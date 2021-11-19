Русскому пригрозили развитием Во Владивостоке обсудили вопросы развития острова, который ну никак не хочет развиваться

Владивостокцы наверняка заметили, что в последнее время вновь начались разговоры о развитии острова Русского. В частности, сообщалось, что тут собираются строить некую вторую очередь Всероссийского детского лагеря «Океан».

«Горожане заметили, что после саммита АТЭС-2012 на острове кипучая деятельность за редким исключением встала колом. Дорогущим Русским мостом пользуются в основном несчастные преподаватели ДВФУ, каждый день вынужденные часами мотаться на работу, и студенты, которым почему-то не хватило мест в огромных корпусах. Рекреационной зоной остров не стал. Наукоградом тоже. Мегафермой для майнинга криптовалют тоже. Офшором… Ну если считать три компании, которые здесь прописали чуть ли не силой, успешным развитием, то наверное»

Решение, конечно, вызывает удивление. Ведь понятно, что более удобно и в организационном плане, и с точки зрения коммуникаций лагерю располагаться в одном месте. Да и в вопросе безопасности это намного эффективнее. Тот же кампус ДВФУ когда строили, так и говорили: собираем всех в кучу. Дескать, так удобнее. Возникает вопрос: а не скороспелое ли это чье-то решение из серии лишь бы было?

«Телеги» привезли слухи

А потом и вовсе во Владивосток приехал полпред президента Юрий Трутнев. Понятное дело, коронавирусные дела и все такое, но в столице края и всего округа прошло целое концептуальное совещание по теме развития острова Русского. С чего бы это? Так сказать, во время чумы.

Очень злые языки столичного уровня в своих телеграм-каналах сообщили, что куратору всего Дальнего Востока очень крепко досталось от самого за вал проблем, которые нарисовались в регионе. Возьмите, к примеру, проблему с северным завозом. Перед нашими соседями с северов замаячила самая настоящая проблема голода и холода, поскольку приморские порты дружно бросились отрабатывать навалившиеся на них китайские и прочие азиатские заказы на перевозку грузов по Транссибу. То, что дело швах, стало понятно еще летом, однако все, кто мог, тогда были, видимо, заняты исключительно выборами в Госдуму. Короче, за северный завоз пришлось плотно браться только в ноябре, когда дальневосточные севера начали покрываться снегом, а моря льдом.

А еще злые языки написали, что кое-кому на самом верху не нравится, что цифры ударного освоения ДФО как-то не вяжутся с реальностью. Вроде как триллионы рублей вложены, а аборигены, то есть дальневосточники, продолжают дружно беднеть и столь же дружно перемещаться по ту сторону от Урала. Хотя те же местные СМИ уже давно трубят о том, что новые объекты строят исключительно гости из Средней Азии, все высокооплачиваемые места на новых производствах достаются исключительно завозным вахтовикам, а те места, что предназначаются местному населению по зарплатам, ничем не отличаются от тех, что есть на местном рынке. Уборщицами и охранниками можно и без триллионных вложений государства в регионе устроиться.

Отдельного материала заслуживает «успешное» решение жилищной проблемы. Всякие там дальневосточные и прочие льготные ипотеки сейчас клянут почем зря все кому не лень. Благодаря им квартиры в регионе так подорожали, что теперь их лучше покупать где-нибудь в Краснодаре, но никак не во Владивостоке. Ну и так далее.

Русским займется Мишустин

А еще пишут, что досталось крепко за провал развития ну очень любимого Владимиром Владимировичем острова Русского. Горожане заметили, что после саммита АТЭС-2012 на острове кипучая деятельность за редким исключением встала колом.

Дорогущим Русским мостом пользуются в основном несчастные преподаватели ДВФУ, каждый день вынужденные часами мотаться на работу, и студенты, которым почему-то не хватило мест в огромных корпусах. Рекреационной зоной остров не стал. Наукоградом тоже. Мегафермой для майнинга криптовалют тоже. Офшором… Ну если считать три компании, которые здесь прописали чуть ли не силой, успешным развитием, то наверное. Короче, непорядок все это. И говорят, что остров Русский собираются отдать под прямое кураторство ни много ни мало премьер-министра Михаила Мишустина.

Если все это правда, то понятна гиперактивность полпреда по части острова Русского. Кстати, напомним, что полпредство уже несколько лет должно официально располагаться как раз на острове, а не, пардон, в Москва-Сити. Но это так, к слову…

На остров впихнули «невхимуемое»

Итак, во Владивостоке прошло совещание по развитию острова Русского.

