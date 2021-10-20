Пакость космического масштаба Приморцев взбудоражила новость о планах утилизации в крае нескольких сотен тонн ядовитых отходов с территории космодрома Восточный

Около тысячи тонн токсичных пестицидов запланировано сжечь во Владивостоке по решению судьи Арбитражного суда Амурской области Марины Сутыриной.

«Есть основания предположить, что заявленная компания ООО «Система» не имеет оснований заниматься термической обработкой на заявленном земельном участке. Специалисты министерства природных ресурсов Приморья осматривали территорию… Мы не допустим этого. Территория Приморья – это не место, где должны размещаться ядохимикаты и опасные отходы»

В администрации Приморского края об этом узнали случайно из письма главного редактора сетевого издания «Зеленый фонд» Олега Иванова, зарегистрированного на другом конце страны – в Калининграде. Причем почти через месяц после принятия служителем Фемиды этого безответственного и даже безумного решения.

В минувший понедельник в 22 часа 15 минут по местному времени корреспондент «В» связался по телефону с Калининградом и попросил Олега Иванова прокомментировать скандальную ситуацию с ядовитыми отходами, взбудоражившую жителей столицы ДФО.

Ядохимикаты спихнули во Владивосток

Эта история так бы и осталась в тени, если бы год назад эколог Олег Митволь не рассказал в программе известного журналиста и правдоруба Андрея Караулова об утилизации под Красноярском смертельно опасного ядохимиката – гранозана, содержащего ртуть. Ядовитые отходы общим весом 900 тонн должны были доставить в бочках с космодрома Восточный и захоронить на полигоне Серебряный согласно условиям госконтракта между заказчиком ГБУ Амурской области «Экология» и исполнителем, местной компанией «Зеленый город».

Наверняка так бы оно и произошло, если бы рядом с полигоном не располагались дачные поселки. Смертельно опасное соседство дачники приняли в штыки. Поднялась волна народного гнева, и договор на утилизацию был приостановлен.

Сетевое издание «Зеленый фонд» (входит в одноименную Межрегиональную экологическую общественную организацию) включилось в решение проблемы размещения данных ядохимикатов в начале июня 2021 года – после того как получило сообщение из Амурской области о том, что на космодроме Восточный на протяжении многих лет не принимаются меры для безопасного обезвреживания ядохимикатов.

Рассказывает главный редактор сетевого издания «Зеленый фонд» Олег Иванов:

– Мы стали изучать этот вопрос, и оказалось, что в Красноярске не могут безопасно захоронить пестициды. Хотя изначально контракт между ГБУ «Экология» и компанией «Зеленый город», хозяином полигона, подразумевал именно захоронение, а не обезвреживание. Между захоронением и обезвреживанием большая разница. Одно дело – обработать заразу, другое – просто закопать. Разумеется, жители Красноярска не обрадовались, что рядом с городом закопают около тысячи тонн ядохимикатов. Поэтому руководством компании «Зеленый город» изначально было принято решение отказаться от скандального контракта. Но потом, видимо, в ходе переговоров, убеждений и увещеваний условия в госконтракте были изменены через Арбитражный суд Амурской области. На мой взгляд, это очень странная история. Потому что по результатам решения судьи Марины Сутыриной изменились существенные условия контракта. Вместо захоронения ядохимикатов появился новый термин – «обезвреживание путем термической обработки», то есть путем сжигания. Как я уже говорил, это совершенно разные вещи. В Красноярске нет таких возможностей и таких мощностей, а госконтракт выполнять надо. Поэтому во Владивостоке была найдена компания «Система», у которой вроде бы есть необходимое оборудование и соответствующая лицензия. Но одно дело – принимать и обрабатывать небольшие объемы, может быть, не столь опасных отходов. Другое дело – разом выполнить такой крупный заказ, да еще с веществами, в состав которых входит ртуть.

По словам Олега Иванова, в условиях технического задания указан 2-3-й класс опасности в смеси пестицидов, предназначенных для сжигания. Между тем при проведении инвентаризации ядохимикатов эксперты обнаружили в указанной смеси гранозан – вещество 1-го класса опасности. И эти пестициды компания «Зеленый город» из Красноярска должна транспортировать во Владивосток. Но не 900 тонн сразу, а частями – после подготовки документов на каждую партию.

Кто в доме хозяин

– Когда мы вышли на эту историю, то написали в адрес губернатора Приморья Олега Кожемяко соответствующее письмо. Мы спросили, известно ли ему о существовании такого контракта и о проблемах, которые ему подкинули соседи из Амурской области, – говорит Олег Иванов.

Как следует из ответа в адрес главного редактора сетевого издания «Зеленый фонд» Олега Иванова, информация по планируемому обезвреживанию отходов 2-3-го класса опасности в правительство Приморского края ранее не поступала.

«С целью объективной оценки описываемой вами ситуации под моим руководством проведено рабочее совещание с представителями ГБУ Амурской области «Экология», ООО «Система», в ходе которого были рассмотрены вопросы взаимодействия юридических лиц, запрошены дополнительные пояснения и документы, в том числе у Дальневосточного регионального управления Росприроднадзора», – цитата дословная из ответа за подписью Елены Пархоменко, заместителя председателя правительства Приморского края. Ответ датирован 13 октября 2021 года.

Площадка под утилизацию ядохимикатов, определенная Арбитражным судом Амурской области, находится в Надеждинском районе вблизи населенных пунктов. И, как заявила Елена Пархоменко на совещании, посвященном решению неожиданно появившейся проблемы, этот факт серьезно беспокоит правительство.

– Есть основания предположить, что заявленная компания ООО «Система» не имеет оснований заниматься термической обработкой на заявленном земельном участке. Специалисты министерства природных ресурсов Приморья осматривали территорию. Для нас самое важное – природоохранное законодательство, соблюдение норм, которые могут повлечь за собой какие-то нарушения и угрозу экологической безопасности Приморья. Мы не допустим этого... Соответствующие полигоны есть на территориях других субъектов, – подчеркнула зампред.

– Мы не были осведомлены об этом судебном решении, и большое спасибо общественности за сигнал и своевременное включение в решение вопроса, – добавила Елена Пархоменко.

О городе-спутнике можно забыть?

Напомним, что судья Арбитражного суда Амурской области Марина Сутырина вынесла вышеназванное скандальное решение еще 15 сентября 2021 года без проведения экологической экспертизы на месте предстоящей утилизации ядохимикатов. Вот и получается, что, пока в Приморье мечтают о строительстве городов-спутников (200 тысяч человек планируется заселить аккурат на земле, где хотят утилизировать отходы), судья Сутырина, которая живет за сотни километров от Владивостока, своим непродуманным решением ставит крест не только на экономическом, но и на демографическом развитии нашего края. Кому захочется жить и работать по соседству с ядовитыми отходами?

И еще. Согласно неподтвержденной информации, полученной Олегом Ивановым от своего источника, которому Олег Иванов доверяет, в Приморье уже завезли 200 тонн ядохимикатов. Дай бог, чтобы эта информация не подтвердилась!

Справка «В»:

Гранозан (этилмеркурхлорид) – органическое соединение ртути. Порошок серовато-белого или желтовато-оранжевого цвета. Применение этого вещества было запрещено в России 30 лет назад в силу его повышенной токсичности. В сельском хозяйстве раньше применялся для протравливания семян зерновых, льна, сахарной свеклы против головни, фузариоза, антракноза. При отравлении гранозаном симптомы поражения развиваются постепенно. Снижается аппетит, появляются неприятный вкус во рту, жажда, вялость, бессонница, головная боль. Затем появляются боль в животе, тошнота, рвота, понос, заторможенность, адинамия, галлюцинации. Возможны нарушения зрения, косоглазие, птоз, эпилептический синдром. Появляются признаки токсической нефропатии и гепатопатии. При отравлениях беременных родившиеся дети обычно нежизнеспособны или умирают в ближайшее время после родов, а оставшиеся в живых отстают в физическом и умственном развитии.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено МЭОО «Зеленый фонд»

Изображение Schäferle с сайта Pixabay