Миллион, миллион, миллион нужных доз… Для иммунизации населения против новой коронавирусной инфекции с начала года в Приморье поступило 1041575 доз отечественных вакцин.

Для формирования коллективного иммунитета должны быть вакцинированы 1,2 миллиона жителей региона.

По информации краевого центра вакцинопрофилактики, со 2 по 22 ноября обеспечено 10 поставок, преимущественно доставляется двухкомпонентный препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») – более 800 тысяч доз. На втором месте по объему поставок – вакцина «Спутник Лайт», далее – «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

«Вакцина является лекарственным препаратом, который назначается врачом после анализа анкетных данных пациента и первичного осмотра», – напоминают специалисты.

По данным краевого оперативного штаба на 24 ноября, за сутки вакцинацию первым компонентом прошли 9940 приморцев, всего с начала прививочной кампании – 749196 человек.

«Количество заболевших после полного курса вакцинации составляет 1244 человека (0,19 %), что является низким процентом среди привитых (не более 2,5 %) и дополнительным аргументом в пользу вакцинации – одной из наиболее эффективных мер профилактики COVID-19», – подчеркивают в минздраве Приморья.

В регионе установлен новый антирекорд по количеству выявленных новых случаев COVID-19 – 443 (на 25 ноября) за сутки.

Евгений СИДОРОВ