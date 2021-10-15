Кровавый мюзикл длиною в трое суток 23 октября исполняется 19 лет со дня кошмара под названием «Норд-Ост»

– В этот день я проснулась с хорошим настроением. У меня был выходной, и часов до четырех я пребывала в уверенности, что сегодня отдыхаю. Потом был звонок на мобильник, меня срочно вызвали в театр, потому что заболела артистка, подменявшая меня, пришлось бежать на работу…

«Сначала мы слышали отдельные выстрелы, потом очереди. Мы догадывались, что это оружие, но не понимали, что это такое. В реальности звук выстрела не такой, как в кино, он совсем нестрашный. Потом мы стали понимать, что здесь что-то не то…»

Об ужасе, творившемся 19 лет назад в ДК на Дубровке, корреспонденту «В» рассказала актриса Виктория Соловьева, посетившая Владивосток проездом. В мюзикле «Норд-Ост» у нее было несколько ролей. В том числе и роль Катерины, главной героини постановки.

23 октября исполняется 19 лет со дня захвата чеченскими террористами в Москве Дома культуры шарикоподшипникового завода на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост».

Тогда во власти экстремистов оказалось несколько сотен зрителей и артистов музыкального спектакля. Три дня, затаив дыхание, Россия с ужасом ожидала исхода теракта. Кровавая развязка наступила 26 октября, в субботу. Ее итог – сотни раненых и 117 невинно убитых, вечная им память.

Прошли годы, у России появилось много других проблем. И о захвате ДК на Дубровке забыли. Или почти подзабыли. И совершенно напрасно. Терроризм еще не искоренен ни в нашей стране, ни в мире.

– В тот день я Катю не играла, была занята в роли фотокорреспондента, – вспоминает Виктория Соловьева.

В театре все было как обычно: грим, костюм, разминка, выход на сцену, аплодисменты, антракт. Ровно в 21 час поднялся занавес и начался второй акт. Вика стояла за кулисами в ожидании своего выхода на сцену, но в 21 час 05 минут в зал ворвались террористы, несколько десятков человек, и с этого момента слово «Норд-Ост» в сознании россиян стало ассоциироваться не только с розой ветров, но и с терроризмом.

Второй акт начинался с песни бравых летчиков. Вика уже готовилась выйти на сцену, как раздался какой-то хлопок.

– Я не поняла, что случилось, думала, что лопнул софит. Оркестр сразу замолчал, потом музыканты попытались снова заиграть, но тут же «развалились». А я стою за кулисами в глубине сцены и не вижу, что происходит на авансцене. Когда я выглянула, то увидела, что какая-то девушка пробежала в испуге между сценой и первым рядом. Но мне ее поведение ничего не сказало и не насторожило. Несколько секунд я и группа моих коллег стояли и не знали, что делать дальше и что вообще произошло.

Потом, по словам Виктории, она с актерами спустилась в закрытое фойе, куда вход посторонним был запрещен. Выглянув на секунду из-за двери, девушка увидела женщину в черном, которая махала им рукой и кричала:

– Быстро все сюда!

– Я подумала, что там что-то произошло, кто-то поранился. Какой-то задней мыслью я поняла, что женщина в черном не из зала. Я на нее посмотрела и пошла в другую сторону. Только потом догадалась, что это была террористка. Я быстро поднялась по лестнице на второй этаж в гримерку, когда кто-то из коллег закричал:

– Закрывайтесь в гримерках и ложитесь на пол!

Запершись в гримерке с подругами, Вика услыхала частые хлопки. Тогда девушки подумали, что это стреляет женщина с пистолетом. Они ждали, что сейчас приедет милиция и обезвредит эту городскую сумасшедшую.

– Сначала мы слышали отдельные выстрелы, потом очереди. Мы догадывались, что это оружие, но не понимали, что это такое. В реальности звук выстрела не такой, как в кино, он совсем нестрашный. Потом мы стали понимать, что здесь что-то не то. Разве мирному человеку придет в голову, что вот она, война. Нам было очень страшно, мы лежали на полу и молились. Девочки позвонили по мобильнику в милицию, я позвонила домой и успокоила маму, что я жива и нахожусь в гримерке. Там мы пробыли около часа.

Виктории Соловьевой и ее подругам повезло. Девушек спасли... шарфы и шторы. Они связали их, привязав один конец к батарее, другой выбросили в окно. Спрыгнув на землю, Виктория сначала закатилась под стоявшую рядом со зданием машину, а потом бросилась в объятия спецназовцев. На этом для нее кошмар под названием «Норд-Ост» закончился, о котором она до сих пор вспоминает с содроганием и слезами на глазах.

Справка «В»:

Мюзикл «Норд-Ост» поставлен по роману Вениамина Каверина «Два капитана». Генеральный продюсер проекта и один из авторов мюзикла – бард Григорий Васильев. Музыкальный продюсер – Александр Цекало. Арт-директор – Алексей Иващенко. Первый российский мюзикл мирового класса с бюджетом около 4 миллионов долларов. После теракта на Дубровке 2002 года во время показа мюзикла проект был восстановлен на следующий год, однако вскоре он был вновь закрыт.

Сергей КОЖИН

Фото автора и из архива Виктории Соловьевой