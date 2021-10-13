«Я на «Печатном дворе» купил, наверное, 50 килограммов книг!» Во Владивостоке с большим успехом прошла XXII Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор»

«Печатный двор» можно смело назвать одной из фишек Владивостока. Действом такого масштаба могут похвастать немногие региональные центры. В этом году на площадке XXII Дальневосточной выставки-ярмарки, которая три дня работала в выставочном центре арт-конгресс-отеля «Экватор», свою продукцию предложили издатели, полиграфисты, писатели и редакторы, представители книготорговых организаций и библиотек буквально со всего Дальнего Востока, а также из столицы и даже из зарубежья.

Всего на форуме было зарегистрировано 77 компаний и издающих организаций. Сколько жителей и гостей столицы Приморья посетили «Печатный двор», никто не знает. Их число можно охарактеризовать двумя словами: очень много.

Не хватало кофе с чаем

Организаторы нынешнего «Печатного двора» – министерство культуры и архивного дела Приморского края, Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького, Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточный региональный учебно-методический центр Минобрнауки РФ, издательство «Русский остров» (г. Владивосток).

Музыкальную линию программы вели духовой оркестр курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С. Макарова и cover band популярного джаз– музыканта Евгения Семененко. Все их номера сопровождались аплодисментами.

Подводя краткие итоги очередного «Печатного двора», надо отметить, что в этом году он получил международный статус благодаря участию Корейского общества по обмену печатными изданиями во Владивостоке. Стенд этой организации из КНДР, с прекрасно изданными книгами на русском языке, значками и национальными сувенирами, не остался без внимания посетителей. Возле него всегда было людно.

Представитель общества господин Рю Вон Ир, неплохо, кстати, говорящий по-русски, признался корреспонденту «В», что выставка-ярмарка ему очень понравилась. В будущем году его страна также примет участие в «Печатном дворе».

– Все книги и журналы, которые мы привезли во Владивосток, – это наш подарок Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького, – рассказал господин Рю Вон Ир.

Гость «Печатного двора» Юрий Перцовский, переводчик с польского и представитель издательской компании «Директ-Медиа» (Москва), привез из столицы несколько переведенных им книг. Прежде всего он отметил хорошую организационную подготовку мероприятия и удобное место дислокации выставки-ярмарки. Но пожалел, что в зале нет столиков, за которыми можно было бы сесть и пообщаться с собеседником за чашкой чая или кофе. Чтобы атмосфера мероприятия была более живой. Организаторам надо это учесть в будущем году.

– Я приехал за свой счет. Мы издаем познавательную и краеведческую литературу более 11 лет. Наши книги дают знания, которых нет в советских и постсоветских книгах. Мы с удовольствием беремся за эти темы. И даем возможность автору, которого давно нет в живых, выпустить его книгу. Можно сказать, что мы дарим ему вторую жизнь. В основном это представители так называемого белого движения и поляки, жившие в России и репрессированные во времена Сталина, – говорит Юрий Перцовский.

По его словам, он наладил контакт с владивостокским издательством «Русский остров» и не исключено, что в недалеком будущем в Приморье будет издана книга с его переводом. Какая? Это пока секрет.

Мероприятие без раздробленности

Юрий Крутских из Артема, автор популярного двухтомника «Камрань», документальной повести о службе советских подводников во Вьетнаме, также уверен, что «Печатный двор» – дело хорошее и его надо продолжать. И что выставочный центр арт-конгресс-отеля «Экватор» – самое удобное место для проведения выставки-ярмарки.

– Здесь нет раздробленности и скученности, как было на прежних «Печатных дворах», например в Пушкинском театре. Здесь все собрано не на разных этажах, а в одном месте. И близко от центра города – до «Экватора» можно добраться пешком. Еще здесь есть возможность пообщаться с коллегами-писателями, издателями и книготорговцами. Мне понравилась встреча с Юрием Козловым, главным редактором журнала «Роман-газета». Я его слушал с открытым ртом. И даже купил его книгу «Белая вода», он мне ее подписал. Я на прошлом «Печатном дворе» купил, наверное, 50 килограммов книг! Половину еще не прочитал. В этом году купил поменьше. Но мне показалось, что в этом году выбор интересующей меня литературы был поменьше. Наверное, все, что можно было купить, я уже купил, – улыбается Юрий Крутских.

Интересную творческую встречу BOOK-SHOW с почетным гостем «Печатного двора» прозаиком и главным редактором журнала «Роман-газета» Юрием Козловым, состоявшуюся в первый день работы выставки-ярмарки, отметили многие его участники и посетители. Во время общения директор издательской компании «Русский остров» из Владивостока Александр Яковец предложил московскому гостю издать сборник лучших произведений приморских авторов. Как известно, до сих пор в «Роман-газете» было издано всего два прозаика из нашего 25-го региона, и то во времена Советского Союза. Это роман «Морской протест» Льва Князева, классика дальневосточной литературы, и роман «Шахта» Александра Плетнева. Юрий Козлов согласился с предложением Яковца: «Почему бы и нет? Давайте попробуем».

Ветераны «Печатного двора», как местные, так и приезжие, с явным удовольствием отметили присутствие на ярмарке-выставке министра культуры Приморья Елены Бронниковой. До нее «Печатный двор», мероприятие дальневосточного масштаба, не интересовал ни одного руководителя тогда еще департамента культуры.

Много шума. Но ничего

И все-таки без ложки дегтя не обойтись. Во-первых, отсутствие массированной рекламы «Печатного двора» в городе и в крае сказалось на количестве посетителей. Их могло быть гораздо больше. Даже в первый день работы форума в залах было немноголюдно. К примеру, можно было поставить стенд с указанием расположения выставки-ярмарки у подножия кинотеатра «Океан» – он в двух шагах от отеля «Экватор».

Кроме того, многие участники выставки-ярмарки признавались, что общению с посетителями мешал громкий звук, доносившийся из динамиков. Когда на главной сцене кто-нибудь выступал, например музыканты, людям приходилось напрягать голосовые связки, чтобы услышать друг друга. Но вины устроителей «Печатного двора» здесь нет. Такова особенность акустики зала, где проходило мероприятие.

Кстати, с первых дней основания «Печатного двора» в 1997 году не затихают закулисные разговоры о его переезде в Хабаровск. Мол, территориально это будет удобно и не так затратно для участников книжного форума из отдаленных регионов Дальнего Востока, например, из Благовещенска, Республики Саха (Якутия) или Камчатки. Кроме того, правительство Хабаровского края гарантирует выставке-ярмарке постоянную прописку в одном из культурных центров города и бесплатное размещение ее участников. О чем «В», кстати, уже неоднократно писал.

Перспектива заманчивая, тем более что во Владивостоке у «Печатного двора» нет постоянной прописки. Каждый год он проводится на разных площадках, зачастую неудобных для его организаторов, участников и посетителей. Но, как уверил корреспондента «В» директор Приморской краевой публичной библиотеки имени М. Горького Александр Брюханов, «Печатный двор» – это детище Владивостока. Это его ноу-хау, своеобразная визитная карточка и показатель уровня культуры края. Поэтому книжная выставка-ярмарка была, есть и будет в городе нашенском. Как говорится, невзирая на. До встречи в будущем году на XXIII «Печатном дворе»!

Мнение

Татьяна Прудкогляд, доцент, издатель, член Союза писателей России:

– Праздник книги, состоявшийся благодаря «Печатному двору» и Дальневосточному региональному конкурсу вузов «Университетская книга», объединил на одной площадке издателей, авторов, библиотекарей, ученых и общественных деятелей. Радует, что в нашем крае еще есть меценаты из числа бизнесменов, финансирующих издание книг и их продвижение. Так, известный предприниматель Григорий Тимченко передал в дар всем библиотекам Приморья только что изданную им книгу Амира Хисамутдинова «Деловой Владивосток. Тихоокеанское окно России. Портрет первых предпринимателей». Это очень ценный и познавательный подарок для всех любителей истории России! Литературные встречи, круглые столы, презентации, награждения победителей – все это объединяет на «Печатном дворе» профессионалов книжного дела, которые уверены в том, что книга была, есть и будет до тех пор, пока живет и дышит человек, пока бьется его сердце!

Сергей КОЖИН

Фото автора