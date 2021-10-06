Дубининская школа хранит традиции В этом году знаменитой на всю страну школе-интернату № 2 со дня основания исполняется 60 лет!

Мало кто помнит, что несколько десятилетий назад в школу-интернат № 2 для детей из малообеспеченных семей отправляли трудных ребят со всего Владивостока. А сегодня попасть сюда стремятся талантливые школьники со всего края.

«Дверь в кабинет директора была открыта в прямом смысле этого слова. Любой проходящий мимо учитель или ученик мог свободно к нему зайти и решить свои вопросы. Ни один учитель или воспитатель в школе не позволял себе повысить голос на ребенка, отнеситесь к нему с неуважением или унизить»

В этом году школе-интернату № 2 имени народного учителя СССР Николая Дубинина исполняется 60 лет. О школе-интернате, о тех, кому посчастливилось учиться у Николая Николаевича, «В» рассказал председатель общественного Фонда имени Н. Н. Дубинина заслуженный работник физической культуры РСФСР, отличник народного образования Валерий Яковлевич Семенов.

Хочешь сидя, хочешь стоя

Николай Дубинин был первопроходцем в создании подвижного метода обучения детей, эксперимент по внедрению которого был начат в школе интернате № 2 в 1986 году. Во время урока дети могли стоять за конторками без обуви на специальных ковриках и садиться, когда устали.

Эксперимент, проводимый под наблюдением врачей и ученых, показал, что младшие школьники, благодаря этому методу, сохраняют хорошее зрение и осанку. Обучаясь стоя, они могут крутиться и вертеться, как им диктует природа. И педагог не возвышается над учеником, а находится на одном уровне с ним.

Педагоги, участвующие в этом эксперименте, отметили, что дети, занимавшиеся в режиме динамической позы, отличаются раскрепощенностью, свободой суждений, более спокойные, уверенные и уравновешенные.

Есть идея!

В июне 1961 года, когда еще не было достроено здание школы-интерната № 2, в краевой отдел народного образования пришел 33-летний преподаватель из ДВГУ Николай Дубинин. Просил назначить его директором в новую школу-интернат. Для того времени это было необычно: молодой педагог, без опыта руководства вызвался сам. Однако Николай Николаевич сумел убедить заведующую крайоно.

Здание школы достраивалось всю первую четверть. Ребята начали заниматься только с 17 декабря 1961 года. Поначалу приходилось нелегко: новый коллектив, дети из неблагополучных семей, бытовая неустроенность… Но Николай Дубинин сумел собрать вокруг себя команду неравнодушных людей, учителей не только по образованию, но и по призванию.

К молодым учителям Николай Николаевич относился бережно, уважительно. Когда я еще мальчишкой по распределению после института попал во Владивосток к Дубинину, он был первым, кто назвал меня по имени-отчеству и на «вы». И какая бы идея у меня ни появлялась, она всегда находила отклик у нашего директора. Он виртуозно преподавал физику, сочинял стихи, поэмы, эпиграммы и памфлеты, великолепно пел.

Но самое главное – он был внимателен к учителям и своим ученикам. Школа-интернат нового типа создавалась специально для социально необеспеченных детей, ребята жили всю учебную неделю, а государство обеспечивало их одеждой, учебниками и едой. В школе были кружки, секции, свой театр, балет, спортивные классы по спортивной гимнастике, легкой атлетике, гандболу.

В 3–4-х классах в расписании уроков были шахматы. Проводились всевозможные вечера. Параллельно шло трудовое воспитание: девочки учились шить, готовить, мальчики занимались в столярных, слесарных мастерских и в гипсовом цехе. Ежегодно проводились день здоровья, недели физики, географии, искусства и литературы. Дети были заняты и вовлечены в этот воспитательный процесс.

Был, к примеру, кружок ракетостроения, где ребята сами строили макеты ракет и запускали их прямо на школьном дворе.

