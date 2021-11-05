В рестораны ходить нельзя, а по-скандинавски можно

В ноябре общественная организация «Твой здоровый образ жизни» продолжает проводить тренировки по скандинавской ходьбе.

5 нояб. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4868 (6573) от 5 нояб. 2021

Расписание мастер-классов по скандинавской ходьбе ПРОО «Твой ЗОЖ» во Владивостоке.

По понедельникам:

7.00–8.00 – стадион «Строитель» (пр. 100 лет Владивостоку, 30д), инструктор Наталья, тел. 8-924-239-06-64;

9.15–10.15 – аллея им. Давыдова (ул. Русская, 25), инструктор Людмила, тел. 8-902-524-45-51;

10.30–11.30 – ул. Володарского, 22, инструктор Виктория, тел. 8-914-671-20-08;

9.00–10.00 – ул. Русская, 46 (у кита), инструктор Светлана, тел. 8-914-723-10-93.

По вторникам: 

9.00–10.00 – площадка у Дома молодежи, группа «Позитив», инструктор Тамара Ивановна, тел. 8-964-448-76-18;

10.00–11.00 – сквер «Нескучный сад» (ост. «Постышева»), инструктор Елена, тел. 264-87-49;

10.30–11.30 – ул. Володарского, 22, инструктор Виктория, тел. 8-914-671-20-08;

10.00–11.00 – парк Минного городка, инструктор Светлана, тел. 8-951-028-34-04;

17.00–18.00 – стадион школы № 69 (ул. Сабанеева, 8), инструктор Анжелика, тел. 8-914-706-43-57.

По средам:

9.15–10.15 – аллея им. Дениса Давыдова (ул. Русская, 25), инструктор Людмила, тел. 8-902-524-45-51;

9.00–10.00 – ул. Русская, 46 (у кита), инструктор Светлана, тел. 8-914-723-10-93.

По четвергам:

7.00–8.00 – стадион «Строитель» (пр. 100 лет Владивостоку, 30д), инструктор Наталья, тел. 8-924-239-06-64;

9.00–10.00 – у Дома молодежи, инструктор Тамара Ивановна, тел. 8-964-448-76-18;

11.00–12.00 – стадион школы № 25, инструктор Татьяна, тел. 8-914-729-31-22;

18.30–19.30 – стадион (ул. О. Кошевого, 28);

10.00–11.00 – набережная Цесаревича, дополнительно – растяжка, йога, инструктор Елена, тел. 8-902-555-22-38;

10.30–11.30 – ул. Володарского, 22, инструктор Виктория, тел. 8-914-671-20-08;

10.00–11.00 – парк Минного городка, инструктор Светлана, тел. 8-951-028-34-04.

По пятницам:

9.15–10.15 – аллея им. Дениса Давыдова (ул. Русская, 25), инструктор Людмила, тел. 8-902-524-45-51;

9.00–10.00 – Спортивная набережная (у фонтана), инструктор Наталья, тел. 8-914– 970-10-77.

По субботам:

10.00–11.00 – стадион школы № 25, инструктор Татьяна, тел. 8-914-729-31-22.

По воскресеньям:

10.00–11.00 – парк Минного городка, инструктор Валентина, тел. 8-914-703-19-61;

10.00–11.00 – ул. Черемуховая, 2 (территория МБОУ СОШ № 27), инструктор Наталья Сущенкова, тел. 8-914-707-99-24;

10.00–11.00 – парк Минного городка, инструктор Светлана, тел. 8-951-028-34-04.

Сергей ПЕТРОВ