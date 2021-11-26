На Луговой опять ЧП Авария на подстанции «Луговая» обесточила и лишила тепла десятки домов

На трансформаторной подстанции «Луговая» сетей ДРСК в четверг, 25 ноября, произошла авария. Возникший пожар расчетами МЧС был локализован, его площадь составила 15 квадратных метров.

Как сообщают в городской администрации, из-за аварии без энергоснабжения остались более 50 домов на ул. Фадеева, Луговой, Светланской и Пушкинской. Кроме того, в результате отключения электроснабжения были остановлены 13 центральных тепловых пунктов и тепловых насосных станций. Из-за этого горячее водоснабжение и отопление отключено на улицах адмирала Кузнецова (12 жилых домов) и Шепеткова (9 жилых домов).

Специалисты ВПЭС оперативно приступили к устранению последствий происшествия.

В первую очередь они выполнили подключение станций на резервные источники социально важных объектов – больниц, поликлиник, детских садов и школ.

Участок дороги, прилегающий к аварийной подстанции, взяли под контроль сотрудники ГИБДД.

Напомним, что в начале октября в районе пл. Луговой произошло обрушение железнодорожного моста, который сбил тягач, перевозивший экскаватор. Груз не вписался в габариты.

Евгений СИДОРОВ

Фото РИА VladNews