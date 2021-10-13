Хватайте птицу счастья за хвост Открывая новый сезон, театр молодежи пошел хулиганским путем

Тильтиль и Митиль спокойно спали, когда их разбудила Фея. Чтобы отправить в далекое путешествие – на поиски Синей птицы…

В погоне за духом

Узнали, читатель, сюжетную линию? Конечно, это Морис Метерлинк! Впрочем, спектакль «Синяя птица» (12+), которым Приморский краевой театр молодежи открыл юбилейный, 75-й сезон, только в своей основе построен на знаменитой пьесе. Все остальное – удивительная и прекрасная мешанина документального, выдуманного, сымпровизированного, творческого, продуманного и беспорядочного. Мешанина, которая имеет внутреннюю логику. А стержень этой логики – 75-летняя история театра…

Впервые в своей жизни театр молодежи именно такой – необычной, во многом непривычной (особенно тому зрителю, кто предпочитает классические спектакли) – постановкой отмечал юбилей и начало сезона. «Синяя птица» была рождена из архивных документов, воспоминаний, сказки и творчества.

– История театра – это всегда впечатление, сопереживание, взаимодействие сцены и зрительного зала, – подчеркнул Игорь Селезнев, директор Приморского театра молодежи. – И мир не знает средств их сохранить, зафиксировать, поэтому невозможно рассказать историю театра, но можно попробовать ухватить его дух, словно птицу счастья за хвост…

Праматерь ТЮЗов

Создавала спектакль, как, наверное, и полагается в этом случае (эксперимент так эксперимент!), команда из Санкт-Петербурга: драматург Ольга Потапова, режиссер Виталий Дьяченко, художник Петр Окунев.

– «Сочинение к юбилею театра по канве сказки Мориса Метерлинка» – так мы определили жанр спектакля вместе с Ольгой Потаповой, которая написала пьесу специально для Приморского театра молодежи, – рассказывает Виталий Дьяченко. – Сам я начал работать в этом театре всего несколько лет назад. И то, что для коренных владивостокцев, тех, кто много лет ходит в театр молодежи или работает в нем, ясно и понятно, для меня в определенном смысле terra incognita. Открывать юбилейный сезон каким-то серьезным спектаклем с подробным погружением в эстетику эпохи – это надо было начинать еще год назад готовиться. Так что мы пошли хулиганским путем.

«Сочинение» означает, что мы вольны в том числе с обращением с историческими фактами. Потому что пробуем ухватить лица необщее выражение этого театра, его дух. Менялись худруки, директора, а театр оставался. И вот вопрос: что оставалось? Найти ответ на него мы и попытались. Попробовали понять, что держит труппу вместе, что приводит сюда зрителей, почему театр становится частью жизни.

Ну и что касается слова «канва»… Театр молодежи был ТЮЗом, причем ТЮЗом дольше, чем Камерным, например, или театром молодежи. Сказка Метерлинка – это особая статья для театров. Праматерь всех ТЮЗов. Я не шучу. Это известный в театральном мире факт. Более ста лет назад, в 1908-м, Станиславский поставил «Синюю птицу» для взрослого зрителя. Но потом перевел спектакль в утренний репертуар. Можно сказать, так появились детские театры…

Осколки, склеенные историей

– Вообще, «Синяя птица» редко получается в театрах, – признается режиссер. – Но дело не в том, что мы хотим преодолеть некую тенденцию, поставить удачно эту сказку, нет. Театр полон неудачными спектаклями, несыгранными ролями, ролями, сыгранными неудачно. И все это – мы, актеры, режиссеры. И мы умудряемся быть счастливыми… Сможем ли мы пройти по канве «Синей птицы» и придумать на ее основе нечто свое?

Нам хотелось отойти в сторону, посмотреть на все словно сверху. Мы общались с теми, кто писал о театре все эти годы, брали часть их текстов для пьесы, с актерами, которые работали в этом театре, и с теми, кто работает сейчас. Вот из этих осколков сложился спектакль.

«Синяя птица» – это сменяющие друг друга эпизоды истории театра. Вот репетиция спектакля, которым в 1946 году открылся в Приморье Театр юного зрителя – «Как закалялась сталь». Вот этюд-воспоминание о Леониде Анисимове, при котором ТЮЗ стал Камерным театром. Вот берущая за душу зарисовка о ходе строительства самого здания на Светланской, 17… И все это объединено поиском Синей птицы, выдержано в общей стилистике и продуманном оформлении.

– В предыдущих моих работах в театре молодежи так или иначе должно было присутствовать пусть и стилизованное, но указание на эпоху, на место действия – средневековую Европу или империю чжурчжэней, – говорит Петр Окунев, главный художник театра молодежи. – В «Синей птице» же такой необходимости нет, поэтому у нас на сцене некое безвременье. Но это создает ту самую атмосферу, которая необходима для спектакля о поисках духа театра…

Прямая речь

Лидия Василенко, художественный руководитель театра:

– В ноябре у нас будет еще одна премьера – режиссер Александр Огарев ставит «Лес» Островского. В декабре юных зрителей ждет новогодняя сказка «Удивительное путешествие кролика Эдварда» (6+), над которой работаю я. В марте детективную комедию по пьесе Джека Поплуэлла «Миссис Пайпер ведет следствие» (16+) покажет режиссер Виталий Дьяченко (все знают эту пьесу по знаменитому фильму «Ищите женщину»). А в апреле Денис Малютин порадует философской постановкой по пьесе Макса Фриша «Биография» (16+), главный посыл которой прост и невероятно сложен: может ли человек изменить свою биографию…

На малой сцене зрителей ждет премьера спектакля «Войцек» (16+) по пьесе Георга Бюхнера, В основе которой лежит реальная история лейпцигского цирюльника Иоганна Христиана Войцека, казненного за убийство своей возлюбленной из ревности. Режиссер – Антон Шефатов.

И, конечно же, в июне театр молодежи проведет ставший уже традиционным фестиваль «Метадрама».

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА