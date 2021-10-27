Господин фарфор дает бал Хрупкое чудо крепко хранит историю нашей жизни

«И вот точно, ну точно такие же чашечки были у бабушки, я помню! Она этот сервиз в серванте хранила, только по праздникам доставала, каким же красивым он мне казался, настоящим праздничным! Да не казался. Он и в самом деле праздничный!»

Такой восторженный монолог – обычное дело на выставке «Господин фарфор» (6+), что открылась в главном корпусе Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Более 150 экспонатов из коллекции музея расскажут о том, какой фарфор продавался во Владивостоке в конце XIX века, когда в Приморье построили первый фарфоровый завод, какой сервиз, созданный местными мастерами, произвел фурор на Всемирной выставке 1967 года в Монреале, и о многом другом.

Сервизы воспоминаний

– Идея выставки – показать, как формировалась история повседневности в Приморском крае, история жизни людей здесь, на берегу Тихого океана, – говорит Ольга Зотова, старший научный сотрудник музея, куратор выставки. – Фарфор сопровождал человека в будни и в праздники. Он пришел в край вместе с теми, кто приезжал сюда жить. Что-то везли с собой, что-то покупали, когда во Владивостоке появились магазины, что-то научились производить на месте, что-то коллекционировали. Вот так фарфор и отмечал вехи жизни и приморцев, и Приморья. Фарфор заключает в себе память…

Фарфоровая посуда – легкая, белая, просвечивающаяcя – долгое время была одним из признаков роскоши. Во времена СССР благодаря открытию заводов в разных регионах страны фарфор стал доступным для всех. Многие с детства помнят сервант с сервизом, который стал неотъемлемым элементом интерьера в советской квартире. По оригинальности и художественной ценности этих предметов можно было определить состоятельность семьи.

Приморье стало уникальным регионом, где советский фарфор конкурировал с изделиями из Китая, Японии и Германии. После открытия заводов в Артеме (1965) и Владивостоке (1971) у нас появился свой фарфор, в котором были ярко выражены дальневосточные мотивы. Артемовский завод славился тонкостенной посудой необыкновенной белизны, высоким качеством, оригинальностью и совершенством форм. Владивостокский – большим разнообразием продукции массового производства: здесь выпускалось более 70 наименований сервизов, наборов посуды, подарочной продукции.

На выставке представлены сервизы, блюда, вазы, сувениры из фарфора конца XIX – конца XX веков. Вы можете сравнить работы советских, китайских, японских и немецких мастеров.

Они поверили!

– Выставка состоит из четырех залов: «На линии фронтира», «Сделано в Приморье», «На память» и «Автора!», – рассказывает Ольга Зотова. – В первом зале – тот фарфор, который попадал в наш край в сундуках переселенцев, привозился моряками. Есть удивительный японский сервиз «Гейша»: посмотри эти чашки и блюдца на просвет и увидишь профиль японской гейши. Есть сервиз из 53 предметов, хранившийся тремя поколениями одной семьи…

Второй зал – продукция Владивостокского и Артемовского фарфоровых заводов, и розничная, и уникальная. Это здесь все ахают и охают: «Ой, такие чашки у нас до сих пор на даче!» или «Ой, и у нас такие были!»

В третьем зале можно увидеть сувенирную продукцию ведущих фарфоровых заводов СССР – от Дулевского до Ленинградского, знаменитые серии с животными или фигурки из гоголевского «Ревизора», статуэтки «Народы СССР»…

Ну а в зале с названием «Автора!» представлены не просто уникальные работы – настоящие произведения искусства от таких мастеров декоративно-прикладного творчества, как Алексей Онуфриенко, Татьяна Лимоненко, Григорий Шаповалов, Галина Максимюк и других. Например, чайно-кофейный сервиз «Золотые листья» артемовского завода, который представлял СССР на Всемирной выставке «Экспо-67» в Канаде. О нем писали газеты Северной Америки: «Теперь мы верим, что в СССР есть фарфор!»

Все вместе эти экспонаты создают картину жизни края, страны, нашей с вами жизни. Эти хрупкие вещи всегда были рядом и берегли в себе историю. А сейчас приглашают полюбоваться ими и снять шляпу перед «господином фарфором».

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА