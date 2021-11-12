Осенняя грусть под музыку пандемии Как звучит современность в намоленном пространстве

Это событие – на фоне последующего ноябрьского мини-локдауна, введения QR-кодов и прочего – могло пройти почти незамеченным. Могло. Но не прошло. Потому что открытия Художественного музея ДВФУ в историческом здании Восточного института на Пушкинской, 10 владивостокцы ждали не один год.

«Сильнее всего пандемия ударила по людям от 30 до 40 лет. Ведь они несут ответственность за свои семьи, родителей, маленьких детей, но при этом еще не успели сделать сбережения на черный день. На их плечи легла огромная тяжесть. Как они это выносят?»

Первой выставкой в залах нового музея стал проект «Сезон потерянных дней» (16+).

– Эта выставка обращает внимание на явление последней пары лет, перевернувших нашу жизнь и сделавших ее немного странной, – говорит заведующая Художественным музеем ДВФУ Юлия Климко. – При резком сокращении социальных контактов обострились внутренние проблемы. Оказавшись наедине с собой или в окружении узкого круга близких, люди получили возможность оглянуться и не торопясь попытаться определить свое место в жизни и найти какие-то перспективы для своего развития.

– Художественный музей обосновался в историческом здании Восточного института всерьез?

– Надеюсь, что в этих залах – намоленных, так сказать, с особой энергетикой старинных помещений – мы надолго.

Концепция нашего музея такова: это еще одно из культурных мест Владивостока, интегрированных в город, площадка, на которой выставляются как дальневосточные, так и приглашенные художники.

– Вы ориентируетесь на современное искусство?

– Мы не имеем ничего против искусства классического, академической живописи. Важна идея и позиция художника, а также общая собранность проекта, который предполагается выставлять в залах музея.

Несомненно, наша площадка имеет свои особенности, ведь это Художественный музей ДВФУ. Поэтому всегда необходимо думать о дополнительной образовательной программе, о взаимодействии со зрителем, чтобы глубже раскрыть художника не только как ремесленника, но и как мастера, который ставит перед собой цели и задачи, интересные нашему социуму.

Мы, повторюсь, интегрированы в город, а город – это множество разных сообществ, это люди с очень разными вкусами и интересами. Поэтому мы будем стараться формировать свою аудиторию, аудиторию Художественного музея, будем экспериментировать с выставочными проектами.

– Почему для первой выставки вы выбрали проект «Сезон потерянных дней»?

– Тому есть несколько причин. Первое: мы хотели сразу задать высокую планку. Ведь музей уже проводил на дружеских площадках проекты, и все они были очень высокого уровня. Так что, открываясь на постоянной основе, мы хотели показать, с кем мы намерены сотрудничать.

Второе: куратор проекта «Сезон потерянных дней» – Дарья Камышникова, сотрудник Московского музея современного искусства. Это замечательный куратор, проекты которого высоко оцениваются экспертами, профессионал с высокой репутацией в России и за рубежом. Кроме того, у нее большой опыт сотрудничества с молодыми художниками, поскольку она руководит Школой современного искусства «Свободные мастерские». Участники школы встроены в современную повестку дня, они понимают ритм сегодняшней жизни и говорят о ней.

И третье: с самого начала работы мы хотим четко заявить, что готовы выставлять проекты не только местных, но и российских и зарубежных художников и хотим выйти на уровень выше локального музея.

Отмечу также, что мы победили в грантовом конкурсе «Музей 4.0» программы «Музей без границ» благотворительного фонда Владимира Потанина.

В основу экспозиции вошли работы таких известных современных художников, как Наталья Монахова, Андрей Слащилин, Роман Мокров, Мария Обухова, Алексей Камышников, Татьяна Чурсина, Николай Рындин. Дарья Камышникова отмечает, что создавала выставку именно для Владивостока, для Художественного музея ДВФУ.

– Мне прислали подробные планы того, как будет выглядеть выставочная площадка, я обдумывала расположение работ, – рассказывает Дарья Камышникова. – Тот факт, что в залах еще не сняли леса, с одной стороны, создавало особую ауру, а с другой – такая деталь способна погубить любую выставку, перетянув все акценты на себя. Так что пришлось подбирать работы, которые, на мой взгляд, должны были заиграть именно в этом пространстве.

Меня называют иногда «пластическим куратором» – для меня важна не сиюминутная острота посыла выставки, а то, чтобы те переживания и эмоции, которые она вызывает, глубоко ощущались посетителями.

– А какой посыл несет эта выставка?

– Собирая проект, я думала о том, что мы сейчас все переживаем эту пандемийную историю, которая то затихает, то вспыхивает с новой силой, но не уходит… На мой взгляд, сильнее всего пандемия ударила по людям от 30 до 40 лет. Ведь они несут ответственность за свои семьи, родителей, маленьких детей, но при этом еще не успели сделать сбережения на черный день. На их плечи легла огромная тяжесть, и то, как они это выносят, – во многом тема моего проекта. Участники проекта отнюдь не начинающие художники, они известны не только в профессиональной среде, но и у публики. И лично для меня эта выставка – как стихотворение, потому что каждая вещь вызывает такой эмоциональный отклик, как строфа в стихе. И, пройдя от одной работы к другой всю выставку, задержавшись у какого-то фото или видео, зритель сложит в своей душе немного грустное осеннее стихотворение…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА