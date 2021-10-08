Пожилым предоставляется общежитие В Приморье одиноким старикам и инвалидам окажет помощь государство

«Нужно ломать стереотип, что стариков тут обижают. Наоборот, если человек нуждается в помощи, нужно обращаться в такие дома-интернаты. Особенно если ваш родственник лежачий и постоянно нуждается в уходе. Наши санитары и врачи знают, как правильно перевернуть такого пациента, чтобы не было пролежней, одеть, накормить.»

Прямо за остановкой общественного транспорта «Дом ветеранов» начинается территория Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Название учреждения, конечно, далеко от политкорректности, но его статус и специализация была определена еще в советское время, когда эти слова никого особо не коробили. Тропинка к главному корпусу выложена тактильной плиткой, все указатели со шрифтом Брайля – вот уж где в нашем городе действительно доступная среда.

К 10 утра жизнь в интернате – а официально он называется «Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» – идет полным ходом. Многие в сопровождении медсестер прогуливаются по территории, общаются с приятелями, дышат воздухом. Другие готовятся к выступлению. Через несколько часов в актовом зале состоится концерт, посвященный Дню пожилого человека, который ежегодно отмечается 1 октября.

Второй дом?

Седанкинский дом-интернат – одно из 17 учреждений подобного типа в Приморском крае. Здесь принимают пенсионеров и инвалидов I и II групп старше 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе. Сейчас коечный фонд заполнен практически полностью: из 520 мест занято 510. Причем практически половина проживающих – лежачие пациенты.

– Люди попадают к нам согласно приказу министерства труда и социального развития Приморья.

Чтобы его издали, гражданам нужно обратиться в Приморский центр социального обслуживания населения (ПЦСОН), который находится на Иртышской, 8, – рассказывает заместитель директора по общим вопросам Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов Светлана Оконешникова. – В первую очередь центр должен признать человека нуждающимся в помощи. Если это так, то независимо от того, есть у него родственники или нет, его могут поместить к нам в интернат.

Нуждаемость специалисты определяют как неспособность приготовить себе пищу, сходить в магазин, постирать вещи.

– Чтобы человека признали нуждающимся, нужно собрать следующие документы: паспорт, заявление, вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, медицинскую карту, сведения, подтверждающие доходы гражданина в денежной форме. Если в ПЦСОН обращается уполномоченный представитель гражданина, ему также нужно представить паспорт и документ, подтверждающий его полномочия. Сведения о размере пенсии и получаемых мерах соцподдержки сотрудники центра могут запросить самостоятельно, – рассказывает главный консультант отдела организации социального обслуживания населения департамента труда и социального развития Приморского края Оксана Суховерхова.

Для некоторых категорий граждан предусмотрены дома-интернаты определенного типа. В спецучреждение поместят человека, вернувшегося из мест лишения свободы, ранее судимого или привлеченного к административной ответственности, занимавшегося бродяжничеством или грубо нарушавшего правила обычного дома-интерната для пожилых и инвалидов.

Противопоказанием является и постановка на учет у психиатра. В таком случае пациента направят в психоневрологический дом-интернат. Людям без определенного места жительства, потерявшим документы и нуждающимся в реабилитации, окажут помощь в специальных центрах. Если человек страдает тяжелым заболеванием (туберкулез, эпилепсия, гангрена), ему откажут в предоставлении социальных услуг.

Важно понимать, что без подписанного пенсионером согласия родня не может отправить его в дом престарелых. Поэтому «избавиться» таким путем от дееспособного родственника не получится. В случае если человек признан недееспособным, решение о помещении его в специальное учреждение принимает опекун, но все обстоятельства тщательно контролируются соцзащитой и министерством труда.

Если при заселении в дом-интернат у пенсионера было собственное недвижимое имущество, отобрать его никто не имеет права. Распоряжаться своей квартирой или домом человек может самостоятельно как до переезда в специальное учреждение, так и после. В случае если суд признает человека недееспособным, за его имущество отвечает директор дома-интерната.

Продлевают жизнь

Часто пожилые люди сами понимают, что уже не могут справляться даже с самыми простыми задачами. В Седанкинском доме-интернате много тех, кто самостоятельно обратился за помощью. А примерно 70 % всех постояльцев учреждения – одинокие старики, у которых либо вовсе нет родственников, либо связь с ними утеряна. Среди тех, кто сам принял решение о переезде, и председатель совета ветеранов дома-интерната Светлана Александровна Чувашова. Клиентом учреждения она является уже 6 лет.

– Я всю жизнь работала в морском пароходстве, два раза земной шар обогнула. А на пенсии так получилось, что жить стало негде. Я пыталась найти себе хоть комнатку, обратилась за помощью в совет ветеранов предприятия, там мне и сказали, что на Седанке для бывших работников пароходства выстроили целый корпус, – рассказывает Светлана Александровна. – Мы здесь в тепле, одетые, обутые. Да и заняты мы здесь весь день. Я вот уже давно в хоре пою, каждый день репетируем.

В Седанке постояльцы чаще всего живут по двое. Если контакт с соседом установить не удалось, после работы психолога их могут расселить.

– В первую очередь наше учреждение создано для того, чтобы человеку помочь, – говорит Светлана Оконешникова. – Мы делаем все, что от нас зависит, начиная от медицинского ухода и заканчивая культурными мероприятиями. Если есть возможность, стараемся поставить человека на ноги, например после инсульта. Взаимодействуем со всеми поликлиниками, отправляем на лечение и операции.

Иногда к нам даже семьями переезжают. Здесь мы продлеваем пациентам жизнь. Примерно раз в месяц обязательно отмечаем столетние юбилеи.

Адаптироваться к новым условиям жизни, большому коллективу и четкому распорядку дня бывает сложно. Насильно удерживать в доме-интернате никого не будут: если через пару недель ваш родственник попросил забрать его обратно, это можно сделать день в день, нужно лишь подписать необходимые документы.

Цена вопроса

Все услуги, получаемые клиентом дома-интерната, оплачиваются за счет его пенсии и других пособий. Однако это не значит, что постояльцев здесь обирают как липку. По закону за проживание, питание и медицинское обслуживание клиента организация может получить не более 75 % всех его доходов. Оставшаяся сумма уходит пенсионеру «на развлечения». По словам специалистов департамента труда и социального развития, бесплатно все услуги стационара могут получить люди, пострадавшие в результате ЧС, вооруженных конфликтов, участники и инвалиды ВОВ.

– Если инвалид нуждается в постоянном приеме лекарств, их ему бесплатно предоставит Фонд социального страхования. Но бывает, что врач прописывает пациенту какие-то препараты, а он не хочет их принимать или и без них чувствует себя хорошо. Тогда от получения лекарств человек может отказаться, ему будет выплачена компенсация. Дом-интернат обеспечивает клиентов медикаментами только в случае экстренной необходимости, – рассказала Светлана Оконешникова.

Для обеспечения комфортных условий проживания дома-интернаты постоянно укомплектовываются тростями, памперсами, мягким инвентарем. С определенной периодичностью в учреждениях проводятся капитальные ремонты.

Ломая стереотипы

Образ дома престарелых у многих неразрывно связан с грустными стариками, одиноко глядящими в окно. Это неправда. Условия в доме-интернате его сотрудник – руководитель местного хора Константин Вяткин – сравнивает с санаторием. В Седанке более 15 лет жила его мама, и Константин очень благодарен за заботу, оказанную ей.

– Сначала мама ездила сюда к друзьям, а в один момент решила и сама переехать. Я был так недоволен этим решением, не понимал ее. А потом мы с дочерью приехали ее навестить и поняли, что здесь ей очень хорошо. Она еще и замуж тут выйти сумела! Такого полковника себе отхватила – ух! – вспоминает Константин Вяткин.

Кроме пения жильцы дома-интерната могут читать книги в библиотеке, заниматься танцами, вязать, вышивать, рисовать, посещать тренажерный зал. Их еженедельно сопровождают на экскурсии по городу, летом всех желающих возили к морю, а когда коронавирусных ограничений не было, водили в театры и кино. Более того, бабушки и дедушки могут самостоятельно ездить в магазин или гости, их можно забирать к себе на выходные или каникулы, отправлять по путевке на курорты и в санатории.

– У нас не тюрьма. Мы объясняем родственникам, что они могут спокойно навещать своих бабушек и дедушек, гулять с ними. Конечно, если человеку ничего не хочется, он будет сидеть весь день в комнате – люди ведь разные. Но мы стараемся помочь всем, чем можем. Даже возим бабушек на продовольственную ярмарку, если они просят, – говорит замдиректора Светлана Оконешникова.

Скучать мне некогда, вот купила себе смартфон...

Ко Дню пожилого человека постояльцы дома-интерната готовились особенно серьезно. Выступающие нагладили концертные костюмы, женщины подвели глаза и подкрасили губы. Хор для многих стал возможностью проявить себя, освоить новое хобби. Например, Лидия Сергеевна Пшенникова живет в доме-интернате с 2013 года. Уже много лет бывшая учительница физкультуры прикована к инвалидной коляске, но для нее это не повод для отчаяния.

– Муж у меня умер, четверо детей выросли и переехали из Дальнегорска во Владивосток. Меня нужно было куда-то пристроить, решили на Седанку. Я не знала, чем буду тут заниматься, но решила, что петь хочу обязательно. Здесь меня научили держать микрофон в руках, выступать. Живу я одна, все меня устраивает. Дети приезжают, внуки, даже правнучка уже есть. Скучать мне некогда, вот купила себе смартфон...

Думать, что все старики в доме престарелых брошенные и одинокие, – дурной тон. Социальная защита и сотрудники дома-интерната всеми силами стараются делать жизнь своих клиентов полноценной и приятной. И призывают родственников не бояться обращаться за помощью.

– Нужно ломать стереотип о том, что стариков тут обижают. Наоборот, если человек нуждается в помощи, нужно обращаться в такие дома-интернаты. Особенно если ваш родственник лежачий и постоянно нуждается в уходе. Наши санитары и врачи знают, как правильно перевернуть такого пациента, чтобы не было пролежней, одеть, накормить. Родственники, как бы они ни любили своих родных, не смогут выполнять все правильно.

Если вы отправите родного человека в дом-интернат – это неплохо. Это, наоборот, правильно. Так вы облегчите жизнь и ему, и себе.

Марина ЗУБКО

Фото предоставлено КГАУСО «Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»