Ваше место у лопаты Заключенных в России вновь стали привлекать на «стройки века». А как обстоят дела с работой для осужденных в Приморье?

В конце мая текущего года директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил создать трудовые лагеря для осужденных. По его словам, сейчас в исправительных учреждениях содержатся 188 тысяч человек, которые имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы. Калашников полагает, что эти люди должны восполнить нехватку мигрантов на крупных объектах, но только по доброй воле.

«Жители края даже не подозревают, насколько внушителен вклад осужденных в экономику Приморья и благоустройство населенных пунктов края. Осужденные изготавливают металлоконструкции, лавочки, скамейки, урны, ограждения, мусорные контейнеры, спортивные площадки, малые архитектурные формы, изделия из древесины, пиломатериалы, окна, двери ПВХ, мебель школьную, корпусную, мягкую и детскую и многое другое»

«Действительно, есть такая программа по привлечению осужденных, которые не связаны с лишением свободы и у которых есть обязательства перед государством по оплате штрафов, к работе на стройках. С такими гражданами заключаются прямые договоры в соответствии с Трудовым кодексом. Только они получают заработную плату с ограничением: из их заработка по решению суда отчисляются 20, 25 либо 30 процентов в федеральный бюджет»

Идею руководителя ФСИН по рабочим местам для осужденных поддержали вице-премьер Хуснуллин, уполномоченный по делам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Минюста РФ и ряд политических деятелей.

Из колонии – на завод

В качестве примера, где можно использовать труд заключенных, приводились Восточный полигон, Транссиб, дорожное строительство, где наблюдается дефицит рабочей силы. После появления этой информации в прессе по России, не исключая Приморский край, поползли слухи о «возрождении ГУЛАГа», об отправке сидельцев на БАМ и на урановые рудники.

Ситуацию с трудоустройством осужденных в нашем регионе прокомментировал заместитель начальника ГУФСИН России по Приморскому краю полковник внутренней службы Владислав Бондаренко:

– Действительно, есть такая программа по привлечению осужденных, которые не связаны с лишением свободы и у которых есть обязательства перед государством по оплате штрафов, к работе на стройках. С такими гражданами заключаются прямые договоры в соответствии с Трудовым кодексом. Только они получают заработную плату с ограничением: из их заработка по решению суда отчисляются 20, 25 либо 30 процентов в федеральный бюджет. И еще они должны жить в определенном, указанном для них месте. Приморский край стал одним из первых регионов, где был открыт исправительный центр (город Уссурийск) и где сегодня создаются его участки. Один из них успешно функционирует в поселке Южно-Морском, где работают осужденные к принудительным работам, всего 82 человека. Соседний судоремонтный завод в поселке Ливадия тоже хочет привлечь от 50 до 100 осужденных на таких же условиях.

По словам Владислава Алексеевича, в ближайшее время в исправительных колониях № 22 и № 27, расположенных в поселке Волчанец, будет установлено дополнительное оборудование с Ливадийского судоремонтного завода, чтобы осужденные смогли получить профессиональные навыки по обработке и сварке металла. И когда им заменят строгий режим на более мягкий, у них появится шанс выйти из колонии, трудоустроиться на завод и честно работать вместе с «вольными» гражданами РФ. Не исключено, что найдутся желающие перейти в другую бригаду и освоить еще одну профессию. Это не возбраняется.

Сегодня у Ливадийского судоремонтного завода много заказов по ремонту судов малого рыболовецкого флота. Для их выполнения нужны рабочие руки. Возможно, кто-то захочет пустить корни в Ливадии. Это даже приветствуется, если осужденный еще в колонии освоит какую-нибудь рабочую профессию (у него такая возможность есть), а после освобождения трудоустроится и обзаведется семьей.

Работать можно.

Но только на своей территории

Согласно данным ГУФСИН России по Приморскому краю, профессиональное обучение осужденных организовано в четырех федеральных казенных профессиональных учреждениях – № 319, 322, 323, 324 и восьми филиалах. В 2019–2021 учебных годах профессиональное обучение в исправительных колониях осуществлялось по 27 профессиям, из которых две сегодня крайне востребованы на стройках и предприятиях края. Это профессии среднего профессионального образования – сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». В 2019–2020 учебном году порядка 400 осужденных окончили обучение по строительным специальностям – штукатур, маляр, плотник, каменщик, бетонщик, арматурщик, электрогазосварщик и др.

– Что касается привлечения осужденных к каким-либо строительным работам за пределами учреждений уголовно-исправительной системы края, то к таким работам могут привлекаться только осужденные, содержащиеся в колониях-поселениях и участках колоний-поселений, а также приговоренные к принудительным работам. При этом осужденные имеют право работать только в рамках того муниципального образования, в котором находится колония и где они получают зарплату согласно МРОТ, который с 1 января этого года составляет 12792 рубля. Поэтому наши осужденные не поедут ни на БАМ, ни на рудники. Им в Приморье хватает работы, – подчеркнул полковник внутренней службы Бондаренко, подкрепляя свои слова впечатляющими цифрами статистики.

Только за прошлый год исправительными учреждениями ГУФСИН России по Приморскому краю выпущено товарной продукции на общую сумму 453,3 млн рублей. Из них для внутреннего рынка – на 188,7 млн рублей. Это 41,7 процента от общего объема выпуска товарной продукции. За восемь месяцев текущего года исправительные учреждения ГУФСИН России по Приморскому краю уже выпустили товарную продукцию на сумму свыше 230 млн рублей. К оплачиваемому труду было привлечено свыше 3 тысяч человек, это 46,9 процента от общей численности осужденных, подлежащих обязательному трудоустройству.

– Мы плотно сотрудничаем с четырьмя компаниями, специализирующимися на переработке рыбы, где работают наши осужденные. Это база флота в поселке Зарубино, в поселке Славянка – ООО «Нерпа», завод «Русский минтай», построенный на территории ТОР «Надеждинская» и завод ООО «Славянский-2000». Осужденные живут там же, на рабочих местах. Данное направление деятельности мы планируем расширять, – убежденно говорит Владислав Алексеевич. – Сегодня у нас порядка 3 тысяч трудовых ресурсов, которые готовы трудоустроиться. Но, к сожалению, государство и предприятия-партнеры не способны их принять. В основном нам предлагают сезонные сельхозработы, копку либо посадку овощей. Но работа осужденных, отбывающих наказание в УФИЦ, рассчитана на постоянство. Сейчас все наши исправительные учреждения переходят на постоянную работу. У нас уже в трех колониях-поселениях (КП) 100-процентное трудоустройство. Это КП-26 в поселке Приморском, КП-49 во Владивостоке и КП-37 – в Октябрьском районе. У нас нет ни одного человека, который не работает, если ему положено работать.

От пищевых палочек

до окон из пластика

Жители края даже не подозревают, насколько внушителен вклад осужденных в экономику Приморья и благоустройство населенных пунктов края. Сегодня в учреждениях ГУФСИН функционируют 104 производственных участка, где размещено более 900 единиц собственного производственного оборудования и 500 единиц оборудования, находящегося в безвозмездном пользовании (аренде). Осужденные изготавливают металлоконструкции различного исполнения, лавочки, скамейки, урны, ограждения, мусорные контейнеры для твердых бытовых отходов, спортивные площадки, малые архитектурные формы, изделия из древесины, пиломатериалы, окна, двери ПВХ, мебель школьную, корпусную, мягкую и детскую. Не исключено, что кровать, или диван, на которых вы спите, или лавочка в вашем дворе тоже изготовлены в цехах исправительного учреждения.

Кроме того, в исправительных учреждениях выпускают мебель для собственных нужд, швейные и трикотажные изделия, головные уборы, крабовые ловушки, открыт участок по выпуску изделий из прорезиненной ткани (нейлон с ПВХ покрытием), из которой освоен выпуск костюмов рыбака, фартуков, нарукавников, перчаток рыбацких с нарукавниками. Выпускаемая продукция ориентирована на рыбоперерабатывающее производство Дальнего Востока. До этого непромокаемые рыбацкие костюмы наши труженики моря закупали за валюту в Южной Корее или Китае.

В ИК-20 (поселок Заводской) и в ИК-27 (поселок Волчанец) организована вторичная переработка пластиковых отходов. Здесь же производят вторичный гранулят полиэтиленовой пленки. В исправительных учреждениях выпекают хлебобулочные изделия, консервируют овощи, изготавливают мясные полуфабрикаты и масложировую продукцию (маргарин твердый «Универсальный» 60-процентной жирности) для обеспечения собственных нужд учреждений УИС Приморского края. Наверное, проще сказать, какие изделия и какую продукцию не изготавливают в исправительных колониях.

