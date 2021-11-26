Жители Владивостока получат перерасчет за тепло Приморские тепловые сети (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») произведут перерасчет жителям Владивостока за услугу теплоснабжения с учетом проведения ремонтных работ на теплосетях.

Для получения перерасчета управляющим компаниям и ТСЖ необходимо подготовить акт об отсутствии теплоснабжения в доме с указанием сроков и причин непредоставления коммунальной услуги. После этого следует передать документ специалистам Приморских тепловых сетей.

В платежных документах будут учтены периоды отсутствия услуг теплоснабжения, а сам перерасчет будет отражен в строке «Начислено ГВС» в колонке «Перерасчет».

Факт перерасчета жители Владивостока увидят в квитанциях по мере поступления актов, предоставленных управляющими организациями.

Помимо перерасчета в декабрьской квитанции также будет проведено доначисление за начало отопительного периода. Согласно постановлению администрации Владивостока отопительный сезон в столице Приморья начался 21 октября. В связи с утверждением в ноябре 2021 года норматива для расчета стоимости услуги отопления в октябре 2021 года в платежном документе будет сделано доначисление за 11 дней (с 21 по 31 октября). Сумму за пользование услугой отопления в октябре можно будет также увидеть в графе «Перерасчет».

В случае возникновения вопросов по начислению платы за услуги отопления и горячего водоснабжения можно обратиться по телефону Единой линии 8-800-234-77-77 или по телефонам, указанным в квитанции.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Primorsky.ru