Любишь владеть – люби и налоги платить У россиян осталось меньше недели, чтобы рассчитаться с государством по налогу на имущество

«С недавнего времени получить уведомление можно двумя способами: в личном кабинете интернет-сервиса ФНС России или по почте заказным письмом. Кроме того, налоговое уведомление по желанию налогоплательщика дополнительно можно получить в МФЦ. Если документ так и не поступил, физическому лицу следует проявить инициативу и обратиться в налоговую службу самостоятельно»

За все хорошее в жизни нужно платить. Например, за собственный роскошный пентхаус в элитном доме или за обшарпанный домишко в деревне с печным отоплением. Об этом гражданам ежегодно напоминают налоговые уведомления, рассылаемые инспекторами каждую осень.

Внести плату за приобретенные квартиры и дома, землю и транспорт нужно до 1 декабря. Иначе жди беды… Точнее, пени.

Всему своя цена

Размер имущественных налогов напрямую зависит от того, сколько «лошадей» в двигателе вашей машины или квадратных метров в вашем «особняке». Окончательную сумму создает налоговая ставка – коэффициент, от которого зависит итоговый размер пошлины.

Например, как рассказали в налоговой инспекции Владивостока, ставка для квартиры или ее части равна 0,1 %, для частного дома и объекта незавершенного строительства – 0,25 %, за гараж и машино-место придется платить по ставке 0,2 %. В этом году пошлину на недвижимость ждало еще одно важное изменение.

– Налог на имущество физических лиц за 2020 год рассчитан по новому порядку. Теперь сумма формируется исходя из кадастровой стоимости объектов, а не инвентаризационной, как было ранее, – рассказала начальник отдела налогообложения имущества Межрайонной ИФНС России 12 по Приморскому краю Анна Петрова. – В течение первых трех лет действия новых условий налог исчисляется с учетом установленных понижающих коэффициентов. За период 2020 года это 0,2 %, за 2021-й – 0,4 %, за 2022-й – 0,6 %. Вводятся они для недопущения резкого роста налоговой нагрузки на граждан.

Инвентаризационную стоимость имущества рассчитывали специальные организации (БТИ) при изготовлении техпаспорта. Такая оценка учитывала износ объекта. С переходом на новую систему эксперты говорят о неизбежном и довольно серьезном росте налога на недвижимость. Однако, если площадь вашей квартиры меньше 20 кв. метров, а дома меньше 50 кв. метров, вы полностью освобождаетесь от данного вида налогообложения.

За землю больше всего заплатят владельцы участков, не занятых под строительство жилых помещений или организаций сферы культуры и спорта, сельское хозяйство, садоводство или огородничество. Что именно может располагаться на такой территории – непонятно, но в документах она указана как «прочие земли», а ставка по ней составит 1,5 %.

Если у вас свой дом или небольшой огород, инспекторы спишут с вас налог по ставке 0,3 %. Владельцам земли, на которой находится, например, частный детский сад, ждет пошлина по ставке 0,6 %.

– Транспортный налог устанавливается в зависимости от мощности двигателя. Например, для легковушек с мощностью до 100 л. с. включительно и возрастом выше 10 лет налоговая ставка будет равна 6 рублей. Если возраст машины от 3 до 10 лет – 8,4 рубля. До 3 лет включительно – 18 рублей, – пояснила Анна Петрова.

Как не платить?

Возможно, вы относитесь к людям, освобожденным от обязательных платежей. Ведь льготники есть и в сфере налогообложения. Так, пошлину за недвижимое имущество могут не вносить сразу 15 категорий граждан. В их числе инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, участники военных конфликтов, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы и др. Налог не взимается за находящиеся в собственности дом, квартиру, гараж или хозпостройку площадью не более 50 кв. метров.

– В отношении земельного налога с 2017 года действует федеральный вычет, который уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 кв. метров земельного участка (6 соток). Эту льготу могут получить пенсионеры и предприниматели, инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, и другие категории граждан. Эти же лица могут воспользоваться льготой по транспортному налогу. Дополнительные льготы могут быть установлены в муниципальных образованиях, – рассказали в налоговой инспекции.

Если расплачиваться с государством все же придется, сделать это можно будет после получения налогового уведомления. Соответствующую бумагу всем приморцам разослали еще в октябре, чтобы добросовестные налогоплательщики смогли заранее распланировать свои траты.

С недавнего времени получить уведомление можно двумя способами: в личном кабинете интернет-сервиса ФНС России или по почте заказным письмом. В случае если общая сумма всех налогов за отчетный период для вас составила меньше 100 рублей – поздравляем, в этом году вы государству ничего не должны! А значит, и уведомление вам не придет.

– Кроме того, налоговое уведомление по желанию налогоплательщика дополнительно можно получить в МФЦ. Если документ так и не поступил, физическому лицу следует проявить инициативу и обратиться в налоговую службу самостоятельно, – подчеркнула начальник отдела налогообложения имущества Межрайонной ИФНС России 12 по Приморскому краю Анна Петрова.

Не копите долги

Как рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками МИФНС 12 Юлия Зуева, в этом году в Приморье начислено порядка 3 миллиардов рублей имущественных налогов. Какая часть этой суммы в итоге попадет в казну, пока неизвестно. Выводы о добросовестности наших граждан можно будет сделать после 1 декабря. Почтой направлено около 760 тысяч уведомлений, еще примерно 300 тысяч человек получили документ через личный кабинет налогоплательщика.

– По сравнению с прошлым годом у нас увеличилось количество людей, которые предпочитают общаться с налоговыми органами посредством электронных сервисов. Но всем физлицам следует помнить, что в случае размещения налоговых уведомлений на сайте этот документ не будет дублироваться по почте, – рассказала Юлия Зуева.

Тем, кто просрочит выплату налогов хотя бы на день, грозит начисление пени за каждые сутки. Злостных неплательщиков могут обязать явиться в суд, ограничить их выезд за пределы РФ, арестовать имущество.

Заплатить по счетам можно любым удобным способом: через отделение банка, личный кабинет на сайте ФНС, через отделение почтовой связи, с помощью МФЦ или на сайте налоговой службы.

Марина ЗУБКО

Фото Валерия СМИРНОВА, Fotokto.ru