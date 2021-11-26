Соцтакси можно будет заказать хоть на Дубровку В Приморье изменится механизм предоставления транспортной услуги «Социальное такси».

Со следующего года воспользоваться данной мерой поддержки смогут инвалиды I группы и дети-инвалиды на территории всего края. Соответствующие корректировки в законодательство одобрили депутаты Законодательного собрания.

Как уточнила во время заседания заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова, услуга «Социальное такси» уже предоставлялась в текущем и предыдущем годах в рамках одноименного пилотного проекта. Получить ее могли только те инвалиды первой группы и дети-инвалиды, которые проживают во Владивостоке. По итогам реализации пилотного проекта предлагается с 2022 года ввести транспортную услугу «Социальное такси» на территории всего края, изменив механизм ее предоставления.

Теперь инвалиды смогут воспользоваться 20 бесплатными поездками в режиме туда и обратно в течение года. Количество поездок не привязано к стоимости каждой из них.

Кроме того, новый порядок предполагает возможность для граждан осуществить поездку к любому объекту населенного пункта. Ранее же инвалиды могли добраться на социальном такси только до социально значимых объектов.

Сергей ПЕТРОВ