Когда в товариществе согласья нет… Правовым аспектам дачной жизни было посвящено первое в новом сезоне занятие Школы садоводов во Владивостоке. Разбирал типичные ситуации и отвечал на вопросы дачников и руководителей СНТ председатель Приморского отделения Союза садоводов РФ Сергей Морозов.

Куда целят целевые взносы

Один из главных вопросов, волнующих дачников, – размеры членских взносов, разброс их в разных СНТ – от 4 до 30 тысяч рублей. А еще есть целевые взносы. Сверх того дачник должен заплатить за охрану имущества и потребленную электроэнергию.

Как поясняет Сергей Морозов, целевые взносы идут на создание общего имущества СНТ, а членские – на его поддержание. Решение о размере и порядке уплаты членских взносов, а также о необходимости и размерах целевых взносов принимает общее собрание.

Что делать, если большинство членов товарищества посчитало размер целевого взноса, установленного собранием, приемлемым, но для какой-то части дачников такой взнос оказался непосильным? В этой ситуации Сергей Морозов посоветовал ставить перед правлением СНТ вопрос о рассрочке на уплату целевого взноса на такой срок, чтобы платежи перестали быть непосильным бременем. Второй путь – ставить перед правлением СНТ вопрос о льготе. Если вы сможете обосновать, что имуществом, на которое пойдет целевой взнос, вы практически не пользуетесь или ваши доходы действительно не позволяют вам выплатить требуемую сумму, то правление должно рассмотреть вашу просьбу об уменьшении или полной отмене платежа.

Стоит ли «изгонять» юрлицо

Немаловажный вопрос – смена статуса СНТ, то есть закрытие юридического лица. Случается, что дачники отказываются от товарищества в виде юрлица, где есть председатель и выборные члены правления, которым СНТ должно платить зарплату из членских взносов. Необходимость оплачивать работу управленцев, как правило, является главным аргументом в пользу реорганизации СНТ и закрытия юридического лица. Многие думают, что после этого отпадет необходимость обязательных платежей, а в случае срочных надобностей можно будет скинуться добровольно.

– Дачники ошибочно полагают, что таким образом избавятся от лишних расходов, – уверен Сергей Морозов. – Ведь у них могут возникнуть вопросы с вывозом мусора, состоянием дорог и электрического хозяйства, решать которые в отсутствие органов правления будет некому. В такой ситуации люди начинают посылать отдельные и коллективные жалобы в администрацию ближайшего муниципалитета. Администрация, в свою очередь, объявляет тендер и ищет управляющую компанию, которая примет на себя содержание общего имущества СНТ. Но любая УК – это коммерческая организация, которая берет свой процент со всех выполненных работ, штат ее больше правления СНТ, а это означает, что платить за услуги УК придется больше. В общем, ликвидация юрлица нецелесообразна.

Нам и без «колхоза» хорошо…

Остается актуальным и вопрос членства в СНТ: нередко на территории товарищества соседствуют члены СНТ и дачники, предпочитающие оставаться индивидуалами.

По словам Сергея Морозова, принципиальной разницы между этими категориями дачников нет. И те и другие должны участвовать в создании коллективной собственности, оплачивать членские взносы и посещать общие собрания. А вот голосовать на собрании люди, не являющиеся членами СНТ, могут только по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Выбирать органы правления они не могут, их кандидатуры не могут предлагаться на выборные должности.

Поскольку индивидуалы так же, как и члены СНТ, вносят финансовые средства на развитие общедолевой собственности, они имеют право на получение информации о расходовании целевых и членских взносов и другой информации. Это право регулируется статьей 11 ФЗ-217, которая поясняет, какого рода информация должна быть предоставлена, а какая часть информации для нечленов СНТ будет закрыта.

Стать членом товарищества или выйти из него может любой дачник, обратившись с заявлением в правление СНТ. Решение о принятии новых членов принимается на общем собрании путем голосования.

Справка

Учебный год в Школе садоводов Приморья начинается в середине осени. Лекции проходят по воскресеньям в здании Тихоокеанского медицинского университета. Ученые, агрономы и опытные дачники рассказывают о новых сортах и приемах агротехники, обработках растений от болезней и вредителей.

Немало времени на занятиях школы посвящается правовым вопросам. Например, ошибкам, допущенным при межевании участков кадастровыми инженерами и связанным с ними последствиям, необходимости вынесения участка в натуру, спорам между соседями, правам и обязанностям садоводов, пунктам, которые необходимо внести в устав СНТ для того, чтобы избежать разночтений в толковании положений о проведении очно-заочного голосования и т.п.

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»