Что решили? На острове в ближайшие годы может появиться целый ряд современных объектов – аквапарк «Приморские тропики», сафари-парк, а также новый конгрессно-выставочный центр. Свои идеи по застройке перспективной территории представили крупные инвесторы.

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, остров Русский – уникальная и перспективная территория, потенциал которой в полной мере еще только предстоит раскрыть.

«Благодаря решениям президента Российской Федерации построены мосты на Русский, Дальневосточный федеральный университет, создаются условия, чтобы остров стал центром притяжения молодежи, развития образования, науки, инноваций. Правительство Российской Федерации занимается работой по созданию инновационного научно-технологического центра. Совершенно очевидно, что концентрация молодежи, сама по себе направленность развития острова предусматривают и создание определенной индустрии для отдыха людей. Сегодня целый ряд инвесторов заинтересованы в том, чтобы построить там крупные развлекательные центры. Для того чтобы все это связать воедино, чтобы остров Русский развивался как единый современный кластер, мы и собрались. Это страница истории, которую мы с вами вместе должны написать правильно», – отметил в ходе совещания Юрий Трутнев.

Свои предложения по дальнейшему развитию территории представили сразу несколько инвесторов: Дом.РФ, Роснефть, ИНТЦ «Русский» и другие крупные игроки.

По итогам совещания Юрий Трутнев озвучил предложения, которые, на его взгляд, являются наиболее масштабными.

«Ряд проектов появились, они довольно большие. Мы на совещании договорились, что Минвостокразвития оформит для них пакет преференций. Для туризма и рекреации не подходят меры поддержки, которые мы даем производственным проектам. Производственные проекты гораздо более окупаемы, эффективны. Нужен отдельный набор больших льгот. Говоря о проектах, остановлюсь на самых больших. Это инициатива группы компаний «Крокус» – целый парк развлечений. Назвали его «Приморские тропики», поскольку планируются аквапарки с искусственными волнами, обогревом воды, использованием морской воды. Есть идея со строительством сафари-парка, центра развлечений. Есть идея конгрессно-выставочного центра. Пока это на уровне бизнес-предложений», – отметил вице-премьер, подчеркнув, что пакет предложений для инвесторов будет готов к началу следующей недели. После этого начнется работа по поддержке заявленных проектов.

Вспомнили, что Русский – это Владивосток

Как подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко, регион в целом и его столица в частности уже включились в эту работу.

«Перемены уже идут. Наша задача – быть в их авангарде. С учетом той большой поддержки, которую нам оказывают президент России, полпред, Минвостокразвития по субсидиям, принятия тех порядков, которые существенным образом облегчают условия для вхождения инвесторов, той политики, которую ведут Приморский край, администрация города по предоставлению площадок под инвестпроекты на безвозмездной основе. Мы сегодня заслушали тех, кто решил вложиться в Русский остров. Это несколько направлений: рекреационное, туристическое, культурное, образовательное, спортивное. Будет построен целый ряд объектов, которые существенным образом изменят остров, сделают его привлекательным. Не только для жителей Приморья, но и для наших гостей», – отметил Олег Кожемяко.

Глава региона анонсировал и масштабное развитие транспортной инфраструктуры, которая позволит модернизировать территорию еще более быстрыми темпами.

«Это вторая очередь ДВФУ, программа реновации жилья в поселках, дороги. Чтобы остров заиграл – один мост через Елену на Русский, второй – в районе Шигино через бухту Новик. Полуостров Саперный сейчас весь распределен между инвесторами, по поручению Юрия Петровича Трутнева к концу первого квартала они подготовят концепцию, экономическую модель с понятными сроками сдачи и началом строительства объектов, финансированием. После того как появится дорожная инфраструктура, нужно будет думать и по другой части территории. Задача по Русскому острову стоит масштабная», – подчеркнул губернатор.

Руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что развитие острова Русского рассматривается как одно из трех направлений комплексного подхода к модернизации Владивостока. Особое внимание будет также уделено сохранению исторического центра столицы Дальнего Востока и массовому строительству жилья.

Напомним, что концепция развития острова Русского и план мероприятий по ее реализации были утверждены правительством России в 2019 году. Главная цель – создание правовых и экономических условий развития острова как международного научно-образовательного и технологического кластера. План, в частности, предусматривает создание условий для привлечения частных инвестиций, для комфортной жизни людей, развитие инфраструктуры и туристического потенциала острова.

Все это, конечно, замечательно, но все мы прекрасно знаем, чем грозит массовое строительство объектов, да еще подгоняемое в «политических» целях. Хаос – это минимум, что ожидает остров. Если, конечно, развитие острова все-таки сдвинется с мертвой точки. А не так, как это случилось после саммита АТЭС.

Евгений СИДОРОВ

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, Primorsky.ru