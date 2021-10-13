Чтобы растения зимой не голодали Все плодовые растения осенью нуждаются в обязательной подкормке. Как правильно внести удобрения в почву, под плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники, чтобы оздоровить их, восстановить силы и дать хороший запас для будущих урожаев?

Осенняя подкормка – один из эффективных приемов повышения зимостойкости плодово-ягодных и декоративных культур.

Большинство современных минеральных удобрений для осени накапливаются в почве, чтобы растения могли получить нужные им элементы в определенный момент. Часть удобрений успеет усвоиться осенью (при соблюдении правильных сроков внесения), остальное поступит к корням вместе со снеговыми водами.

Что касается фосфорных удобрений, то они нерастворимы (суперфосфаты, костная мука), не вымываются весенними талыми водами, а для их усвоения растениям требуется время. Вот почему фосфорно-калийные удобрения рекомендуется вносить с осени.

Но осенью многие элементы становятся недоступны для растений – процессы жизнедеятельности замедляются, и они уже не могут взять из почвы нужные питательные вещества. Поэтому помимо внесения удобрений под корень подготовиться к зиме и восстановиться после плодоношения им помогут внекорневые опрыскивания водорастворимыми удобрениями в жидкой форме. Это может быть, например, монокалийфосфат.

Провести осенние подкормки необходимо, пока сохраняется тепло, тогда деревья и кустарники успевают получить из удобрений все нужные элементы питания. Вносить осенние подкормки нужно, пока листва не пожелтела и не опала. Уходя в зиму, практически все многолетние растения нуждаются в усвояемых формах фосфора и калия. Это основные элементы, необходимые им в конце лета и осенью. Фосфор и калий в минеральном виде легче усваиваются растениями, быстрее поступают к корням. Из природных минеральных удобрений можно использовать золу.

Специалисты разъясняют: если вносить калий весной и летом, он будет помогать пышному цветению и обильному плодоношению. Внесенные осенью калийные удобрения работают как иммуномодуляторы, повышая стрессоустойчивость растений к неблагоприятным факторам.

Осенью в саду нужно использовать комплексные минеральные удобрения с повышенной долей фосфора и калия и минимальным содержанием азота. В таком соотношении азот поможет усвоению фосфора, но не вызовет активного роста побегов.

Комплексные удобрения вносятся в приствольный круг в сухом виде с обязательной заделкой в почву и последующим поливом. Гранулы будут отдавать питательные вещества постепенно в соответствии с потребностями растения.

Если вы используете для подкормок монокалийфосфат, нужно помнить, что это водорастворимое комплексное минеральное удобрение, которое отлично подходит для любых культур в осенний период. Оно применяется для жидких подкормок под корень и опрыскиваний по листу. Его можно применять и для теплиц, и для открытых грядок. Столовую ложку этого удобрения разводят в ведре воды и вносят под декоративные, хвойные, плодово-ягодные культуры и на газон. Такую подкормку можно повторить несколько раз с интервалом в 10-14 дней с августа и до начала заморозков.

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»