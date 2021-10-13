Восточный караван идет О работе представительства МИД РФ во Владивостоке «В» рассказал его глава

В мире ныне неспокойно. А уж России буквально приходится отбиваться от различных наветов в стиле «хайли лайкли», не реагировать на провокации, выдерживать санкции, счет которых пошел уже на десятки. А, впрочем, когда было по-другому? И при царях, и при генсеках, и при президентах.Таков удел далеко не рядовой страны, которая к тому же имеет «наглость» заявлять о своей позиции и ставить во главу угла собственные интересы.

«Генеральное консульство США было закрыто, а если точнее, то его деятельность была приостановлена по решению администрации Дональда Трампа. Надеемся, что нынешняя администрация Соединенных Штатов разберется с этой ситуацией, прислушается к неоднократным просьбам граждан и своих бизнесменов и позволит американским дипломатам вернуться в столицу российского Дальнего Востока. Мы же с радостью встретим их во Владивостоке»

Но это темы, которые, что называется, на слуху. Российские дипломаты продолжают вести свою кропотливую и тонкую работу, несмотря на бущующие вокруг нашей страны страсти.

Разговор с представителем МИД России во Владивостоке, советником 1-го класса Андреем Броварцем, корреспондент «В» предложил начать с итогов Восточного экономического форума.

– Андрей Петрович, в сентябре во Владивостоке прошел очередной Восточный экономический форум. Как МИД России оценивает возможности и перспективы ВЭФ?

– Мы всегда смотрим на данный форум с позитивным настроем. Охотно содействуем организаторам и участвуем в мероприятиях в рамках ВЭФ.

– Что зарубежные партнеры говорят о форуме и как они используют возможность встреч с российскими коллегами во Владивостоке?

– Обычно в преддверии форума все находятся в приятном предвкушении. Однако пандемия коронавируса несколько деструктивно сказалась на общем настрое и подготовке мероприятия в этом году. Это хорошо заметно и по скудному упоминанию в зарубежных СМИ, и по некоторым заминкам в процессе подготовки. К тому же ограничения въезда и динамично меняющаяся эпидемиологическая ситуация в тех или иных странах не дали многим потенциальным участникам возможности вовремя принять решение о посещении форума. Это привело к тому, что ряд встреч прошел в формате видеоконференций. Сразу же стоит заметить, что были и те, кто выражал желание посетить ВЭФ, несмотря ни на какие преграды, даже среди наших американских партнеров.

– Как лично вы оцениваете ВЭФ: это встреча старых друзей, шанс для политиков или изучение экономических возможностей друг друга?

– В первую очередь нужно понимать, что на полях Восточного экономического форума, как правило, встречаются и друзья, и коллеги, и бизнес-партнеры. Это значимое и беспрецедентное в рамках Дальнего Востока РФ мероприятие, которое позволяет политикам не только принять важные решения и провести переговоры, но и претворить в жизнь уже существующие, подготавливаемые заранее договоренности путем подписания протоколов и соглашений. Иными словами, если сильно упростить, то ВЭФ – это все вами перечисленное вместе, за одним исключением: «изучение» происходит заранее, а сам форум скорее позволяет пожинать плоды сложившихся инициатив и презентовать новые идеи для последующей работы, строить мосты и находить точки соприкосновения с партнерами из разных стран.

Мы со своей стороны оказываем гостям всю посильную помощь.

– Как ВЭФ-2021 отразился на жизни нашего города?

– Пока еще рано говорить о результатах, однако каждый предыдущий форум, бесспорно, приносил с собой те или иные изменения. На базе территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток осуществляются крупномасштабные проекты. Так, на полях форума состоялась презентация двух новозеландских логистических комплексов, расположенных в ТОР «Надеждинская».

Большая часть этих инициатив была бы невозможна без той среды, которую формируют такие мероприятия, как ВЭФ. Форум – это крупнейшее и, наверное, наиболее значимое событие международного масштаба для всего Дальнего Востока. Поэтому так важно сохранить и развивать этот формат.

– Дальневосточники привыкли проводить свой отпуск в Китае, Вьетнаме, Республике Корея или Индонезии. Однако сейчас эти страны закрыты из-за угрозы коронавируса. Когда, на ваш взгляд, откроются соседи? Почему страны Азии не берут пример с Европы?

– Насколько мне известно, в данный момент авиасообщение с Вьетнамом и Японией восстановлено. Таиланд тоже уже вот-вот начнет предлагать туристам некоторые варианты для отдыха в случае, если эпидемиологическая ситуация наладится. Здесь необходимо помнить о том, что, когда Европа начала более-менее большими усилиями справляться с коронавирусом, в Азии произошла новая вспышка. Сначала в Индии, а затем во Вьетнаме и других странах ЮВА. Ходят слухи уже и о новом штамме вируса. В данный момент правительство Приморского края прорабатывает возможность оказания вьетнамскому городу Дананг гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией.

Не совсем понятна формулировка «берут пример с Европы». Насколько известно, меры, принимаемые правительствами в борьбе с ковидом, практически идентичны. Если посмотреть на примере Японии, то очевидно, что даже передовая и серьезная подготовка по сдерживанию заражения в рамках Олимпийских игр в Токио смогла лишь обеспечить безопасность мероприятия. После того как этот «купол безопасности» был убран, сразу же участились случаи болезни. Ничего не поделать, если вспышки имеют такой очаговый характер. Только ждать, бороться с этой угрозой совместными усилиями и надеяться на то, что мир избавится от этой заразы.

– Летом текущего года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продлили российско-китайский договор о дружбе и сотрудничестве. Сегодня эксперты все больше говорят о том, что отношения двух стран «достигли наивысшего уровня в своей истории». Как вы оцениваете процессы, происходящие между Россией и Китаем?

– Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху. Их основные принципы и направления развития отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года. Всего заключено более 300 межправительственных договоров и соглашений, которые охватывают практически все области сотрудничества.

Углубление отношений с Китаем – приоритет российской внешней политики. Этот курс носит устойчивый, долгосрочный характер, отвечает задачам укрепления добрососедства и обеспечения развития обеих стран.

КНР – ключевой партнер России на мировой арене. Подходы обеих стран к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах. Помимо регулярных встреч глав внешнеполитических ведомств в ходе взаимных визитов и на полях международных форумов между МИД России и Китая действует система плановых консультаций на уровне заместителей министров и директоров департаментов. Российско-китайская связка уверенно утвердилась в числе ключевых факторов поддержания международной безопасности и стабильности, становления многополярного мироустройства, демократизации механизмов глобального управления, обеспечения верховенства международного права.

– Много ли на сегодняшний день проживает иностранцев в Приморье? Чем они занимаются?

– Хотя учет иностранных граждан не в полной мере входит в рамки деятельности представительства, стоит сказать, что в Приморье проживает довольно большое число иностранцев. Многие работают, часть получает образование в приморских вузах, в том числе в рамках программ студенческих обменов. На заводе «Звезда» трудятся рабочие из КНР, почетный консул Новой Зеландии Мартин Тейт уже много лет занимается бизнесом на территории Приморского края. Можно сказать весьма многое о присутствии и роли иностранцев в жизни Приморья.

На самом деле на этот вопрос лучше всего отвечает тот факт, что во Владивостоке находится наибольшее в России число консульских заграничных учреждений после Москвы и Санкт-Петербурга.

– Планирует ли США вновь открыть в нашем городе генконсульство?

– Генеральное консульство США было закрыто, а если точнее, то его деятельность была приостановлена по решению администрации Дональда Трампа. Надеемся, что нынешняя администрация Соединенных Штатов разберется с этой ситуацией, прислушается к неоднократным просьбам граждан и своих бизнесменов и позволит американским дипломатам вернуться в столицу российского Дальнего Востока. Мы же с радостью встретим их во Владивостоке. В любом случае это произойдет лишь после официального возобновления авиасообщения.

Ранее исполнявший обязанности генерального консула Луис Кришок с большой теплотой отзывался о службе во Владивостоке и высказывал желание вернуться в наш прекрасный город.

– Вы много лет проработали в Японии. Есть ли шанс у наших государств заключить мирный договор? Почему Токио не идет на компромисс?

– У России и Японии есть не только шанс, но и обоюдное желание разрешить этот вопрос. Еще в далеком 2003 году состоялся официальный визит на тот момент премьер-министра Японии Дз. Коидзуми в Российскую Федерацию, была проведена японо-российская встреча на высшем уровне с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры двух стран, опираясь на результаты встречи на высшем уровне, подписали Совместное заявление премьер-министра Японии и президента Российской Федерации о принятии японо-российского плана действий. В данном плане действий лидеры двух стран договорились развивать японо-российское сотрудничество в широких областях.

В соответствии с решением лидеров в целях углубления взаимного доверия в военно-политической сфере проводятся переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

В русле достигнутой в ноябре 2018 года в Сингапуре договоренности на высшем уровне об ускорении переговоров по проблеме мирного договора на основе Совместной декларации СССР и Японии 1956 года состоялись три встречи на уровне глав МИД двух стран (Москва, 14 января и 10 мая 2019 года; Мюнхен, 16 февраля 2019 года). 21 марта 2019 года в Москве предметную дискуссию по данному вопросу провели заместители министров иностранных дел (И. В. Моргулов и Т. Мори). Российская сторона твердо придерживается позиции, что продвижение в данном вопросе возможно лишь при условии признания японской стороной в полном объеме итогов Второй мировой войны, закрепленных в том числе в статье 107 устава ООН, и учета наших принципиальных подходов в военно-политической сфере.

Камнем преткновения выступает, само собой, вопрос принадлежности Курильских островов. Но и здесь намечены позитивные перспективы. Например, прорабатывается вопрос совместной хозяйственной деятельности. Лидерами двух стран утверждены пять приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества по совместно хозяйственной деятельности: аквакультура, ветроэнергетика, создание тепличных хозяйств, утилизация мусора и разработка пакетных туров.

Ключевое значение для осуществления такой деятельности имеет работа по созданию режима свободного передвижения между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо.

Диалог ожидаемо несколько затруднен пандемией, а также внезапным уходом бывшего премьер-министра Синдзо Абэ со своего поста. Огромные ожидания и планы, которые имелись у лидеров России и Японии, пришлось корректировать и откладывать с приходом Есихидэ Суга. В данный момент представительство активно содействует японским дипломатам в их работе и делает все возможное для поддержания и углубления добрососедских дружеских отношений со Страной восходящего солнца.

– Большое спасибо, Андрей Петрович, за интересную беседу.

Николай КУТЕНКИХ

Фото представительства МИД РФ