Усатый полосатый праздник снова с нами Во Владивостоке 25 и 26 сентября пройдет традиционный экологический праздник

В связи с празднованием мероприятий, направленных на сохранение амурского тигра, во Владивостоке в воскресенье, 26 сентября, с 8.00 до 22.00 будут ограничены движение и парковка транспорта на улице Батарейной (от перекрестка с улицей Западной). По информации организаторов, планируется, что праздничная программа завершится раньше, в связи с чем движение также может быть открыто раньше.

Жителей и гостей Владивостока просят учитывать это обстоятельство при планировании передвижения на автомобиле.

Напомним, что 25 и 26 сентября во Владивостоке пройдут традиционные мероприятия в честь амурского тигра. Этот праздник стал одним из самых любимых у горожан и гостей Владивостока.

АНО «Центр «Амурский тигр» совместно с правительством Приморского края, администрацией города Владивостока и Русским географическим обществом подготовили красочную двухдневную развлекательную программу на локальных площадках.

Представляем примерный перечень площадок в «тигриные» выходные, 25 и 26 сентября, во Владивостоке.

Суббота, 25 сентября:

12.00 – 14.00 – набережная Спортивной гавани (амфитеатр): церемония награждения победителей конкурсов «Береги природу» (чтецы), «Хозяин Уссурийской тайги» (рисунки), «Экомода» (изделия из бросового материала) и «Покажи тигра» (фотоконкурс).

13.00 – 17.00 – набережная Спортивной гавани (нижняя площадка амфитеатра): мастер-классы «Квиз, плиз!», «Тигриные принты», «Снимись в кино», «Воздушные змеи». Локация «Почты России» – «Тигриная почта».

В течение дня на улице Адмирала Фокина будет проходить таежный фестиваль «Сделано в Приморье. Осенние истории» (до 3 октября): истории о таежных дарах, амурском тигре и лесные легенды, таежные блюда от участников фуд-корта VladiFoodStreet.

Воскресенье, 26 сентября:

10.00 – 16.00 – площадка KFC-ARENA (Пограничная, 1): кубок Приморского края по баскетболу 3х3.

12.00 – 16.00 – Адмиральский сквер: презентация природоохранных организаций Дальнего Востока, осуществляющих свою деятельность в ареале тигра.

12.00 – парк Минного городка (учебно-дрессировочная площадка МСКЦ «Фаворит»): старт ежегодного открытого осеннего дог-фестиваля для всех желающих владельцев собак и их питомцев. В программе – конкурс «Найди своего тигренка», собачьи бега «Быстрее ветра», соревнования по скоростной апортировке и аджилити, танцевальный конкурс с элементами трюковой дрессировки. Вход для зрителей бесплатный.

12.00 – 16.00 – локация напротив СК «Олимпиец» (Батарейная, 2): состязания по карате, армреслингу, шахматам и экстремальным видам спорта, «Веселые старты», «Спидкубинг», запуск воздушных змеев.

17.00 – 20.00 – Пушкинский сквер: выступления стендап-комиков, музыкальный «Квартирник», выставка «Фотосушка».

В течение дня в Международном аэропорту Владивосток будут проходить танцевальный флешмоб, аквагрим, конкурс рисунков на асфальте, лотерея и викторина для пассажиров, вручение подарков участникам празднования.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Андрея МИХАЙЛОВА, РИА VladNews