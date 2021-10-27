У семи нянек: в споре между чиновниками и семьей пострадала бабушка-инвалид Уважаемые читатели! В адрес газеты «Владивосток», члена «Союза независимых медиа», ежедневно приходят письма, поступают телефонные звонки, сообщения по Интернету и WhatsApp от жителей Приморского края, в которых наши земляки рассказывают о своих проблемах и бедах. Ниже материал, подготовленный нашей редакцией в ответ на просьбу разобраться в сложной ситуации.

«Мама лежит на кровати такая маленькая, узнала меня. Говорит: «Танечка, как ты меня нашла? Почему я здесь? Я хочу домой. Тут голод, сплошной голод»

Эта история как нельзя лучше подходит под описание «нарочно не придумаешь». В эпицентре скандала, претендующего на статус краевого, 80-летняя Светлана Кулакова, из-за полиартрита нуждающаяся в постоянном уходе. Уже месяц женщина находится в Надеждинской центральной районной больнице. О состоянии ее здоровья, назначенном лечении и проводимых процедурах родственникам ничего не известно.

В терапевтическое отделение Надеждинской ЦРБ Светлану Александровну забрали из Раздольного, где пенсионерка проживает самостоятельно. Ежедневно к ней приходил социальный работник, чтобы помочь лежачей, слепой и практически глухой бабушке в быту. Ее дочь Татьяна и внук Сергей живут во Владивостоке и навещают пенсионерку каждую неделю, как только появляется возможность. О том, что уже несколько дней ее мама находится в больнице, Татьяна Владимировна Кулакова узнала совершенно случайно.

– 23 сентября я ехала в Раздольное, везла картошку, дыню. Заодно решила заехать в отдел соцобслуживания в Вольно-Надеждинском, чтобы отдать благодарственное письмо на нашего предыдущего социального работника. Там мне заведующая сказала, что еще вчера маму положили в больницу. При этом мне не сообщили, куда именно и почему она там оказалась, – рассказывает Татьяна Кулакова.

Обходными путями родственникам все же удалось выяснить, куда положили бабушку. Однако попасть в палату Светланы Александровны ее дочери не удалось ни в тот день, ни через неделю. Все вопросы Татьяны Владимировны встречают перед собой захлопнутую дверь ординаторской, а администрация твердо настаивает на ковидных ограничениях и врачебной тайне.

– Родственников сейчас не пускают в принципе, потому что у нас в связи с эпидемиологической обстановкой введены ограничения, посещения запрещены. По поводу пациентки могу лишь сказать, что сейчас с ней занимается социальная служба Надеждинского района, – прокомментировал ситуацию заместитель главного врача по медицинской части Надеждинской ЦРБ Евгений Смирнов.

Месяц семья Кулаковых живет в режиме обивания порогов, мечась от больницы к социальной службе и обратно.

А был ли мальчик?

В терапии пожилая женщина оказалась не случайно. 22 сентября к ней, как обычно, пришла помощница из отдела социального обслуживания. Именно по ее мнению, бабушка чувствовала себя плохо и нуждалась в госпитализации. На дом соцработник вызвал «скорую» и полицию, которая зафиксировала на теле Светланы Александровны синяки. Врачи приняли решение забрать женщину на стационарное лечение, а на Татьяну Кулакову в тот же день составили заявление о жестоком обращении с пожилой матерью.

– Приехали врачи и сразу же приняли решение о госпитализации. По нашему мнению, это было связано с нарушением закона, потому что полицейские направили бабушку на медэкспертизу, – рассказала директор Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН) Мария Кузьмина. – У нас давно были опасения, что там есть жестокое отношение к бабушке, просто первый раз мы это увидели так явно.

Сообщать дочери о том, кто и куда забрал ее мать, сотрудники центра соцобслуживания не обязаны. По словам Марии Кузьминой, договор на оказание медицинских услуг заключен между организацией и Светланой Александровной, поэтому уведомлять кого-либо о состоянии здоровья они могут только с ее согласия.

При этом в организации не скрывают, что с этой семьей у них достаточно сложные отношения. Татьяна Кулакова не раз обращалась с жалобами на социальных работников.

– После увольнения соцработника к нам поставили замечательную женщину. Когда она заболела коронавирусом и не смогла приезжать в Раздольное, к нам приставили нового соцработника. Свои обязанности она выполняла плохо – у меня есть жалоба на 11 страницах, где я все подробно описываю. И после этого маму забрали, а меня обвинили в том, что я ее избиваю. Хотя до 80 лет она дожила только благодаря тому, что я за ней ухаживаю, – считает Татьяна Кулакова.

Заявление о причинении вреда здоровью Светланы Александровны приняли в Надеждинском ОМВД. На данный момент в возбуждении уголовного дела отказано, материалы переданы на рассмотрение в прокуратуру.

Медицина-катастрофа

За четыре недели, которые Светлана Александровна находится в больнице, ее дочери удалось попасть в палату лишь два раза – 6 и 20 октября.

– Сначала нас спокойно проводили к бабушке. Но буквально через несколько минут к нам прибежала медсестра и сказала, что мы обязательно должны пройти в ординаторскую и поговорить с лечащим врачом. Та разрешила нам находиться в палате только пять минут и по одному, – рассказывает внук Сергей Нутакьяв.

На снятом внуком в больнице видео можно разглядеть продавленные панцирные кровати и ободранные стены. Услышав знакомые голоса, Светлана Александровна начала целовать внука и дочь. Первое, что она спросила: «Когда мы поедем домой?»

– Моя мама лежит на кровати такая маленькая, узнала меня. Говорит: «Танечка, как ты меня нашла? Почему я здесь? Я хочу домой. Тут голод, сплошной голод», – вспоминает Татьяна Кулакова.

При этом сотрудники центра социального обслуживания настаивают: в их распоряжении есть заявление, подписанное рукой бабушки, в котором она изъявляет желание переехать в дом-интернат.

– Мы у нее несколько раз переспрашивали, она сказала: «Я не хочу возвращаться домой, я там меша…», не буду говорить дальше, – рассказывает директор ПЦСОН Мария Кузьмина. – Она написала заявление в медицинском учреждении при огромном количестве свидетелей. Так как она не видит, ей вслух зачитывали документ, составили акт, записали, кто присутствовал, и поднесли на подпись. Ей нужен постоянный уход, потому что помимо нарушений зрения у нее есть также нарушения слуха, ей тяжело одной ночью.

Увидеть вживую это заявление не получилось ни у семьи, ни у журналистов: социальная служба не имеет права делиться информацией ни с кем, кроме законных представителей. Такие резкие перемены желаний и настроений бабушки объясняются прогрессирующей старческой деменцией. Никто из действующих лиц этой истории не отрицает, что возрастные изменения в поведении и мышлении женщины имеют место. Однако женщина в настоящий момент является дееспособной, все решения она может принимать самостоятельно.

Несколько дней назад ситуация обрела новый поворот. Оказалось, что все это время бабушка находилась в больнице без документов. Ее паспорт и медицинский полис из квартиры уже после госпитализации забрала на хранение дочь. Сейчас они переданы участковому. Какие услуги и на каком основании предоставлялись бабушке все это время в Надеждинской ЦРБ, неизвестно.

– В случае экстренной необходимости врачи могут забрать человека без документов, но спустя три дня они все равно должны их запросить у родственников или через полицию. А тут есть дочь и внук, с которыми вы общаетесь, почему не попросить их принести паспорт и полис? – рассуждает юрист Станислав Лиманов. – В настоящий момент нами информирована страховая компания о том, что ее денежные средства расходуются непонятно каким образом.

Белые пятна

В этой истории довольно много так называемых сюжетных дыр. Каждая организация, будь то социальная служба или больница, старается оградить своих сотрудников от слишком пристального внимания. Не исключено, что и родственники могут утаивать какие-то подробности.

Например, в разговоре с журналистом директор ПЦСОН упоминала, что Светлана Александровна сама просила социального работника поместить ее в больницу. Татьяна подтверждала: да, мама и к ней обращалась с такой просьбой, но хотела попасть именно в больницу рыбаков, в которую ее, как бывшего работника рыбной отрасли, помещали раньше.

– Но куда же я ее повезу? Ковид! Да и больницы той нет, – удивляется Татьяна Кулакова. – Мама себя прекрасно чувствовала, мы поддерживали ее здоровье.

Сложно проверить, насколько хорошо чувствовала себя Светлана Александровна до больницы, но во время посещения ее в палате Татьяна обнаружила на теле матери пролежни. Получается, что больше всего в этой запутанной истории со всевозможными жалобами, проверками и постановлениями пострадала пожилая женщина с тяжелым хроническим заболеванием. Человек, которого должны были защитить как больница, так и социальные службы.

Уже неделю врачи готовят пациентку к выписке. После истории с пролежнями Татьяну Владимировну начали пускать к маме практически ежедневно, но полной информации о состоянии бабушки и дне завершения ее лечения никто не дает.

Сейчас Татьяна Кулакова подала иск на оформление опеки над матерью. Этот вопрос может рассматриваться в течение 2-4 месяцев. В Следственный комитет Приморского края семьей направлено заявление о злоупотреблении полномочиями сотрудниками социальной службы Надеждинского района и недобросовестном исполнении своих обязанностей медперсоналом ЦРБ.

Куда и когда после выписки поедет бабушка – в свой или казенный дом, пока неизвестно.

Марина ЗУБКО

Фото Congerdesign с сайта Pixabay