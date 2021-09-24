Пенсия и фитнес совместимы Краевой проект «Активное долголетие» уже задействовал несколько тысяч приморцев

Около 3,4 тысячи пожилых приморцев со всего края приняли участие в мероприятиях проекта «Активное долголетие». В этом году для них было организовано более 900 кружков и секций.

Проект поддержания здорового образа жизни для приморцев почтенного возраста действует в крае с 2015 года. По информации пресс-службы правительства края, за это время по всему Приморью для пенсионеров появилась целая сеть различных клубов по интересам, которая сегодня насчитывает 316 спортивных и творческих кружков, доступных для свободного посещения. Выбор клубов по интересам для пенсионеров более чем широк – они поют, танцуют, осваивают практики цигун и йоги, занимаются рукоделием и просто ходят по городским улицами и лесным тропам.

– Мне кажется, я освоила все спортивные направления, доступные пенсионерам в нашем крае, – делится впечатлениями жительница Владивостока Валентина Николаевна. – В городе я занимаюсь северной (скандинавской. – Прим. ред.) ходьбой, по тайге хожу с лигой «Женьшень». Цигун? Тоже мое, как, впрочем, и коуч-йога. Летом непременно плаваю. Ах да, совсем забыла: выделено у меня в неделе и пару дней для занятий фитнесом. И не надо утверждать, что фитнес после 60 организмом не приветствуется. Мне вот 66-й пошел, и все из перечисленного мне по силам.

«В этом году для пенсионеров организовали около 930 различных творческих и спортивно-оздоровительных занятий, лекций и семинаров, многие из которых прошли в дистанционном режиме. Среди наиболее популярных – скандинавская ходьба, коуч-йога, гимнастика цигун, занятия творчеством и прикладное искусство», – рассказывают в Приморском центре социального обслуживания населения.

Все больше пожилых людей интересуются и осваивают современные технологии – активно работают за компьютером и со смартфоном. Для всех желающих повысить свои навыки в этой сфере с 2014 года на базе Приморского центра соцобслуживания действует программа обучения основам компьютерной грамотности «Бабушка и дедушка онлайн». Свидетельства об окончании курсов получили более 3,8 тысячи пожилых жителей края, в том числе более 70 человек – в этом году.

Еще один полезный курс – освоение смартфона – запустили представители компании «МТС». Курс «Мобильной академии» состоит из шести уроков, слушателям выдается рабочее пособие, а после освоения программы каждый выпускник получает сертификат и необходимые знания.

В августе прошлого года для приморских пенсионеров заработал полезный ресурс – сайт «Активное долголетие». На единой интернет-платформе теперь собрана вся информация о мероприятиях и клубах для пожилых, которые действуют в различных районах и городах края.

Сегодня не только филиалы Приморского центра социального обслуживания, но и краевые музеи, районные Дома культуры, театры, библиотеки, общественные пространства и другие муниципальные организации рассказывают о своих интересных событиях пожилым приморцам через сайт «Активное долголетие».

По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, поддержание активного образа жизни, физического и психологического здоровья пожилых людей – задачи регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Важно не только предоставить жителям старшего поколения возможности для самореализации, но и давать полную и доступную информацию обо всех мероприятиях, которые проводятся в крае. Полное расписание приуроченных ко Дню пожилого человека концертов, мастер-классов и развлекательных программ скоро станет доступным на сайте «Активное долголетие», – обозначила глава ведомства.

Всю информацию о том, как пенсионерам активно и с пользой провести свободное время, а также список всех клубов и кружков можно найти на сайте проекта primdolgoletie.ru.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото с сайта primorsky.ru