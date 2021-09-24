Во Владивостоке стартовал медицинский конгресс В столице края открыл работу Тихоокеанский медицинский конгресс. В пленарном заседании этого традиционного мероприятия принял участие губернатор Олег Кожемяко. Ключевая миссия мероприятия – обеспечить непрерывное образование приморских врачей.

Глава региона поприветствовал участников заседания и отметил, что Тихоокеанский медицинский конгресс – очень важное событие для всего Дальнего Востока.

Губернатор подчеркнул, что в Приморье делается многое для развития отрасли здравоохранения. Только за последние неполные три года в государственные медицинские учреждения – поликлиники, больницы, ФАПы и амбулатории – поступило более 11 тысяч единиц оборудования. Повсеместно проводятся ремонты, внедряются бережливые технологии, приводятся в порядок прилегающие территории. Комплекс мер направлен на то, чтобы сделать процесс оказания медицинской помощи как можно более комфортным для пациентов.

Олег Кожемяко подчеркнул, что меры поддержки для молодых медиков планируется существенно расширить в ближайшее время.

Программа конгресса рассчитана на три дня, с 22 по 24 сентября, и включает доклады, лекции, научные симпозиумы, дискуссии, образовательные семинары, научно-практические конференции, клинические разборы, круглые столы...

Отметим, что ежегодно в работе Тихоокеанского медицинского конгресса принимают участие около 5 тысяч специалистов со всей России. В текущем году своими знаниями и навыками поделятся также сотрудники сферы здравоохранения из других стран.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru