Пекин показался большой деревней… Старейшая русская жительница Китая отметила большой юбилей

8 октября старейшая русская жительница Шанхая и всего Китая Людмила Афанасьевна Бабаскина отметила свой 90-летний юбилей. Родившись в Ленинграде, она вот уже более 60 лет живет в Китае.

«После долгих лет прошений и бюрократической волокиты Людмила смогла поехать в Ленинград в 1983 году, через 20 лет после ее последней поездки домой. Маму Людмила не застала, она год как скончалась. Ее сын Алеша к тому времени уже окончил школу, институт, женился»

Длинная, непростая, но по-своему счастливая жизнь доктора Ба, как уважительно называют ее шанхайцы, дает нам пример верности, отзывчивости и оптимизма. Множество испытаний, через которые ей пришлось пройти (блокада, тяжелые годы культурной революции, почти 20-летняя разлука с сыном), проявили в ней лучшие качества цельной человеческой натуры. И сегодня она продолжает оставаться в некотором смысле символом «русского Шанхая», тем самым звеном, который скрепляет быстро несущееся время.

Людмила Афанасьевна была одной из немногих русских жителей Шанхая, которые провели здесь все годы культурной революции. Незадолго до закрытия границ и ухудшения отношений с СССР мужу Людмилы Афанасьевны Го Нину дали новое назначение. Супруги решили временно оставить своего пятилетнего сына Алешу в Ленинграде у бабушки. У них был план, что, когда они обживутся на новом месте, сразу заберут сына к себе. Кто знал, что эта разлука продлится долгие 20 лет!

Выбор между мужем и сыном был очень непростой, но нужно помнить, что сын находился у ее мамы в безопасности и в достатке. А вот каково было бы с ребенком в Китае тех лет?

Некоторые ее подруги и знакомые, сделавшие такой же выбор, несколько лет провели в тюрьме. Никто не мог гарантировать, что ее не ждала такая же участь. Кстати, ее мужа Го Нина, которому сейчас 94 года, все-таки отправили на «перевоспитание» в китайскую деревню. И выжить ему там помогла именно помощь со стороны Людмилы Афанасьевны, имевшей паек и карточки. Именно тем фактом, что хороших врачей было очень мало в те годы, и можно объяснить, что ее не тронули и не посадили.

Сегодня мы с женой имели счастье побывать у Людмилы Афанасьевны, с которой дружим уже почти четверть века, и поздравить ее. Ниже публикуем отрывок из одной из многочисленных статей, посвященных этому замечательному человеку.

Из очерка о Людмиле Бабаскиной

В 1955 году на танцевальном вечере в Таврическом дворце в честь 5-летия подписания договора о дружбе между Китаем и СССР Людмила познакомилась с китайским студентом Го Нином, своим будущим мужем и любовью всей жизни. Коммунист из Шанхая Нин учился в Ленинградском институте путей сообщения, чтобы по возвращении в молодую Китайскую Народную Республику заниматься восстановлением железных дорог и мостов.

Они влюбились с первого взгляда, им было безумно интересно и хорошо друг с другом, несмотря на разницу культур и языков. Как только в Китае разрешили заключать браки с иностранцами, Людмила и Нин поженились в 1957 году. Через год родился сын Алеша, тогда же Го Нин окончил аспирантуру. Его задача была выполнена, обучение окончено, Нин должен был возвращаться в КНР отдавать долг родине. Людмила решила следовать за мужем. «До сих пор не знаю, не понимаю, как я решилась поехать в неизвестный далекий Китай. Мы с другими русскими девушками замужем за китайцами называли себя женами декабристов», – улыбаясь, говорит Людмила Афанасьевна.

Зимой 1959 года молодая семья приехала в Пекин. Китайская столица тогда показалась Людмиле деревней после Ленинграда: узенькие улочки и бесконечные потоки велосипедов, из-за которых не перейти на другую сторону. Их поселили в общежитии, при перебоях отопления зимой вода замерзала в комнате с цементным полом. Это были тяжелые годы в Китае: продукты по карточкам, элементарных бытовых вещей нельзя было достать.

В 1966 году Го Нина перевели из Пекинской академии наук при министерстве железнодорожного транспорта работать в родной Шанхай. А Людмила получила распределение в центральную больницу района Луань. Здесь их приняла семья Нина. До революции его родителям принадлежал целый дом, но с приходом новой власти им оставили только две комнаты.

Го Нин принадлежит к очень интеллигентной и обеспеченной шанхайской семье. Его отец был офицером высшего командного морского корпуса, он проходил обучение в Британской королевской академии, а мама была художником – в нынешнем доме ленинградско-шанхайской семьи висят ее картины. В родительском доме еще жил брат Нина с женой, который преподавал иностранные языки. Таким образом, три семьи делили две комнаты. Семейство Го тепло приняло русскую невестку, она тоже ладила с родителями Нина и ухаживала за ними в их последние годы.

Живя в Китае первые годы, Людмила успела два раза съездить домой. Но когда с 1960 года началось ухудшение советско-китайских отношений, на ее запросы о выезде перестали отвечать. Она могла вернуться домой, но обратно к мужу ее бы не пустили. В 66-м началось десятилетие культурной революции, все иностранцы почти сразу покинули Китай, большинство русских жен забрали детей и вернулись в Советский Союз. В первую очередь революционный удар пришелся по интеллигенции, образованные специалисты подвергались репрессиям и гонениям. Го Нин испытал на себе все тяготы уничтожения за обучение в уже враждебном СССР и за иностранную жену. В итоге его, как и многих других специалистов, отправили на 4 года в деревню для трудового перевоспитания.

Все эти годы Людмила жила в постоянном страхе за мужа и за себя перед безжалостным и бессмысленным беспределом, творившимся в стране. Советских эмигрантов арестовывали так же, как и китайцев. Но Людмила Афанасьевна продолжала работать в больнице, ее высоко ценили за профессионализм и человечный подход к больным. Возможно, благодаря этим качествам ее миновал гнев культурной революции. Китайцы называли ее доктор Ба – по первому слогу ее фамилии Бабаскина. Доктора Ба знали и узнавали не только на улицах Шанхая, но и в других городах Китая.

После долгих лет прошений и бюрократической волокиты Людмила смогла поехать в Ленинград в 1983 году, через 20 лет после ее последней поездки домой. Маму Людмила не застала, она год как скончалась. Ее сын Алеша к тому времени уже окончил школу, институт, женился. «Он стоял такой высокий в дверях, последний раз мы виделись, когда ему было 5 лет». Алексей стал врачом. Как мама.

Выйдя на пенсию, Людмила Афанасьевна еще долго работала, помогала русской диаспоре в Шанхае и генконсульству РФ по медицинским вопросам. Она в курсе последних литературных и киноновинок. Вместе с мужем они смотрят русские фильмы, читают новости в Интернете. История этой пары настолько уникальна, что о них уже не раз писала китайская и российская пресса, об их жизни в Китае сняли телепередачу и даже упоминают в учебнике по истории.

Подготовил Михаил ДРОЗДОВ, Шанхай

Фото предоставлено Михаилом ДРОЗДОВЫМ