Кстати, газета «Владивосток» уже не раз писала о том, что в ИК-6, ИК-27 и ИК-33 совместно с инвесторами созданы цеха по производству пищевых палочек, которые идут на экспорт в Китай. Согласно договорам, инвесторы закупили и доставили необходимое для производства оборудование, монтаж и запуск обеспечили специалисты учреждения. Поставкой сырья, вывозом и реализацией продукции занимаются заказчики. Помещения для организации производственного процесса и рабочие руки предоставила администрация исправительных учреждений. Результат этого альянса – более 70 млн палочек в месяц! Открытие данного производства позволило дополнительно трудоустроить 400 осужденных.

Самая лучшая колбаса

– made in ГУФСИН

По большому счету, сегодня исправительные учреждения ГУФСИН – это одно огромное многопрофильное предприятие со своими производственными мощностями, специалистами, с коммерческими связями и планами выработки.

– Мы стараемся работать с государственными структурами и не поднимаем цену на свою продукцию. У нас такого нет. У нас стабильная фиксированная цена. Наша задача – не зарабатывание денег, а ресоциализация и трудоустройство осужденных. В 2018 году мы начали работать с муниципалитетами, делали по заказам металлические урны и предоставляли небольшие услуги по уборке прилегающих территорий. Я хочу этот момент подчеркнуть. Тогда же на базе ИК-20 впервые провели совещание с депутатами Законодательного собрания и благодаря этому заработали на муниципальных заказах 3 млн 800 тысяч рублей. В 2019 году мы сделали 202 лавочки по муниципальным заказам и заработали 9 млн 900 тысяч. В городах Артеме и Находке поставили уличные читальные шкафы. Это был наш подарок. В Спасске-Дальнем продукция ИК-33 украшает площади и парковые зоны. В местной школе мы заменили старые деревянные окна на окна из пластика собственного изготовления. У нас четыре завода по производству окон из ПХВ. Сырье отечественное. Работа на российском сырье – одно из условий деятельности наших предприятий. Использовать импортное сырье нам не рекомендуется, – рассказывает заместитель начальника ГУФСИН России по Приморскому краю полковник внутренней службы Владислав Бондаренко.

Для популяризации продукции и потенциальных возможностей уголовно-исполнительной системы Приморского края учреждения ГУФСИН регулярно участвуют в выставочно-ярмарочных мероприятиях, где рекламируют свою продукцию и налаживают деловые контакты с потенциальными заказчиками. Только в 2021 году продукция исправительных учреждений была представлена на 60 выставках и ярмарках, включая три международные: «Город», «Дальагро: продовольствие» и «Строительство». В результате было реализовано продукции на сумму свыше 1,5 млн рублей плюс заключены контракты с государственными организациями. Значит, не зря говорят, что реклама – двигатель торговли.

Кроме того, на XXI международной аграрно-продовольственной выставке «Дальагро: продовольствие» в рамках конкурса на лучшую пищевую продукцию колбасные изделия made in ГУФСИН признаны «Лучшей продукцией выставки».

Кстати, среди обывателей нередко бытует мнение: осужденные – это обуза для государства и честных налогоплательщиков. Смеем вас заверить, что это не более чем пустые разговоры. Продукцией, выпускаемой в исправительных учреждениях, сидельцы и себя полностью обеспечат, и еще вас накормят. Как говорится, век воли не видать!

Справка «В».

В 2011 году в Уголовный кодекс РФ введен новый вид наказания – принудительные работы. Осужденные, приговоренные к принудительным работам, содержатся в исправительных центрах (ИЦ) или в участках, функционирующих в режиме исправительных центров (УФИЦ). Люди, отбывающие наказания в ИЦ, не изолированы от общества, они не стоят на довольствии у ФСИН, государство не обеспечивает их едой и одеждой (за исключением случаев, когда осужденный по какой-то причине не имеет средств, чтобы приобрести необходимые продукты и вещи самостоятельно). Осужденные к принудительным работам с разрешения администрации ИЦ могут ходить в магазин, обращаться в «вольные» больницы, чтобы получить медицинскую помощь. Согласно УИК и Правилам внутреннего распорядка, утвержденным приказом Минюста от 29 декабря 2016 года № 329, осужденные, у которых нет взысканий, с разрешения администрации могут покидать исправительный центр на время ежегодного оплачиваемого отпуска (18 календарных дней) и проводить его с семьей. Введение принудительных работ рассматривалось как акт гуманизации и либерализации системы ФСИН.

Сергей КОЖИН

Фото к материалу предоставлены пресс-службой ГУФСИН РФ по ПК