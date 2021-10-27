Вождь оркестра Эта картина притягивает взгляд, едва переступаешь порог галереи «Арка», где на днях открылась выставка Владимира Старовойтова «Conductor. Правитель музыки» (6+). Называется картина «Геннадий Рождественский усмиряет дракона». Дракона музыки.

В ней есть все. И звуки настраиваемых инструментов (помните, как перед началом оперы или концерта то скрипка взвизгнет, то флейта пискнет, то барабан оглушит?). И страшноватая на вид и абсолютно непонятная тайна партитуры, разобраться в которой под силу только дирижеру. И взмах палочки, и многое другое – все то, что и есть «дракон музыки». И только великий командир, повелитель, conductor способен все это превратить – после долгих репетиций – в дивную гармонию, которой наслаждается слушатель.

Удивительная получилась выставка. Кажется, что музыка звучит здесь вовсе не из колонок, а прямо из картин…

Симфония для художника

«Conductor. Правитель музыки» приоткрывает для нас дверь во вселенную выдающегося дирижера и композитора Геннадия Рождественского. Выставка и книга с одноименным названием (кстати, ее можно приобрести также в «Арке») посвящены 50-летию со дня знакомства Владимира Старовойтова с творчеством знаменитого дирижера.

– Впервые я увидел Геннадия Николаевича в 1971 году, работая дворником при Большом зале Ленинградской филармонии. Ему было 40 лет. Он исполнял 5-ю симфонию Сергея Прокофьева и 5-ю же Берлиоза или Брамса – кого-то на «Б». Может, даже самого Бетховена. Мне было тогда 26 вполне невежественных лет, – вспоминает Владимир Николаевич. – Именно тогда я влюбился в этого человека, в великого дирижера, знатока поэзии, живописи, искусства, просветителя. Геннадий Рождественский – это недостижимая величина, для меня это образец человека-творца!

В конце марта 1986 года в Большом зале Московской консерватории состоялось первое столичное исполнение Первой симфонии Альфреда Шнитке. Исполнители – Геннадий Рождественский и Государственный симфонический оркестр Минкульта. В зале – весь свет и цвет русской культуры того времени и ваш покорный слуга. Первое отделение – «Прощальная симфония» Йозефа Гайдна, второе – Шнитке. После концерта, бессильный выразить словами впечатления от музыки (концерт Рождественского – всегда сложное, почти театрализованное представление), я бросился к перу-бумаге и всю ночь рисовал то, что мерещилось мне в музыке и увиделось на сцене…

С тех пор тема музыки стала одной из главных в творчестве художника. А еще он в течение 50 лет дружил с Рождественским, ездил на его концерты, написал портрет маэстро (и создал множество набросков), получил разрешение снимать репетиции оркестра.

Повелитель нотных станов и гармоний командир

– В 2018-м Геннадий Николаевич ушел из жизни. А в этом году ему исполнилось бы 90 лет. Поэтому я и собрал эту выставку, – объясняет Владимир Старовойтов. – Здесь работы, посвященные музыке, композиторам (в том числе авторская копия портрета Геннадия Рождественского). Они написаны в разные годы, но объединены одной темой. И я с волнением вхожу в галерею «Арка», где на стенах висят мои старые живописные работы, давно знакомые друзьям, рисунки и впервые распечатанные фотографии, которых никто не видел. И все посвящено музыке и ее делателям.

Дирижер, оркестр и его безымянные лабухи. Первые имена, которые выплывают из воздуха, – это разные вальсирующие Штраусы, затем Леонид Утесов, Гленн Миллер, Эдди Рознер, Мравинский, Голованов, Светланов, Свешников, Бернстайн, Кароян… Это те, кого я мог видеть в кино и слышать с пластинок. Но вот появляется Геннадий Рождественский. И вы начинаете понимать значение этого слова – «дирижер».

Знаете, как это слово звучит в других языках? По-английски conductor – руководитель, кондуктор, проводник, по-итальянски – conduttore, по-немецки – капельмейстер и корифей (от древнегреческого «предводитель, вождь, глава», театральный «начальник, руководитель»), в античной драме – руководитель хора.

Вот я и попытался показать, как дирижер управляет музыкой и что она есть такое…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА