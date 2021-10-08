Кунжут до кулинаров не доехал Россельхознадзор не пустил в Россию крупную партию зерна сомнительного качества

В конце сентября 2021 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области при проведении контрольно-надзорных мероприятий во Владивостокском морском порту была выявлена партия очищенных семян кунжута весом 1,8 тонны с недостоверными сведениями в сопроводительных документах на груз.

«Кунжутное семя отлично укрепляет иммунитет, ускоряет метаболизм, благотворно влияет на пищеварение и обменные процессы в организме. Кроме того, масло из кунжута улучшает состояние эпидермиса, это хорошее вспомогательное средство для лечения дерматологических заболеваний. Нет сомнений, что индийский кунжут быстро нашел бы потребителей в нашей стране.»

Популярная у кулинаров масличная культура прибыла в Россию из Индии для последующего применения в «пищевых целях». Как известно, кунжутное семя отлично укрепляет иммунитет, ускоряет метаболизм, благотворно влияет на пищеварение и обменные процессы в организме. Кроме того, масло из кунжута улучшает состояние эпидермиса, это хорошее вспомогательное средство для лечения дерматологических заболеваний. Нет сомнений, что индийский кунжут быстро нашел бы потребителей в нашей стране. Если бы не проблема с документами на карго.

Как рассказал корреспонденту «В» заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Игорь Саватеев, декларация о соответствии на серийный выпуск кунжута была оформлена и зарегистрирована на основании данных протоколов испытаний, выданных российской испытательной лабораторией. На первый взгляд, заявитель декларации все сделал правильно. Согласно Техническому регламенту Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» любая зерновая культура, как и продукты ее переработки, перед ввозом на территорию России должны пройти лабораторные исследования на обеспечение качества и безопасности. То есть на наличие ГМО, токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, на зараженность и загрязненность вредителями и семенами сорных растений.

Между тем из протоколов испытаний, представленных заявителем в качестве доказательства, было установлено, что методы исследования, примененные испытательной лабораторией, не относятся к исследованиям для семян кунжута. Возможно, они подходят для исследования молока, мяса, рыбы, но только не для зерновых культур. Кроме того, в протоколах отсутствовала информация о проведенных исследованиях на выявление ГМО, что также предусмотрено вышеназванным Техническим регламентом Таможенного союза. По факту декларации на семена индийского кунжута были липовыми. Не исключено, что заявитель деклараций об этом не знал.

Аналогичное недостоверное декларирование было выявлено сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области при проверке 150 кг рисовой крупы, привезенной из Японии.

– Техническим регламентом Таможенного союза микотоксины для продуктов переработки зерновых культур отнесены к показателям безопасности, в частности, афлатоксин В1, охратоксин и Т-2 токсин. Однако исследование рисовой крупы на содержание Т-2 токсина не проводилось. Информация по данному показателю в протоколе испытаний отсутствует, – рассказал Игорь Саватеев.

В случае с кунжутом и рисовой крупой заявители предъявили декларации о соответствии с нарушением установленных процедур, подтверждающих обязательное соответствие продукции требованиям Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». На основании выявленных несоответствий недостоверные декларации признаны недействительными, их действие прекращено.

Что касается сомнительных партий индийского кунжута и рисовой крупы из Страны восходящего солнца, то в данный момент они находятся на территории морского порта Владивосток. В отношении них проводятся повторные лабораторные исследования (испытания) на соответствие вышеназванным требованиям. И если данные показатели их качества и безопасности будут соответствовать установленным нормам, то зерновые культуры будут выпущены в оборот на территории Евразийского экономического союза. В случае их несоответствия – возвращены в страну-импортер. Российский потребитель от их «депортации» не пострадает, зато здоровье наших соотечественников будет в безопасности.

С начала 2021 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки было выявлено 24 случая недостоверного декларирования. Прекращено действие 24 деклараций о соответствии.

В 5 случаях зерно и продукты его переработки были возвращены в страну-импортер: крупа рисовая 5 тонн из Вьетнама; семена кунжута 10 тонн, арахис 8,8 тонны, крупа рисовая 2,5 тонны, крупа рисовая 2,5 тонны из Индии. Основными причинами возврата стали загрязненность и зараженность зерна и продуктов его переработки вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами). Ввоз такой продукции запрещен на территорию Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено пресс-службой Управления Россельхознадзора по ПК и СО.