Отопительный сезон в крае стартует на днях Приморье продолжает подготовку к осенне-зимнему периоду. Тепло в городах и районах края обеспечат 846 котельных.

Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, работы по подготовке к зиме в муниципалитетах завершаются. Первые котельные могут начать отапливать потребителей уже на следующей неделе.

«Ремонт теплотрасс, оборудования котельных, бойлерных и насосных завершается. Полностью подготовку закончим в начале октября. Останется восстановить до холодов нарушенное благоустройство там, где проводились земляные работы. На теплоисточниках сформирован необходимый запас мазута и угля», – добавили в ведомстве.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, общая готовность к зиме коммунальной инфраструктуры региона приближается к 100 %.

«За лето выполнен большой объем ремонтов и модернизации на сетях и оборудовании. Заменены десятки километров теплотрасс, сотни единиц запорной арматуры, смонтированы новые котлы. В Фокино и поселке Новом Надеждинского района полностью заменены теплотрассы и отремонтированы котельные», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Она добавила, что особое внимание уделено тем адресам, откуда в прошлую зиму поступало наибольшее количество жалоб от населения.

Евгений СИДОРОВ