В рестораны ходить нельзя, а по-скандинавски можно
В ноябре общественная организация «Твой здоровый образ жизни» продолжает проводить тренировки по скандинавской ходьбе.
Расписание мастер-классов по скандинавской ходьбе ПРОО «Твой ЗОЖ» во Владивостоке.
По понедельникам:
7.00–8.00 – стадион «Строитель» (пр. 100 лет Владивостоку, 30д), инструктор Наталья, тел. 8-924-239-06-64;
9.15–10.15 – аллея им. Давыдова (ул. Русская, 25), инструктор Людмила, тел. 8-902-524-45-51;
10.30–11.30 – ул. Володарского, 22, инструктор Виктория, тел. 8-914-671-20-08;
9.00–10.00 – ул. Русская, 46 (у кита), инструктор Светлана, тел. 8-914-723-10-93.
По вторникам:
9.00–10.00 – площадка у Дома молодежи, группа «Позитив», инструктор Тамара Ивановна, тел. 8-964-448-76-18;
10.00–11.00 – сквер «Нескучный сад» (ост. «Постышева»), инструктор Елена, тел. 264-87-49;
10.30–11.30 – ул. Володарского, 22, инструктор Виктория, тел. 8-914-671-20-08;
10.00–11.00 – парк Минного городка, инструктор Светлана, тел. 8-951-028-34-04;
17.00–18.00 – стадион школы № 69 (ул. Сабанеева, 8), инструктор Анжелика, тел. 8-914-706-43-57.
По средам:
9.15–10.15 – аллея им. Дениса Давыдова (ул. Русская, 25), инструктор Людмила, тел. 8-902-524-45-51;
9.00–10.00 – ул. Русская, 46 (у кита), инструктор Светлана, тел. 8-914-723-10-93.
По четвергам:
7.00–8.00 – стадион «Строитель» (пр. 100 лет Владивостоку, 30д), инструктор Наталья, тел. 8-924-239-06-64;
9.00–10.00 – у Дома молодежи, инструктор Тамара Ивановна, тел. 8-964-448-76-18;
11.00–12.00 – стадион школы № 25, инструктор Татьяна, тел. 8-914-729-31-22;
18.30–19.30 – стадион (ул. О. Кошевого, 28);
10.00–11.00 – набережная Цесаревича, дополнительно – растяжка, йога, инструктор Елена, тел. 8-902-555-22-38;
10.30–11.30 – ул. Володарского, 22, инструктор Виктория, тел. 8-914-671-20-08;
10.00–11.00 – парк Минного городка, инструктор Светлана, тел. 8-951-028-34-04.
По пятницам:
9.15–10.15 – аллея им. Дениса Давыдова (ул. Русская, 25), инструктор Людмила, тел. 8-902-524-45-51;
9.00–10.00 – Спортивная набережная (у фонтана), инструктор Наталья, тел. 8-914– 970-10-77.
По субботам:
10.00–11.00 – стадион школы № 25, инструктор Татьяна, тел. 8-914-729-31-22.
По воскресеньям:
10.00–11.00 – парк Минного городка, инструктор Валентина, тел. 8-914-703-19-61;
10.00–11.00 – ул. Черемуховая, 2 (территория МБОУ СОШ № 27), инструктор Наталья Сущенкова, тел. 8-914-707-99-24;
10.00–11.00 – парк Минного городка, инструктор Светлана, тел. 8-951-028-34-04.
Сергей ПЕТРОВ