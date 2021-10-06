«Я – выживший принц» Худрук театра им. Горького Ефим Звеняцкий рассказал о начале нового сезона

В Приморском академическом театре имени Максима Горького открылся новый театральный сезон. После длительного перерыва труппа вновь возвращается на родную сцену, чтобы показать давно полюбившиеся зрителю спектакли и отрепетировать новый репертуар.

«Театр в будущем ждет то, что было и в прошлом. Надо сохранить традиции русского репертуарного театра, традиции актеров, игра которых не через «левое ухо». Ведь это не то место, где нужно показывать только голые задницы»

Творческие планы, будущее театрального искусства, любимчиков и любимиц среди актеров ведущие радио «Лемма» обсудили вместе с народным артистом РФ, лауреатом российской национальной премии «Золотая маска», художественным руководителем театра им. Горького Ефимом Звеняцким.

Театр – футбольное поле

– Ефим Семенович, как театр подготовился к новому театральному сезону?

– Открытие сезона – это как день рождения. 2 октября, после долгих гастролей в Белоруссии, после выступлений Якутского театра, после антреприз, посвященных кинофестивалю, и Первого международного театрального фестиваля мы открыли свой сезон. Совсем скоро вновь начнутся прогоны и театральные репетиции.

Открывать будем спектаклем, который я полюбил и ставил в течение года. Это «Мастер и Маргарита». Он любим зрителями, идет на аншлагах с учетом пандемийных норм. А раньше, около 20 лет подряд, я открывал сезон «Поминальной молитвой».

– Как вы подбираете пьесы?

– Нет единого подхода к подбору материала. Это может произойти совершенно неожиданно. Сейчас внезапно мне пришло в голову поставить когда-то увиденные мной на высших режиссерских курсах в Москве, где я присутствовал тайно, «Сцены супружеской жизни» Ингмара Бергмана. Там распределение понятно. У меня есть артист, которого я люблю и двигаю, – Валентин Запорожец. Он настоящий артист первого порядка. «Поминальную молитву» я ждал 30 лет. Пока ее играл Леонов, я не мог прикоснуться.

– А как распределить роли среди актеров?

– Назначать актеров – вещь ответственная. Во-первых, это вызывает много возмущений у других артистов. Если в спектакле семь действующих лиц, из них два главных, то, конечно, каждый считает, что это его роль. Мы в театре договорились, что в футбол играют все, а голы забивают единицы.

Но мне повезло. У нас теплый дом, теплый театр. Мы умеем договариваться, помогая друг другу, поддерживая актеров. Конечно, есть какие-то недовольства. Но так в основном устроены женщины. Они раньше взрослеют, годы берут свое, и ты уже не Джульетта. Так что мой совет: стремитесь быть Анной Маньяни.

– В этом году вы взяли в труппу студентов из Института искусств?

– Да. Берем их один раз в год. В этот раз к нам пришли два мальчика и две девочки, курс Светланы Салахутдиновой, заслуженной нашей артистки. Я не знаю, что получится, но они введены в огромное количество спектаклей, заполонены работой. Более того, один из них – Артем Попов репетирует сейчас главную роль в «Великом Гэтсби». Если они сохранят в себе тот театр, в который пришли, они будут с нами. Если нет – мы расстанемся.

– Все ли студенты, которых вы набирали, остаются на подмостках театра Горького?

– Мне трудно вспомнить, кто ушел. Потому что те, кто уходил, не были артистами. Давайте не вспоминать ушедших. Пробивайтесь. Я желаю им, чтобы они стали великими, но этого не случится. А так это поиски. Поиск – это жизнь.

– У вас в театре есть любимчики?

– Это поколение, которое создало Владивостоку славу: Славский, Тимошенко, Запорожец, Вейгель. Как это не оценить? Ира Кулешова, Наташа Кульчихина. К молодым я присматриваюсь. Нужен долгий разбег по кровеносным сосудам, чтобы стать любимчиком. Только зритель определяет, насколько велик артист.

О проблемах больших и малых

– Что сегодня необходимо для успешной работы театру?

– То же, что нужно артисту для его жизни. Первое – роли. Дальше – сцена, без которой он не может, и аплодисменты, которые и являются его зарплатой. Конечно, до сих пор актеры находятся не в самом высоком финансовом статуте, но такая их доля. Правда, следует отметить, что губернатор увеличил почти в 1,5 раза бюджет в этом году.