Бренд Дубинина

Его в одинаковой степени обожали ученики и учителя. Он умел устраивать праздники и будни. Вел публичные уроки физики в эфире Приморского телевидения. По его приглашению в школе побывали знаменитые актеры Советского Союза Георгий Юматов и Армен Джигарханян, композитор Флерковский и дочь легендарного героя Гражданской войны Ада Лазо. Во время сеанса одновременной игры он сыграл вничью с чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским, причем ничья – инициатива не Николая Николаевича, а его соперника.

Дверь в кабинет директора была открыта в прямом смысле этого слова. Любой проходящий мимо учитель или ученик мог свободно к нему зайти и решить свои вопросы. Ни один учитель или воспитатель в школе не позволял себе повысить голос на ребенка, отнестись к нему с неуважением или унизить.

90 % учеников дубининского интерната поступали в вузы, вот тогда-то интернат и стал знаменит. Выстраивались очереди из желающих отдать своего ребенка в первый класс «к Дубинину».

В 60–70-х мы, учителя, мечтали о том, что в нашей школе будет большой спортивный зал, актовый зал, бассейн. Что дети будут спать не по 20–30 человек в комнате, а по 2–3. Теперь у школы для одаренных детей ВГУЭС имени Дубина все это есть. Думаю, видел бы он все это, гордился бы и радовался.

Верните в школу личности

У современного образования есть свои минусы. Раньше учителя старались в первую очередь помочь ребенку стать личностью. А сейчас воспитательная функция уходит из школы. Нет того общения между учителем и учеником, которое создало бы между ними духовную связь. К большому моему сожалению, лучшее советское образование разрушили!

Чиновники и руководители от образования порой даже не имеют специального педагогического образования. А бесконечные реформы понизили сам статус учителя. Он дает не знания, а услугу – это дикость! Государство должно взять на себя обязательство по обучению и воспитанию молодежи, и все на бесплатной основе. Такую страну будут любить и гордиться ею!

Учителей государство должно готовить не по остаточному принципу, а выбирать лучших из лучших, с высокой моральной ответственностью и высоким профессионализмом. Только личность должна воспитывать личность! И зарплата учителя должна быть не меньше, чем у чиновника или депутата.

В Советском Союзе было всего 52 учителя со званием «Народный учитель СССР», в их числе был и Николай Николаевич Дубинин. Все, кому посчастливилось учиться у него и работать с ним, считают, что его имя не должно быть забыто. Для этого был создан Фонд имени Н. Н. Дубинина. Его учредителями стали сыновья Николая Николаевича – Владимир и Александр. Я возглавляю фонд уже 13 лет. Фонд постоянно проводит спортивные турниры, поддерживает учителей-ветеранов.

В память о легендарном учителе в школе-интернате ВГУЭС для одаренных детей установлена мемориальная доска, куда нынешние ученики приносят живые цветы.

Хорошие люди

Многие наши выпускники стали успешными врачами, журналистами, учителями, спортсменами, бизнесменами…

Работая в коллективе под руководством Николая Дубинина, 35 учителей стали отличниками народного просвещения, 5 – заслуженными учителями.

Среди выпускников школы – 5 мастеров спорта Советского Союза. К примеру, наш выпускник Андрей Тюменцев впоследствии стал олимпийским чемпионом по гандболу в Сеуле.

Также хочется отметить В. Домровского, доктора химических наук, профессора; В. Дубинина, доктора физико-математических наук, профессора, член-корреспондента Российской академии наук; А. Ильичева, доцента, кандидата филологических наук; В. Остапца, доцента, кандидата физико-математических наук; С. Головачева, доцента, кандидата исторических наук; Т. Васильеву, доктора медицинских наук, заслуженного врача России; С. Гаранина, кандидата педагогических наук, доцента; Т. Дьяконова, кандидата педагогических наук, доцента; А. Бекенова и А. Монастырева, бизнесменов. И многих, многих других.

Позвольте также выразить огромную благодарность А. Бекенову и А. Монастыреву за их поддержку наших учителей-ветеранов и помощь фонду.

Фото ИА VladNews