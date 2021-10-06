И земли незнаемые стали землями Российскими… Как показать людям XXI века величие первопроходца, положившего жизнь свою за долг свой

Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева открыл выставку, идущую сквозь века. Окна в залах этой выставки забраны не шторами и не жалюзи. Вместо них – настоящие паруса с учебного судна «Надежда». По такому случаю командование судна не могло не пойти музею навстречу…

В одном из залов выставки посетитель может оказаться прямо в Беринговом проливе. Ровно между Евразией и Северной Америкой. А еще в одном – в буквальном смысле понять, что такое «превосходство белого человека» и какие беды оно несет…

– Выставка «Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга» (6+), – говорит Анна Щербакова, ученый секретарь музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева, – посвящена великому мореплавателю и первопроходцу и его двум камчатским экспедициям. Человеку и его долгу. И тому, как долг стал судьбой.

По морям бушующим я плыву без компаса…

– Начну с главного вопроса. Какова цель выставки?

– Рассказать о Витусе Беринге как о человеке, который выполнил свой долг – возложенное на него большое дело государственной важности. Это тот случай, когда судьба человека была определена его долгом. Беринг – патриот России, человек на военной службе, и он сделает все, чтобы выполнить поставленную задачу.

Экспедиции стали делом жизни Беринга. Между прочим, Вторая камчатская экспедиция до сих пор считается одной из самых больших и сложных, не зря же ее бюджет составлял шестую часть бюджета Российской империи! Такого масштаба экспедиций в то время не проводило ни одно государство мира, даже те страны, которые традиционно считались странами первооткрывателей, – Испания, Англия…

Результаты двух камчатских экспедиций и сегодня имеют величайшее значение, а уж для своего времени… Между прочим, фактически все материалы по окончании экспедиций были засекречены. Не во времена СССР – во времена Петра Первого и Елизаветы Петровны. Вдумайтесь!

Были исследованы и картографированы все реки Сибири, выходы рек к Северному Ледовитому океану, было исследовано все побережье Охотского моря, нанесена на карту Камчатка, исследованы Курилы, проложены первые морские пути в Японию и установлены торговые с нею отношения. Была решена великая загадка XVIII века (и документально подтверждена отгадка): есть ли пролив между Евразией и Северной Америкой или это один гигантский материк, соединенный сушей?

Петр Первый отправлял Первую экспедицию Беринга и дал добро на вторую, уже понимая, что он умирает. Анна Иоановна, про которую советские историки иначе как про самодурку и сатрапку и не говорили, выделила на Вторую камчатскую экспедицию шестую, повторюсь, часть бюджета Российской империи. Почему? Да потому что властители страны прекрасно понимали, что они ничего – ничего! – не знают об огромной и большей части своей империи – той, что за Уралом.

На Беринга, руководившего отрядом, в который входили более 2500 человек, были возложены гигантские задачи. Во Второй камчатской экспедиции было восемь отрядов, а девятый состоял только из ученых, которые описывали все, что видели, – землю, фауну, флору, племена…

Этими экспедициями Россия дала четко понять всему миру: Север – наш! Наши реки впадают в Северный Ледовитый океан, подвластные империи племена живут на его берегах. А Русская Америка? Беринг, по сути, подарил России Аляску, которую потом мы так бездарно упустили… Вторая камчатская экспедиция – это такой масштаб, который и сегодня трудно себе представить. По сей день масштабы этой экспедиции считаются величайшими в мире.

Ее участники прошли 11 тысяч километров. И они везли с собой все. От парусов до бус, которые предполагалось дарить представителям диких племен. Разве что провиант рассчитывали добывать по ходу экспедиции. Все прочее – с собой. Даже сегодня эта задача не для слабых. А уж тогда… И ведь они ее выполнили! Выполнили все поставленные задачи. В случае с Берингом – еще и ценой жизни…

Вглядись в лицо командора

– Насколько я знаю, вам при формировании выставки пришлось придумать нестандартные ходы и принимать необычные решения…

– Да. Парадокс заключается в том, что материальных следов от двух экспедиций, занявших в сумме 15 лет, практически не сохранилось, если не считать гигантского архива второй экспедиции, который хранится в Российском государственном архиве военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Поэтому экспонаты на выставке в большинстве своем взяты не из нашего музея, а из коллекций музея Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН и Военно-исторического музея ТОФ. Экспедиции этих музеев в разное время проводили раскопки лагеря на острове Беринга. Так что все предметы на выставке – подлинные археологические находки. Но при этом очень простые. Ножи и кусочки чашек, из которых пили путешественники. Офицерские палаши и наконечники копья. Остатки тканей и аптечные пузырьки…

На сегодня сами экспедиции уже хорошо изучены, почти все архивные материалы опубликованы. Но многое просто утеряно, например, большие коллекции, которые направлялись в Кунсткамеру, сгорели во время пожара. Наследие Георгия Стеллера, который входил в отряд Беринга, утеряно наполовину. Утеряны рисунки художника, который сопровождал экспедицию. Таким образом, сама история этого тяжелого, невероятного преодоления завершилась столь трагически, и рассказать ее очень непросто.

Понимая огромное значение экспедиций Беринга не только для становления государственности России, но и для исследования Восточной Сибири и Дальнего Востока, мы решили идти новым путем. В каждом зале на стенах разместили ту информацию, которая не просто поможет понять значение экспедиций Беринга, но и сделает ясной саму концепцию выставки и то, как ее нужно проходить.

Вообще, выставка продолжает те экспозиционные эксперименты, которые мы начали, когда создавали проект по Мандельштаму, где экспонировалась больше сама поэзия. А здесь мы экспонируем историю и судьбу главного героя – Витуса Беринга.

– И наконец-то посетители увидят, как в реальности выглядел Витус Беринг?

– Да! Ведь тот портрет, что в советское время был во всех учебниках, – это не подлинное изображение командора. Подлинных не сохранилось. Даже в XIX веке точно не было известно, как он выглядел. В СССР же в ходу был портрет, переданный государству членами той ветви семейства Берингов (а у него не было детей), которые не покинули страну после революции. Но на портрете был изображен дальний родственник командора.

Настоящее изображение Витуса Беринга появилось после того, как в 1991 году на острове Беринга одна из экспедиций нашла и раскопала могилу командора. По останкам была проведена реконструкция лица. И вот его бюст – в четвертом зале выставки, финальном. Чтобы увидеть, каким был Беринг, посетителям надо пройти путем его экспедиций…

Избранные на подвиг

– В каждом зале множество информации. И уникальные экспонаты в том числе?

– Да, мы постарались представить каждый экспонат так, чтобы он заиграл и работал на раскрытие концепции выставки. Например, монеты с профилями российских императоров подчеркивают, в какой непростой ситуации в России Беринг выполнял свой долг. Он ушел в первую экспедицию при Петре, а вернулась Вторая камчатская экспедиция уже при Елизавете Петровне!

Есть у нас и макет пакетбота, на котором совершал свое плавание Беринг (как известно, было построено два систер-шипа – «Святой Петр» и «Святой Павел», в честь которых, кстати, и назвали основанный экспедицией город – Петропавловск-Камчатский). И письмо за подписью Витуса Беринга. Подлинное. Оно было написано во время Первой камчатской экспедиции.

Второй зал выставки показывает масштаб работы, который выполнили члены экспедиций. Что они нашли, открыли, описали… Мы привыкли думать о первопроходцах, имея в виду Колумба, Васка-да-Гаму, мол, на их жизнь пришлось время terra incognita… Но! О Сибири и Дальнем Востоке в центре России было крайне мало сведений. Климат, очертания берега, флора, фауна. Об этом не знали почти ничего! Мало того, в целях Второй камчатской экспедиции было исследование Земли Жуана-да-Гама, которую нанес на карты голландский мореплаватель Маартенс Де Фриз. Земля эта была выдумкой. И Беринг это доказал.

Они шли и плыли в незнаемое. А все, что находили, описывали, картографировали, фиксировали…

– Что за инсталляции у вас в третьем и четвертом залах?

– Мы долго думали, как показать столкновение двух миров, двух цивилизаций. Путешественников из Санкт-Петербурга, живших в реалиях XVIII века, и коренных народов Сибири и Дальнего Востока, которые недалеко ушли от доисторического человека, чьей реальностью были родоплеменные отношения. И вот они сталкиваются… Да, экспедиция везла с собой ткани, бусы, ножи и табак для диких племен, но… Избежать взаимной жестокости было невозможно.

В 1740 году экспедиции понадобилось перевезти грузы на расстояние более 200 километров. Обратились к местным племенам, щедро заплатили. Но эти племена не знали денег! Странные монетки для них ничего не значили. И ехать в никуда – в места, где, по представлениям камчадалов, не уходивших далеко от своих поселков, находится «нижний мир», они боялись и не хотели. Ительмены взбунтовались, сожгли семерых русских в избе и убежали в горы. Наказание было жестоким. Беглецов выследили и убили…

Как показать это – проявление той самой колониальной системы взглядов, эту реальность? Мы построили подиум. Поднимаясь по нему, посетитель видит в центре один из самых уникальных экспонатов из фонда нашего музея – костюм воина-ительмена. Он как бы подвешен. Это и есть то самое «превосходство белого человека» и его последствия, трагедия эпохи колониализма…

В четвертом зале инсталляция создана из крестиков. Таких, какие, возможно, и носили члены экспедиции Беринга и он сам. Ведь все они были христианами… Вот эти крестики и висят в воздухе как память о сотнях жизней, которые унесла экспедиция. Ведь сколько людей погибло, чтобы она выполнила свои цели. Да и сам Беринг навсегда остался на маленьком необитаемом острове, где после кораблекрушения в Тихом океане оказались члены команды «Святого Петра». Там морякам пришлось перезимовать, и зимовка унесла многие жизни, в том числе самого Беринга. Экспедиция стала делом его жизни, и Витус Беринг в буквальном смысле посвятил жизнь своему делу…

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА