников есть все возможности для изучения физиологии, анатомии, работы с микропрепаратами. Кроме того, они могут научиться делать инъекции, снимать и расшифровывать кардиограмму, анализировать клетки крови, реанимировать человека с остановкой сердца», – подчеркнула руководитель проектного офиса Регионального модельного центра края Анна Меховская.

Она также уточнила, что партнерами школы в реализации проекта «Медицинский класс в приморской школе» являются Дальневосточный федеральный университет и Владивостокский базовый медицинский колледж. Окончив школу, ребята вместе с аттестатом получат документ государственного образца, позволяющий им работать по специальности «младшая медицинская сестра по уходу за больными».

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru