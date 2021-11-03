Возьми любимого за руку, Филумена… Судьба не предопределена, пока мы можем честно говорить друг с другом

«Сядь со мною рядом, рассказать мне надо, не скрывая, не тая, что я люблю тебя!» – эти слова из простой песенки, популярной в советскую эпоху, вполне могли бы стать эпиграфом к спектаклю «Дети есть дети» (16+), премьера которого состоится 4 и 5 ноября в театре ТОФ.

«Это как в странах третьего мира: если девочка родилась в трущобах, ей предопределена судьба проститутки, если там родился мальчик, он непременно будет наркодилером или бандитом. Филумена восстает против такого «фатума»…»

Над чем смеяться будем?

Спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано» ставит режиссер Герман Авеличев. В постановке занята едва ли не вся труппа театра ТОФ: Филумена – Юлианна Белаш, Доменико – Виталий Яшков, Альфредо – Денис Фить, Розалия – Наталья Молодчикова/Елена Ромашкина, Диана – Елена Фролова/Марина Ивчук, Умберто – Дмитрий Сирота, Микелле – Евгений Шакиров, Рикардо – Иван Холов.

«Филумена Мартурано» – одна из самых часто воплощаемых на сценах театров СССР и России итальянских пьес. Еще бы! Ведь даже знаменитая комедия «Брак по-итальянски» Витторио де Сика с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях снята по этой пьесе…

Да, слово «комедия» значится на афишах, и именно так определил автор жанр пьесы. Но что же там смешного, в этой истории?

Доменико 52 года, он бездетный вдовец, богатей и прожигатель жизни. Филумене 48 лет, она проститутка. Их связь длится 25 лет. Много лет Доменико снимал квартиру Филумене, после смерти жены привел ее в свой дом, но не возражал против ее прежних занятий и отказывался жениться. А меж тем у Филумены трое сыновей, которые не знают своей матери, но которым она смогла обеспечить образование и дать честное ремесло. Филумена не скрывает, что для этого воровала деньги у Доменико. Ну а что ей оставалось?

«Я вела твой дом лучше, чем твоя жена. Я тебе ноги мыла всю жизнь и ни разу не почувствовала, что ты оценил мою преданность. Ни разу! Всю жизнь я как будто твоя рабыня, и меня в любое время можно выставить за дверь… И ты до сих пор приносишь носовые платки, выпачканные губной помадой. Меня тошнит от этого», – кричит Филумена своему врагу, своему возлюбленному Доменико.

Да, вот так в их жизни все непросто. И смеяться тут особо не над чем…

Женщина, полная парадоксов

– Поставить «Филумену Мартурано» на сцене театра ТОФ мне предложил главный режиссер театра Роман Колотухин, а я с удовольствием согласился. Мне эта пьеса всегда была интересна, – говорит Герман Авеличев. – Пьеса идеально подходит для театра ТОФ, хорошо ложится по количеству героев на труппу. Мы нашли общий язык с актерами, нам легко работается вместе. Мне всегда нравился театр ТОФ, поработать с этой труппой – большая радость.

– Чего ждать зрителю: комедии, трагедии?

– Ставлю я комедию или трагедию? Очень боюсь отвечать на такой вопрос. Ведь стоит только сказать «комедия», как тут же в актерах просыпается стремление преувеличить, поддать жару… Нет, мы играем жизнь, мы пытаемся выстроить и показать логику в поступках героев пьесы. И когда мы это сделаем, спектакль сложится… Да, в нем есть юмор, местами даже черный, но и трагичности ведь хватает.

– Пьеса написана в 1946 году. Вы оставили то же время действия?

– Действие нашего спектакля происходит не в то время, когда создавалась пьеса, я перенес его в более близкую эпоху, но это все же некое условное время и пространство. Потому что то, что происходит в пьесе и о чем она написана, актуально в любое время…

– Пьеса называется «Филумена Мартурано». Почему вы изменили название спектакля?

– Спектакль называется «Дети есть дети», потому что эта фраза так часто повторяется в пьесе, что я вообще удивлялся, почему же Эдурадо де Филиппо в итоге назвал свое произведение «Филумена Мартурано». Мне кажется, что, назвав нашу постановку «Дети есть дети», я достал из пьесы то, что автор в ней заложил…

В спектакле также звучит тема борьбы с предопределенностью, с социальными стереотипами. Знаете, как в странах третьего мира: если девочка родилась в трущобах, ей предопределена судьба проститутки, если там родился мальчик, он непременно будет наркодилером или бандитом. Филумена восстает против такого «фатума» и борется с ним, причем не требуя лучшей доли для себя, но создавая ее для своих детей.

Вообще, Филумена полна парадоксов. Она отрицает аборты – это при том-то, чем зарабатывает на жизнь! Ей не стыдно признаться в роде своих занятий, но стыдно признаться, что она неграмотная… Вот во всем этом мы и разбираемся вместе с актерами.

Если сформулировать главный посыл постановки, то я ставлю спектакль о том, что нужно взять любимого человека за руку, сесть с ним рядом и честно поговорить. О ваших проблемах, ваших недомолвках, обо всем, что мешает понять друг друга. Филумена и Доменико затянули свой разговор на 25 лет. И потому теперь их проблемы вскрываются, как нарыв… Нам всем важно учиться понимать друг друга и говорить друг с другом честно.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА