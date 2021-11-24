Миллион превратили в копейки У инвесторов скандальной истории все-таки появился шанс вернуть свои деньги

Газета «Владивосток» уже рассказывала о том, какими печальными последствиями для жителей коттеджного поселка Новый Де-Фриз может обернуться расследование уголовного дела, возбужденного по факту вывода денег кредиторов и земельных участков недобросовестным застройщиком ЗАО «ДомоЦентр».

«Никаких следственных действий по поиску похищенных домокомплектов и бруса полиция не проводит, хотя доказательную базу следствию преподнесли на блюдечке с голубой каемкой. Бери и работай!»

Напомним, что ЗАО «ДомоЦентр» привлекало средства инвесторов для строительства домов в районе Нового Де-Фриза. Деньги застройщик освоил, но к исполнению своих обязательств перед кредиторами компания не приступила. В 2017 году ЗАО «ДомоЦентр» было объявлено банкротом с реестровой задолженностью больше 100 млн рублей. (См. номера «В» за 18 августа 2021 года, публикация «В Приморье компания «ДомоЦентр» обманула инвесторов», за 27 октября 2021 года, публикация «Компания «ДНС Групп» может быть втянута в уголовное дело», за 3 ноября 2021 года, публикация «Преступление за красивым фасадом».)

Решение собрания кредиторов незаконно

После этих публикаций в нашу редакцию поступило несколько звонков от «неравнодушных жителей Владивостока» (так себя называли звонившие), которые возмущенно спрашивали, зачем мы «наводим тень на плетень и пугаем своими статьями честных хозяев коттеджей в поселке Новый Де-Фриз». Мол, у них с документами на недвижимость все в порядке, и волноваться им нечего.

Уважаемые читатели, мы никого не пугали. Мы только предупреждали о возможных последствиях мошеннических действий руководства компании «ДомоЦентр».

Начнем с того, что наши публикации – не пустое сотрясание воздуха ради привлечения интереса к нашему изданию, а основаны на материалах расследования.

Как нам стало известно, сразу три прокуратуры – по Первореченскому и Фрунзенскому районам Владивостока, а также по Надеждинскому району Приморского края – озадачены проверкой хищения земельных участков ЗАО «ДомоЦентр», на которых построен поселок Новый Де-Фриз. Это около сотни коттеджей. Основание для проверки – ранее поданное заявление кредиторов обанкротившейся компании в правоохранительные органы.

Органам прокуратуры предстоит установить правомерность действий конкурсного управляющего ЗАО «ДомоЦентр» – это во-первых. Во-вторых, найти причину бездействия сотрудников территориального отдела следственного управления СК России по Приморскому краю, расследовавших вышеназванное уголовное дело.

И в-третьих, установить законность приобретения в собственность ДНС Групп земельных участков в Надеждинском районе, на которых построен коттеджный поселок Новый Де-Фриз.

Кроме этого, в арбитражных судах, рассматривающих дело о банкротстве ЗАО «ДомоЦентр», идут споры и между кредиторами этой компании. Один из них, зарегистрированный в картотеке арбитражных дел, это оспаривание собрания кредиторов по реализации дебиторской задолженности «ДомоЦентра».

Спор между кредиторами возник в части реализации долгов физических лиц – Плахова и Филиппа Гнеушева, бывшего руководителя компании должника. В феврале 2020 года с гражданина Гнеушева было взыскано в конкурсную массу почти 4 млн рублей.

После того как Гнеушев долг не вернул, конкурсный управляющий подал заявление в суд о признании должника банкротом. Но по счастливой случайности или при благоприятных сопутствующих обстоятельствах дело так и не было возбуждено. Почти год оно находилось в производстве судьи Арбитражного суда Приморского края Татьяны Мангер. За это время Татьяна Евгеньевна не удосужилась ввести в отношении должника Филиппа Гнеушева процедуру банкротства. Рассмотрение дела постоянно откладывалось, и обманутые кредиторы своих денег так и не увидели.

Тем временем собрание кредиторов «ДомоЦентра» по требованию ДНС Групп принимает решение о продаже долга Гнеушева по подозрительно заниженной цене – за 10 процентов от номинала. То есть не за 4 млн рублей, а всего за 400 тысяч! 16 ноября 2021 года Арбитражный суд Дальневосточного округа в городе Хабаровске признал данное решение незаконным.