Есть другая сложность. По-прежнему 30 % должны уходить на зарплаты из внебюджета театра. Это же кабала. Вместо того чтобы делать декорации, бутафорию, шить костюмы, я вынужден эти деньги отдавать. Но я думаю, что это на уровне правительства России постановление. Если бы это отменили, мы бы выдохнули.

Еще важно – гастроли. Актеры хотят ездить. Мы вернулись из Белоруссии, в прошлом году – из Петербурга, до этого – из Еревана. Они помогают увидеть другое пространство, познакомиться с актерами, представить себя на суд зрителей. Раньше мы по три месяца гастролировали по Советскому Союзу, как цыганский табор. Но для этого нужны деньги.

– Еще одна проблема, которая висит уже пять лет, – ремонт театра.

– Внутренне я тешу себя надеждой, что это произойдет. Но три года назад я сделал проектно-сметную документацию и экспертизу, которая совсем скоро станет недействительной. Поэтому мы должны начать работу не позже следующего года. Театр появился в 1975 году, ему, конечно, нужна реконструкция. Мы давно устарели. Наверное, это причина того, что Международный фестиваль не поселился в театре Горького. Я понимаю, что мы не в состоянии принимать столь высокий ранг.

– Что вы можете сказать о Международном театральном фестивале?

– Я могу только поприветствовать их на дальневосточной земле. Очень сожалею, что мы не принимаем никоим образом участия в этом великом мероприятии. Но любое слово про театр – это как будто его первое рождение. Все должны знать, что здесь живут театры, которым под 90 лет. Если соединится время вхождения нового фестиваля в те дела и умения, что создают наши приморские театры, будет выигрыш.

О ремесле

– Сложно ли быть режиссером?

– Это как космонавтом – очень трудно. Но когда ты понимаешь, что перестал быть артистом, писателем, это как раз тот возраст, когда ты можешь войти в профессию режиссера. Окутанный пониманием и вниманием тех людей, которых ты приручил. Это не маленький принц, это выживший принц. Если вы придете на репетицию, то увидите, что это адский труд и что сердечную мышцу он сокращает очень серьезно.

– Сколько сил нужно потратить на то, чтобы продвинуть театр Владивостока на мировую арену?

– Я думаю, что не нужно торопиться к мировым звездам. Не надо никого удивлять, нужно привносить удивление в то место, где ты работаешь. Во-первых, нужны деньги для того, чтобы не унижаться, чтобы соответствовать гордому имени «артист», «театр». Я всегда говорю: мы бедные, но не нищие. Для тех, кто увлекается театром, это удивление и гордость за то, что он в твоем крае и ты там зритель. И его знают на территории бывшего СССР. В 90-е мы много ездили. Япония, Корея, Чехословакия, Америка. Тогда мы были востребованными. А сейчас нет денег.

– Выходит, в деньгах все-таки счастье?

– То, что творят на сцене артисты, не измеряется только деньгами. Но они тоже хотят есть, они хотят иметь квартиры. А как задерживать людей, если я сейчас оплачиваю им съемные квартиры? Меценаты и спонсоры ушли, они где-то гуляют на стороне. У них интерес только к тому, чем занимаются их дети.

Я сейчас взялся создать десять народных театров в Приморском крае. Один уже есть – в Артеме. Это был триумф самодеятельных артистов. Теперь мы уже провели кастинги в Арсеньеве. Там будет спектакль «Цирк зажигает огни». А дальше Дальнегорск.

– Когда вам вручат «Золотую маску»?

– 24 октября. А на следующий день у меня как раз день рождения, отмечу его в самолете. Такого у меня еще никогда не было. Эта награда желаема. Но это опять-таки маска, а не живое лицо.

– Театру им. Максима Горького в ноябре исполняется 90 лет. Что ждать от него в будущем?

– Театр в будущем ждет то, что было и в прошлом. Надо сохранить традиции русского репертуарного театра, традиции актеров, игра которых не через «левое ухо». Ведь это не то место, где нужно показывать только голые задницы. Самое интересное – это дух человеческого присутствия. Это общение – ты, я и зритель. Нужно это сохранить от невежественного окружения, от попыток что-то пересоздавать. Да, в театре должны быть эксперименты, но не опыты.

– Что бы вы пожелали зрителям?

– Не нужно никаких высокопарных слов. Нужно взять за руку, прикоснуться, прийти в зрительный зал и поверить в то, что есть чудо на земле. Оно творится здесь, рядом. И иногда оно возвращает вас к понятию, что такое человек.

Марина ЗУБКО

Фото ИА VladNews