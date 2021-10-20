Управляй и властвуй Собственников жилья могут лишить права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК). Причем за это с них еще и планируется брать дополнительную плату.

Полномочия по выбору УК могут передать региональным операторам по управлению жильем, пишут «Известия» со ссылкой на Торгово-промышленную палату РФ (ТПП). Создание такого органа, который в том числе будет возмещать ущерб от нарушений, приводящих к авариям в домах, прописано в проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года, которую разработал Минстрой. Деньги для покрытия ущерба, вероятно, станут собирать с граждан, предполагают эксперты.

Регоператоры по управлению жильем будут отбирать УК на основе открытых конкурсных процедур. Сейчас УК выбирают собственники жилья. Но из-за новой нормы они фактически могут лишиться права определять управляющие организации, сказано в отзыве комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ на проект стратегии (отзыв будет направлен в Минстрой).

Стратегия предполагает, что регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Но средства для этого, видимо, будут собирать с граждан – предлагается фактически создание «общего котла» на покрытие ущерба, сказано в отзыве ТПП.

Вероятно, определенная сумма будет добавлена к плате за содержание домов, средства будут отчисляться регоператорам, полагает председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Операторы будут накапливать средства на счетах и определять, что относится к нарушениям, которые покрываются из этого фонда, а что нет, также предположил эксперт. Хотя, по его мнению, логичнее ввести обязательное страхование общедомового имущества.

– Сегодня государство все больше пытается вмешаться в управление не своей собственностью – жилищным фондом. Но власть уже несет ответственность за УК – речь идет об институте лицензирования компаний, – отмечает Широков.

Наличие регионального оператора означает сворачивание рынка и возврат к государственному управлению частным жилищным фондом, сказано в отзыве на стратегию, который подготовила комиссия в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое. Кроме того, неясно, о каком государственно-частном партнерстве может идти речь, если жилищный фонд на 92 % сегодня частный, отмечено в документе.

– Данное предложение абсолютно не соответствует нормам Жилищного кодекса РФ, который установил, что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является высшим органом управления им, – напоминает член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

В Минстрое отмечают, что проект стратегии опубликован для широкого обсуждения, поэтому говорить о разработанных инициативах преждевременно.

Отдел новостей «В»