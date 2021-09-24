Отзвуки разрыва слышны до сих пор… Ценители музыки в эти дни вспоминают о событии, которое 45 лет назад потрясло страну

45 лет назад Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила пластинку «По волне моей памяти» композитора Давида Тухманова. Первая партия пластинок появилась в магазинах Москвы 9 сентября 1976 года. В музыкальном отделе Владивостокского ГУМа – в первых числах октября. И то небольшая партия. Цена альбома в розничной продаже была 2 рубля 15 копеек, у перекупщиков – 10–25 рублей. Ни одна пластинка, выпущенная фирмой «Мелодия», до этого не пользовалась такой бешеной популярностью. Сразу после своего появления альбом стал в СССР культовым.

«В 2014 году радиостанция «Серебряный дождь» включила альбом в перечень «50 культовых пластинок фирмы «Мелодия». В 2016 году «Российская газета» в материале, посвященном 40-летию выхода пластинки, назвала ее «настоящей бомбой, отзвуки разрыва от которой слышны до сих пор»

Для того времени выход пластинки «По волне моей памяти» стал революционным событием в культурной жизни страны. Впервые в эстрадной советской музыке был создан концептуальный альбом, основанный на первоклассном литературном материале. Стихи были подобраны первой женой Давида Тухманова Татьяной Сашко, которая была и певицей, и поэтом. Сам Тухманов определял жанр альбома как арт-рок.

В канун 45-летия выхода пластинки «По волне моей памяти» корреспонденты «В» поинтересовались у некоторых жителей Владивостока, какое впечатление произвел на них этот альбом.

Александр Брюханов, директор Приморской краевой публичной библиотеки им. М. Горького:

– Я тогда работал на Приморском радио в художественной редакции в литературно-драматическом вещании, поэтому прежде всего обратил внимание на качество литературного материала пластинки «По волне моей памяти». На тексты песен. Мы такие тексты в нашей отечественной популярной музыке никогда не слышали. Их сложно было петь. Возможно, «Из вагантов» и легко поется. Но когда ты перекладываешь на музыку «Смятение» Анны Ахматовой, то здесь надо находить такие музыкальные решения, которые, может быть, заложены во внутреннем ритме ахматовской поэзии. Но все равно это все непросто. И Максимилиан Волошин – это тоже не поэт, стихи которого поются: «Я мысленно вхожу в ваш кабинет…»

Как отнеслась к выходу пластинки «По волне моей памяти» официальная критика, как отнеслись к ней официальные редакторы наших музыкальных программ российского радио, вопрос очень сложный. На каждой территории страны существовал свой негласный контроль. На Приморском радио эта пластинка не была рекомендована к широкой популяризации. В московской программе «После полуночи» она могла звучать. И она находила там себе место и объяснение. Или в эстетической программе «Вечерняя «Юность», которая выходила в 22 часа 15 минут. А в течение дня ты ее никогда не услышишь. Еще не наступило время, когда мы могли говорить свободно о новых стилях, о новых именах в музыке и литературе...

Дмитрий Климов, журналист:

– Я тогда еще учился в школе, но хорошо помню, что была теплая осень и эту пластинку продавали в Большом ГУМе в отделе грампластинок. Очереди были огромные, и все тащили эти пластинки, благоговейно их рассматривая. У нее была прикольная обложка. И сам подход композитора Тухманова к песням был необычным. Взять классические стихи зарубежных авторов, переведенные на русский язык, и популяризировать их через современную музыку – до него никто этого не делал. Музыка на альбоме вообще офигенная! Это была реально хорошая попса, которую пытались переснимать на дискотеках, в музыкальных салонах. Я никогда не был поклонником русскоязычной музыки и этот альбом никогда не покупал. Но я его слушал...

Александр Яковец, фотохудожник, действительный член Европейской академии естественных наук, президент Московской лиги деятелей культуры и искусства «Метрополис»:

– Это была первая советская пластинка, которую можно было слушать от начала до конца. Стиль музыки Тухманова отличался от того, что тогда звучало по радио, по телевизору, на пластинках. Тухманов – это величина с большой буквы в отечественной музыкальной культуре. До 76-го года «Ариэль» выпустил две хорошие пластинки, но они были написаны в другом музыкальном ключе. «Аракс» и «Арсенал» тогда пластинки-гиганты не выпускали. Конечно, песни с альбома Тухманова остались у меня в памяти. Особенно «Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете…» Тогда ее пела вся страна. Я не помню, покупал я эту пластинку или записал ее на магнитофон, но у меня что-то было.

Константин Авраменко, руководитель предприятия:

– Летом 1977 года я работал помощником вожатого в пионерском лагере. Мне тогда было 15 лет. Когда вышел этот диск, песни из него звучали, что называется, из каждого утюга. Все были от него в восторге. Мы с октябрятами (а у меня в отряде были детишки 8–10 лет) выучили наизусть все песни из альбома и пели их хором. После выхода «По волне моей памяти» я подсел на поэзию вагантов. На тот момент Франсуа Вийон стал моим любимым поэтом. Я до сих пор помню его стихи, как и большинство песен с этой пластинки. Это был эпохальный диск, который перевернул мое сознание. Взять поэзию эпохи Возрождения, стихи Бодлера, польского поэта Мицкевича, нашей Анны Ахматовой, древнегреческой поэтессы Сафо, других классиков мировой литературы и запихнуть их творения в арт-рок, мне кажется, что наши отечественные композиторы до сих пор ничего лучше не придумали.

Александр Городний, основатель и бессменный директор галереи «Арт-этаж»:

– Для меня это диск по нолям! Колыхание воздуха на стороне. Я в это время слушал Джимми Хендрикса и Фрэнка Заппу. Я с творчеством Тухманова незнаком. Но фамилию эту слышал.

Сергей КОЖИН

Фото автора