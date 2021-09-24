С сердцем – без очереди Медицинская помощь должна стать более комфортной. Именно в этом состоит задача Национальной социальной инициативы. И первым шагом в реализации проекта должна стать организация современной кардиологической помощи.

По информации пресс-службы краевого правительства, региональный минздрав для реализации Национальной социальной инициативы выбрал наиболее массовые и распространенные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А именно: запись на прием в поликлинику, устранение препятствий при поступлении в стационар и получение высокотехнологичной медицинской помощи.

Смертность от болезней системы кровообращения в Приморье к 2024 году должна быть снижена до 470 случаев на 100 тысяч населения. Такая задача определена региональным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Достичь указанных результатов предполагается в том числе с помощью мер, прописанных Национальной социальной инициативой.

Специалисты минздрава подчеркивают, что предварительно был проведен анализ работы по этим направлениям нескольких медучреждений – Октябрьской и Надеждинской центральных районных больниц, Владивостокских поликлиник № 1 и № 3.

«Мы решили посмотреть на ситуацию глазами пациента. Для этого волонтеры-медики проводили самообследование в указанных организациях. Мы не брали медицинские аспекты и качество оказания помощи. На первом этапе мы оценили удобство получения помощи с наименьшими временными затратами», – прокомментировала начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению минздрава Приморья Евгения Шутка.

По результатам такой «контрольной закупки» было обозначено несколько сложностей, с которыми сталкиваются пациенты. В их числе – сложность записи на прием к врачу-кардиологу, длительные сроки ожидания вызова врача, наличие очереди у кабинета.

Первым делом, по словам представителей минздрава, будет налажена запись к терапевту, кардиологу, в том числе через электронные системы, планируется сокращение очередей и времени ожидания приема. Также будет модернизирована система экстренной записи на прием пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

Решается вопрос и оперативности госпитализации, то есть она будет возможна в течение часа. Пациенты после выписки смогут получить документы в течение одного дня, а также своевременно встать на диспансерный учет.

По совершенствованию оказания высокотехнологичной медицинской помощи в дорожной карте прописаны такие пункты, как соблюдение срока оформления документов на пациента, которому определены показания к оказанию такого вида помощи (в течение 13 рабочих дней), и постановка пациентов по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» на диспансерный учет.

– Хорошо, если все эти перечисленные меры будут приняты и, самое главное, станут привычной практикой, – рассуждает жительница Владивостока сердечница со стажем Людмила Владимировна. – В самом деле, эпопея с госпитализацией невероятно утомительна, особенно если человек нездоров, плохо себя чувствует (А здоровому, с другой стороны, зачем в стационар ложиться, согласны?). Но это в лучшем случае, если операция уже возможна. Мне необходимо было установить кардиостимулятор, и мои врачи предлагали лишь платные операции. За бесплатным лечением по полису пришлось ехать в другой регион.

Национальная социальная инициатива – это новый проект Агентства стратегических инициатив, позволяющий улучшить качество предоставления услуг в социальной сфере, повысить удовлетворенность жителей и качество жизни человека в различных ситуациях. Механизм затрагивает основные социальные отрасли. Кроме вопросов здравоохранения дорожные карты по устранению барьеров при оказании услуг действуют в образовании, вопросах трудоустройства, социальной поддержки и обслуживания. По каждой из них регион выбирает наиболее распространенные жизненные ситуации. Они могут быть связаны с устройством ребенка в детский сад, получением амбулаторной или стационарной медицинской помощи, выходом на работу после декретного отпуска и другими ситуациями.

«Основная цель мероприятий – улучшить и изменить систему предоставления государственных социальных услуг так, чтобы получить их стало максимально просто и быстро. Например, сократить время на это, упростить процесс обращения с заявлением, представления документов или вовсе уменьшить количество бумаг», – подчеркнул курирующий проект в Приморье заместитель председателя правительства Николай Стецко.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото с сайта primorsky.ru