Куда спешили продавцы долга?

Вместе с тем, пока суд апелляционной инстанции снимал обеспечительные меры по реализации дебиторской задолженности, а суд кассационной инстанции эти меры принимал (на эту процедуру ушло два дня), дебиторская задолженность Гнеушева скоропалительным образом была реализована на торгах за все те же 400 тысяч рублей.

И в этот же день победитель торгов уже как правопреемник долга господина Гнеушева подал в суд заявление о прекращении личного банкротства в отношении бывшего должника. И суд, несмотря на возражения иных лиц и наличия спора в суде кассационной инстанции, вынес решение о прекращении производства по данному делу.

Отсюда возникает несколько вопросов. Почему так спешно реализован долг Гнеушева и закрыто производство по его личному банкротству? Кому выгодна эта спешка? Почему конкурсный управляющий ЗАО «ДомоЦентр», зная о споре и подаче обеспечительных мер, не дождался решения кассационного суда по указанному вопросу и быстренько подписал договор о реализации дебиторской задолженности?

Ответ, на наш взгляд, на поверхности. В Арбитражном суде Приморского края в отношении Филиппа Гнеушева есть еще один спор – о привлечении его к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ЗАО «ДомоЦентр». И здесь уже фигурирует сумма почти в 100 млн рублей. В данный момент рассмотрение дела приостановлено кредиторами должника.

Но если Гнеушева все-таки привлекут к ответственности (а все к тому идет), то 100 млн рублей включат в его личное банкротство. И тогда в деле о его банкротстве вскроются сделки с недвижимостью и земельными участками в Надеждинском районе, которые господин Гнеушев отчуждал в интересах одного-единственного кредитора – ДНС Групп.

Если это произойдет, то договоры на приобретение земельных участков у компании «ДНС», на которых построен поселок Новый Де-Фриз, будут признаны незаконными. Согласно решению суда их вернут в конкурсную массу для повторной реализации, чтобы удовлетворить требования кредиторов.

Кто эти участки потом купит и по какой цене, сказать трудно. Мы знаем лишь одно: земля в районе Нового Де-Фриза нынче дорого стоит. Гораздо дороже, чем ее когда-то приобретали нынешние хозяева коттеджей.

Полиция работать не хочет

Кстати, не останется без внимания органов прокуратуры и компания ООО «Хабен-Хаус Хольц» (сегодня это ООО Ассоциация «Наука и технология»), также пострадавшая от мошеннических действий руководства ЗАО «ДомоЦентр». Обанкротившийся застройщик еще в ноябре 2016 года приобрел у ООО «Хабен-Хаус Хольц» семь домокомплектов из клееного бруса, изготовленного по немецкой технологии, а также балки из клееного бруса в количестве 30,07 кв. метра. Согласно договору данный товар застройщик получил в полном объеме, но хозяин ЗАО «ДомоЦентр» Антон Титов не рассчитался ни за брусья, ни за домокомплекты, которые позже были похищены и проданы третьим лицам.

В отделе полиции по Надеждинскому району на заявление представителя Ассоциации «Наука и технология» о краже домокомплектов не отреагировали, хотя заявитель указал фамилию человека, подозреваемого в краже. И только в январе 2020 года было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в отношении неустановленного лица, путем обмана и злоупотребления похитившего денежные средства в сумме 9 186 337 рублей, принадлежащие ООО Ассоциация «Наука и технология». При этом домокомплекты не были признаны вещественными доказательствами и запрет на регистрационные действия с ними не был наложен.

В мае 2020 года была назначена строительная судебная экспертиза «с целью установления того, из каких материалов изготовлены указанные дома», поскольку подозреваемый в краже заявил, что домокомплекты приобрел у ЗАО «ДомоЦентр».

По закону на выполнение экспертного заключения отводится законом 30 суток. Но эксперт ООО «Про Эксперт» Екатерина Жуковская до сих не соизволила ее провести.

По словам представителя Ассоциации «Наука и технологии» Виктора Ковальчука, никаких следственных действий по поиску похищенных домокомплектов и бруса полиция не проводит. Хотя доказательную базу следствию преподнесли на блюдечке с голубой каемкой. Бери и работай! Не хотят. Остается одна надежда – на прокуратуру.

Сергей КОЖИН

Фото из архивов «В»